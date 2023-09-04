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Кулеба про пропозицію Ердогана "пом’якшити підхід" до "зернової угоди": "Ми не повинні бути далі заручниками російського шантажу"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дмитро,кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував слова президента Туреччини Реджепа Таїп Ердогана про те, що Україні варто "пом’якшити підхід" до "зернової угоди".

Коментар Кулеби прозвучав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

Кулеба зазначив, що українські дипломати контактували з турецькою стороною перед зустріччю Ердогана з Путіним у Сочі та "чітко всі роз'яснили".

"Наша позиція справедлива - ми не повинні бути далі заручниками російського шантажу, коли Росія створює проблеми, а потім запрошує всіх їх вирішувати", - додав він.

Кулеба наголосив, що Україна розраховує почути, що привезли турецькі колеги з Сочі, та дізнатися про всі деталі, а потім приймати рішення.

"Але однозначно, що ми стоятимемо на захисті всіх принципових позицій, зокрема щодо санкційного тиску на Росію", - уточнив він.

Також читайте: Те, що Путін та Ердоган провели перемовини без України не означає, що позицію України не враховано, - Кулеба

Нагадаємо, Ердоган закликав Україну пом'якшити позицію в перемовинах щодо відновлення зернової угоди.

В той самий час російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність повернутися до "зернової угоди", але вимагає "виконання домовленостей".

Раніше повідомлялося, що Організація об’єднаних націй підготувала пакет пропозицій щодо "зернового коридору", який передбачає зняття деяких санкцій з Росії.
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Топ коментарі
+17
Зерно власність закордонних агрохолдингів. Чому Україна має іти на якісь поступки щоб приватний бізнес міг заробити?!
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04.09.2023 23:03
+9
Правильные слова. А всех кто будет гнуть свою политику по зерну, посылать дипломатично. Иначе хорошим это не закончится.
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04.09.2023 23:03
+9
Ось і турецький чорт показує що він звичайний ************...... Ердоган = к ***** матері на бєлом катері......підор ти !!!
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04.09.2023 23:07
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Правильные слова. А всех кто будет гнуть свою политику по зерну, посылать дипломатично. Иначе хорошим это не закончится.
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04.09.2023 23:03 Відповісти
Зерно власність закордонних агрохолдингів. Чому Україна має іти на якісь поступки щоб приватний бізнес міг заробити?!
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04.09.2023 23:03 Відповісти
Из зерно можно сделать много спирта, будет чем бензин заменить, в Бразилии нормальная практика на спирту ездить, зачем вообще это зерно вывозить
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04.09.2023 23:24 Відповісти
ти таки одессит...шоб оно ехало на спирту, надо шоб минимум двигло соответствующее було...а для современных авто еще и прошивка электроники
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04.09.2023 23:49 Відповісти
Обычные движки едут очень норм после небольших доработок, есть и уже заточенные на спирту, в Бразилии почти все ездят на этаноле, но они его из сахарного тростника делают, правда перегар на улицах стоит конкретный
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05.09.2023 00:19 Відповісти
какое у тебя авто? понятно с обычным движком)) марка, год?
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05.09.2023 22:57 Відповісти
Если цена зерна окажется по факту ниже себестоимости, то на следующий год его вообще не будет, какой дурак деньги в минус будет гнать. А при нормальной цене бензин дешевле...
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05.09.2023 01:59 Відповісти
Ну во первых далеко не все зарубежные, во вторых это куча рабочих мест, в третьих доход в бюджет. Кто-то из агро холдингов может себе позволить работать в минус, просто чтобы земли не терять, но если так долго продолжиться, то мы можем остаться без этого сектора экономики вообще.
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05.09.2023 02:03 Відповісти
Кардіган!
Тобі не вдасться нікого таїпати!
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04.09.2023 23:05 Відповісти
Ось і турецький чорт показує що він звичайний ************...... Ердоган = к ***** матері на бєлом катері......підор ти !!!
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04.09.2023 23:07 Відповісти
Что конкретно хочет "турецкий черт"
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04.09.2023 23:12 Відповісти
По сути Босфор открыт для гражданских судов, и более того они проходят в и из Украинских портов не понимаю, чего еще хотят от Турции
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04.09.2023 23:14 Відповісти
від турків нічого - це турки хочуть щоб весь світ і Україна кланялись кацапам
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04.09.2023 23:17 Відповісти
Так зачем кланяться, турки Босфор не закрывали, пусть вывозят сколько хотя, это же не турки перекрыли доступ к украинским портам. Более того турки закрыли Босфор для русских военных кораблей. Почему турция в чем то виновата, может кто то нормально объяснить это
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04.09.2023 23:22 Відповісти
Одєсса, почем счас яйца на Привозє? ... а лабасик, ілі кефалька, тебе с латвійського флага нє відно? То йди до ******** корабля...
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04.09.2023 23:32 Відповісти
Ты тупой имбицил который имеет три класса образования и даже не может отличить флаг Австрии от флага Латвии
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04.09.2023 23:34 Відповісти
Імбецил через е
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04.09.2023 23:52 Відповісти
тут все просто - пуй просто скавчить і моле щоб з ним хоч хтось, щоб хоч про щось став домовлятись, а падлючі турки йому в цьому підігрують

