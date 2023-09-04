У Європарламенті надали рекомендації щодо контролю за коштами ЄС на відновлення України

Комітет бюджетного контролю Європейського парламенту надав рекомендації щодо контролю використання коштів на відновлення України в межах інструменту Ukrainian Facility, який передбачає виділення до 2027 року 50 млрд євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Лист містить наступні рекомендації щодо забезпеченні прозорості використання коштів ЄС:

Надати Європейському управлінню з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) повноважень проводити адміністративні розслідування, здійснювати інспекції та перевірки на місцях з метою виявлення фактів шахрайства, зловживань, або будь-яких інших порушень, що можуть наносити шкоду фінансовим інтересам Євросоюзу.

Необхідні права та доступ мають бути надані також Європейській комісії, Європейській рахунковій палаті, а також, в рамках компетенції, Офісу Європейського прокурора (ЕРРО).

Україна має використовувати систему раннього виявлення та попередження, а також доповідати Єврокомісії про порушення, що пов’язані з використанням коштів фонду.

Єврокомісія, за допомогою Делегації ЄС в Україні, має отримати повноваження проводити перевірки використання фонду Україною протягом усього "життєвого циклу" відповідних проєктів.

Єврокомісія має укласти з Україною рамкову угоду з імплементації фонду, яка визначить конкретні правила для управління, контролю, нагляду, моніторингу, оцінки, звітності та аудиту ресурсів в рамках фонду, а також для запобігання, виявлення, розслідування та виправлення порушень, шахрайства, корупції та конфліктів інтересів.

Україна має дотримуватися зобов’язань у запроваджені більш жорсткої та ефективної системи фінансового контролю, зміцнити боротьбу проти відмивання грошей, фінансування тероризму, обминання оподаткування, податкового шахрайства, зловживання державними фінансовими ресурсами та корупцією.

Україна має оприлюднювати дані про персон та установи, які будуть отримувати фінансування, що перевищує 300 тисяч євро в рамках імплементації реформ та інвестицій, що будуть визначені у відповідному плані України з відновлення (база даних має оновлюватися двічі на рік – у червні та у грудні).

Єврокомісія та Україна мають створити системи інформування та моніторингу щодо використання фінансових ресурсів фонду та реалізації проєктів. Інформація має бути представлена англійською мовою та бути завантажена у машиночитному форматі.

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