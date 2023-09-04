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У Європарламенті надали рекомендації щодо контролю за коштами ЄС на відновлення України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

європарламент

Комітет бюджетного контролю Європейського парламенту надав рекомендації щодо контролю використання коштів на відновлення України в межах інструменту Ukrainian Facility, який передбачає виділення до 2027 року 50 млрд євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Лист містить наступні рекомендації щодо забезпеченні прозорості використання коштів ЄС:

  • Надати Європейському управлінню з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) повноважень проводити адміністративні розслідування, здійснювати інспекції та перевірки на місцях з метою виявлення фактів шахрайства, зловживань, або будь-яких інших порушень, що можуть наносити шкоду фінансовим інтересам Євросоюзу.
  • Необхідні права та доступ мають бути надані також Європейській комісії, Європейській рахунковій палаті, а також, в рамках компетенції, Офісу Європейського прокурора (ЕРРО).
  • Україна має використовувати систему раннього виявлення та попередження, а також доповідати Єврокомісії про порушення, що пов’язані з використанням коштів фонду.
  • Єврокомісія, за допомогою Делегації ЄС в Україні, має отримати повноваження проводити перевірки використання фонду Україною протягом усього "життєвого циклу" відповідних проєктів.
  • Єврокомісія має укласти з Україною рамкову угоду з імплементації фонду, яка визначить конкретні правила для управління, контролю, нагляду, моніторингу, оцінки, звітності та аудиту ресурсів в рамках фонду, а також для запобігання, виявлення, розслідування та виправлення порушень, шахрайства, корупції та конфліктів інтересів.
  • Україна має дотримуватися зобов’язань у запроваджені більш жорсткої та ефективної системи фінансового контролю, зміцнити боротьбу проти відмивання грошей, фінансування тероризму, обминання оподаткування, податкового шахрайства, зловживання державними фінансовими ресурсами та корупцією.
  • Україна має оприлюднювати дані про персон та установи, які будуть отримувати фінансування, що перевищує 300 тисяч євро в рамках імплементації реформ та інвестицій, що будуть визначені у відповідному плані України з відновлення (база даних має оновлюватися двічі на рік – у червні та у грудні).
  • Єврокомісія та Україна мають створити системи інформування та моніторингу щодо використання фінансових ресурсів фонду та реалізації проєктів. Інформація має бути представлена англійською мовою та бути завантажена у машиночитному форматі.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
Серпень 2023 став першим місяцем з початку року коли грантова допомога США на погашення дефіциту державного бюджету не прийшла.
Ось і ціна пустопорожніх гундосих відосиків... довіра до нього обнулена... він не виконав нічого з того, що обіцяв... подальше перебування при владі Єрмака-Зеленського токсичне для України
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04.09.2023 23:33
+7
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04.09.2023 23:45
+6
Для України «воно від початку згубне, а от для союзників вже токсичне…
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04.09.2023 23:37
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Серпень 2023 став першим місяцем з початку року коли грантова допомога США на погашення дефіциту державного бюджету не прийшла.
Ось і ціна пустопорожніх гундосих відосиків... довіра до нього обнулена... він не виконав нічого з того, що обіцяв... подальше перебування при владі Єрмака-Зеленського токсичне для України
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04.09.2023 23:33 Відповісти
Для України «воно від початку згубне, а от для союзників вже токсичне…
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04.09.2023 23:37 Відповісти
Було б непогано, якби ще ЄС тендери проводив самостійно, або спільно з місцевою владою
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04.09.2023 23:35 Відповісти
По сути ничего нового. Кто дает деньги, тот имеет право и контролировать и диктовать условия, в пределах разумного конечно. Так что все нормально, не вижу повода для волнений.
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04.09.2023 23:37 Відповісти
Якщо нашу правлячу верхівку замінити на європейську то мабуть з населення мало хто переживати буде..
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04.09.2023 23:38 Відповісти
ну, так...лише сама "верхівка" зі спадкоємцями своїми
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04.09.2023 23:43 Відповісти
Так їх не багато майдан не влаштують...)
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04.09.2023 23:45 Відповісти
а 73 дупоголових вже нема в Україні? хтось їм мозок подарував чи самі розсмокталися?
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05.09.2023 07:25 Відповісти
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04.09.2023 23:45 Відповісти
Вживіть ЗЄрмакам анальні зонди, щоб били струмом кожен раз, як виникає думка поцупити гроші.
Інакше нічого не допоможе поки вони при владі.
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05.09.2023 00:05 Відповісти
Вони вже заслужили собі на анальну гільйотину.
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05.09.2023 00:48 Відповісти
Зелени мародери знайдуть спосіб як красти красиво бо це їх сутність
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05.09.2023 00:10 Відповісти
Які нах. кошти??? Все розкрадуть, роздерибанять, а суди і проКУРВАтути, набу та різні дбу розведуть руками - "відсутній склад злочину", "винні втекли за кордона", "вийшли терміни"...
Партнерам потрібно заводити свої фірми, свої склади будматеріалів, своїх виконробів і, навіть своїх робочих (за виключенням тих, щоб носити цеглу та й то під контролем).
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05.09.2023 07:36 Відповісти
Давно пора взять все финансы страны под международный контроль,гетьманович вытворяет что хочет,там полный бардак.
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05.09.2023 08:14 Відповісти
 
 