мова повинна бути дуже проста - мирні судна возять зерно бо так хочуть,

кацапам можна дозволити оглядати вантаж НЕ ЗАТРИМУЮЧИ судна і не створюючи черги

аде пуй хоче смикати за мотузочки, а турки йому допомагають реалізувати його бажання
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05.09.2023 00:14 Відповісти
Можно просто не продлевать зерновую сделку, вывозить все из дунайских портов, кацапы никогда не пойдут на отмену морской блокады, их цель уничтожение экономики и они с этим неплохо справляются, правда свою экономику они тоже угробили
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05.09.2023 00:28 Відповісти
Вопрос на засыпку: Каким образом БДК "Оленегорский горняк", который был поражен нашими дронами, попал в Черное море? Не кажется ли, что название как бы намекает на то, откуда этот корабль? У меня как бы есть несколько вариантов: 1) перелетел по воздуху, 2) прошел по суше, 3) телепортировался, 4) Турция пропустила. Какой вариант более реален?
Турция играет свою игру, на что имеет полное право. Они нам не враги, но и друзьями их называть язык не поворачивается. На зерновой сделке Эрдоган неплохо зарабатывал - и в финансовом плане, и в политическом. Поэтому в его же интересах надавить на *****, и рычагов давления у него более чем достаточно. Но Эрдоган, похоже, скоро сам себя переиграет.
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05.09.2023 00:17 Відповісти
Он прошел Босфор до 24.02.2022. И да Турки всегда были только за свои интересы, но нормы морского права они выполняют, и Босфор открыт для торговых судов.
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05.09.2023 00:25 Відповісти
Турция получает неплохие доходы от Босфора и Дарданелл. С 2022 года стоимость прохода увеличена в 5 раз и сейчас только чисто проход приносит до 500 млн долларов в год. Плюс рабочие места, плюс инфраструктура и т.д. Эрдогану очень нужен поток судов, включая и зерновозов из Украины
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05.09.2023 08:26 Відповісти
Это я к тому, что Эрдоган преследует собственные интересы, но при этом убеждает Украину поступиться своими. И все это обильно полито соусом заботы о продовольственной безопасности Африки. Хотя об'ективная реальность такова, что цены на зерно в мире снизились и никакой голод Африке не грозит. Особенно если перестанут воевать племенами и жечь зерно.
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05.09.2023 08:44 Відповісти
Знов брешешь...маніпулюєшь, катсапчег... і до речі, до чого тут Одєсса?
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04.09.2023 23:23 Відповісти
То есть вы хотите сказать что Босфор закрыт для гражданских судов, я правильно понял?
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04.09.2023 23:25 Відповісти
100% правильно! русню-нахер! з Ердоган ом і його пропозиціями
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04.09.2023 23:20 Відповісти
Ердоган мог бы одним словом *закрою Босфор* поставить ***** раком и заставить его сделать все что захочет вплоть до вывода росийских войск с Украины. Без Босфора ***** и крым не нужен будет. Но Едик начинает крутить какую то херню и хочет поставить Украину раком
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04.09.2023 23:22 Відповісти
Есть нормы международного морского права и Турция их придерживается, с чего им закрывать Босфор для гражданских судов
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04.09.2023 23:27 Відповісти
До ******** корабля...псевдолатиш
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04.09.2023 23:36 Відповісти
Боже мой какое же ты тупое и безграмотное, иди в среднюю школу поучись болван
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04.09.2023 23:37 Відповісти
Используйте гугл переводчик если не понятно
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04.09.2023 23:47 Відповісти
И не подумаю, не нравится не читай дебил, что хочу то и делаю, на каком языке хочу на том и общаюсь и не тепе дебилу мне указывать
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04.09.2023 23:53 Відповісти
И снова тьі забьіл поставить запятую, катсапчег.
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04.09.2023 23:46 Відповісти
Чи ти ж одєссіт? ...внезапно
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04.09.2023 23:37 Відповісти
А посилання на норми міжнародного морського судноплавства, тарахтелка, спроможний ...чи це риторичне питання? ....і до речі, зміни нік, гніда, ти не с Одєссьі.
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04.09.2023 23:43 Відповісти
Туреччина країна Нато...ситуація "палка з двома кінцями" - зараз це гра нервів, хто моргне перший
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04.09.2023 23:35 Відповісти
Бункерная мразина выскочила из зерновой сделки только для того чтобы выпросить через Эрдогана смягчения санкций? Если это так то гарантированно уже через год, а то и ранее оно повторит тот же сценарий. Таким образом Помойку могут и хотят вытянуть из санкционной удавки. Ни в коем случае не соглашаться на смягчение санкций - санкции должны только усиливаться.

