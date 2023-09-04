Кулеба про пропозицію Ердогана "пом’якшити підхід" до "зернової угоди": "Ми не повинні бути далі заручниками російського шантажу"
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував слова президента Туреччини Реджепа Таїп Ердогана про те, що Україні варто "пом’якшити підхід" до "зернової угоди".
Коментар Кулеби прозвучав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Кулеба зазначив, що українські дипломати контактували з турецькою стороною перед зустріччю Ердогана з Путіним у Сочі та "чітко всі роз'яснили".
"Наша позиція справедлива - ми не повинні бути далі заручниками російського шантажу, коли Росія створює проблеми, а потім запрошує всіх їх вирішувати", - додав він.
Кулеба наголосив, що Україна розраховує почути, що привезли турецькі колеги з Сочі, та дізнатися про всі деталі, а потім приймати рішення.
"Але однозначно, що ми стоятимемо на захисті всіх принципових позицій, зокрема щодо санкційного тиску на Росію", - уточнив він.
Нагадаємо, Ердоган закликав Україну пом'якшити позицію в перемовинах щодо відновлення зернової угоди.
В той самий час російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність повернутися до "зернової угоди", але вимагає "виконання домовленостей".
Раніше повідомлялося, що Організація об’єднаних націй підготувала пакет пропозицій щодо "зернового коридору", який передбачає зняття деяких санкцій з Росії.
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Тобі не вдасться нікого таїпати!
мова повинна бути дуже проста - мирні судна возять зерно бо так хочуть,
кацапам можна дозволити оглядати вантаж НЕ ЗАТРИМУЮЧИ судна і не створюючи черги
аде пуй хоче смикати за мотузочки, а турки йому допомагають реалізувати його бажання
Турция играет свою игру, на что имеет полное право. Они нам не враги, но и друзьями их называть язык не поворачивается. На зерновой сделке Эрдоган неплохо зарабатывал - и в финансовом плане, и в политическом. Поэтому в его же интересах надавить на *****, и рычагов давления у него более чем достаточно. Но Эрдоган, похоже, скоро сам себя переиграет.
Только в сжимающихся тисках крыса пойдет на соглашения без предварительных условий. От послабления давления крыса только наглеть начнет и выставлять новые условия.