Только в сжимающихся тисках крыса пойдет на соглашения без предварительных условий. От послабления давления крыса только наглеть начнет и выставлять новые условия.
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04.09.2023 23:41 Відповісти
Это понятно, но как наши олигархи будут зерно вывозить из закрытых портов, только Измаил и Рени работает, а это не о чем, туда максимум судно 25000 тон может зайти и то не всегда
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04.09.2023 23:51 Відповісти
Мої олігархи, шо хочу, то і зроблю з ними, мої порти, туда і попливу, тобі яка різниця, катцап? ... чи ти за мЕлкій прайс отрабатьіваешь 30 ржавьіх? ...печаально
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05.09.2023 00:08 Відповісти
Есть другие варианты более действенные - зачистить черное море от флота рашки и укрепить ПВО тем самым убрать бункерную крысу от зерновой сделки.
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05.09.2023 00:25 Відповісти
Это идеальный вариант но пока нет средств для его реализации
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05.09.2023 00:32 Відповісти
Терпение и труд - все перетрут. Главное держать курс и не сворачивать.
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05.09.2023 00:34 Відповісти
Как показала многовековая практика - преступник идет на любые соглашения без предварительных условий только тогда, когда тиски сжимаются, а не тогда когда давление уменьшается.
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04.09.2023 23:48 Відповісти
Все что нужно сделать - это сделать влияние бункерной крысы на зерновой коридор невозможным. Утопить весь флот рашистов. Усилить ПВО. Отвечать на каждую атаку атакой по базам расположения рашистов. Действовать как Израиль - за ракетной атакой по Украине должна следовать атака по местам дислокации российских войск.
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05.09.2023 00:32 Відповісти
Єдиним джерелом небезпеки для мирних суден є чорноморський флот рашки. Агресора треба поставити на місце, а чорноморський флот рашистів знищити. Тільки так можна забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі і справедливе покарання агресора
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05.09.2023 00:45 Відповісти
Ердогану потрібні гроші тому що фінансове становище Туреччини паршивеньке і тому йому "до лампочки" війна козломордії з Україною, головне це заробити бабло. А нам повинно бути до лампочки що хоче Ердоган чи *****, головне робити так щоб москалям гірше було. Якщо від відновлення зернової угоди козломордим стане гірше, то тоді потрібно відновлювати, а якщо ні, то пішли вони за крейсером .
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05.09.2023 04:18 Відповісти
Эрдоган вернется домой и примет решение о дополнительных поставках вооружений в Украину
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05.09.2023 05:48 Відповісти
Щось дуже непереконлива відповідь Пердогану! А де реакція наполеончика?
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05.09.2023 09:59 Відповісти
в Украине главная "нерешаемая" проблемка не война -а коррупция -и даже в военное время -когда надо действовать крайне жестко -начинается зеленая возня -этих трогаем -этих не трогаем - а эти вообще -неприкасаемые -если страна уничтожит коррупцию -все заработает -как часы и войну выиграем и жить станем хорошо и достойно
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05.09.2023 10:10 Відповісти
 
 