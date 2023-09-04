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Друга лінія оборони росіян "досить потужна", хоча щільність замінування там може виявитися меншою, - Сили оборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

На другій лінії оборони російських окупантів щільність мінних полів менша, ніж на першій, однак не варто думати, що пробитися крізь неї буде набагато легше, ніж через першу.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

Він зазначив, що ця друга оборонна лінія супротивника цілком потужна, адже солдати РФ для робіт та заходів щодо окопування тут мали понад рік.

"Друга лінія російської оборони досить потужна. Не знаю, чому всі думають, що вона слабша", - зазначив Штупун.

Він зауважив, однак, що щільність мінних полів там менша, проте їхня кількість "теж досить велика".

На його думку, водночас військовим ЗСУ може зіграти на руку те, що траншеї, окопи та перекриття противника будуть не такі міцні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після прориву першої лінії оборони ворога у Запорізькій області у ЗСУ з’явилася можливість маневрувати технікою та військами, - Сили оборони Таврійського напрямку
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Топ коментарі
+14
Це ти зараз серйозно ? Чотирьохстороння група вирішила як тобі обороняти власний кордон ??????????????????????????? І до шашликів у травні теж ця група тебе зазивала ? І ракетну програму заставила згорнути ? І обсирати власну Богдану та Нептуна у ЗМІ , а запущену у 2018 році лінію з виробництва 155 мм снарядів теж ця група заставила законсервувати ? А перевести роботу Оборонпрому на одноденний робочий тиждень хто із цієї групи заставив ? І таких хто сотня , то ж нічого тобі не відомо .
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05.09.2023 00:40
+11
Марьинка и Пески слышали? А вот почему Зеленский нихера не сделал это другой вопрос
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04.09.2023 23:59
+9
Написано тобою все вірно , тільки скажи - якого тоді дідька оте зенепорозуміння улізло на пару з верещучкою у розмінування півдня та відступ на сході ? Згадай його фотосесії у Золотому та на Чонгарі (( Чи може скажеш що це Залужний був ініціатором усього цього паскудства ?
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05.09.2023 00:25
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Щільність мінування можливо і менша( для переміщення між лініями) але дотів та укріплених вогневих точок з самогубцями набагато більше....
побільше б дистанційного бою....
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04.09.2023 23:42 Відповісти
Я ніяк не можу зрозуміти одну ситуацію. Росіяни, за менш ніж один рік, на чужій території, не маючи інфраструктурної підтримки, на маючи належних трудових ресурсів, змогли збудувати наскільки щільну лінію оборони, що ЗСУ з березня місяця не можуть її прорвати. В мене тепер запитання, що робило керівництво України коли протягом цілого року росія розміщувала не кордоні з Україною сотні тисяч солдатів, десятки тисяч танків, гармат, і військових одиниць техніки? Чому всі це змогло безперешкодно зайти на територію України?
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05.09.2023 00:32 Відповісти
Одна половина суспільства готувалась зустрічати русню у Гостомелі а інша шашлики....

поплатились нажаль усі....
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05.09.2023 00:36 Відповісти
Дивіться інтерв'ю коломийського за осінь-2019 і все зрозумієте.

Вони (сам коломийський, шефіри, єрмак, інша, так би мовити, "шелупонь") реально сподівалися на "три дні". Але щось пішло не так. Український Народ став на захист своєї Батьківщини.
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05.09.2023 00:45 Відповісти
Можн, будь-ласка, посилання на це інтерв'ю?
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05.09.2023 07:22 Відповісти
Будь ласка.

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/kolomoyskiy-dlya-the-new-york-times-shokuyuchi-zayavi-interv-yu-novini-ukrajini-50053285.html
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05.09.2023 16:07 Відповісти
Чому ні Порошенко, ні Зеленський не збудували такі лінії оборони? Часу в їх обох було більше ніж рік.....
Але "мудрий наріт" знову проголосує на виборах за "телевізор".... піг по колу з граблями.....
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04.09.2023 23:44 Відповісти
Ні Порошенко, ні Зеленський не повинні знати, як саме облаштовувати лінію оборони. В цьому питанні вони повинні покладатися на своє військове керівництво.
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04.09.2023 23:56 Відповісти
Написано тобою все вірно , тільки скажи - якого тоді дідька оте зенепорозуміння улізло на пару з верещучкою у розмінування півдня та відступ на сході ? Згадай його фотосесії у Золотому та на Чонгарі (( Чи може скажеш що це Залужний був ініціатором усього цього паскудства ?
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05.09.2023 00:25 Відповісти
На скільки мені відомо, то були рішення чотирьох сторонньої контактної групи.
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05.09.2023 00:30 Відповісти
Це ти зараз серйозно ? Чотирьохстороння група вирішила як тобі обороняти власний кордон ??????????????????????????? І до шашликів у травні теж ця група тебе зазивала ? І ракетну програму заставила згорнути ? І обсирати власну Богдану та Нептуна у ЗМІ , а запущену у 2018 році лінію з виробництва 155 мм снарядів теж ця група заставила законсервувати ? А перевести роботу Оборонпрому на одноденний робочий тиждень хто із цієї групи заставив ? І таких хто сотня , то ж нічого тобі не відомо .
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05.09.2023 00:40 Відповісти
David Rossi помиляєтесь, президент в Україні є Головнокомандувачем то це його обов'язки теж.
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05.09.2023 01:34 Відповісти
Марьинка и Пески слышали? А вот почему Зеленский нихера не сделал это другой вопрос
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04.09.2023 23:59 Відповісти
Хто усрався - невістка , бо її дома не було (( Так само з Порошенком , чому не збудував (( Що міг - те будував - по перше , по друге - при Порошенкові кацапи сиділи крячкою у Криму , а не Херсон палили і Харків з Черніговом та Сумами руйнували . І мені по великому рахунку пох#й як він це зміг зробити , чи шляхом "жму руку, обнімаю " , чи шоколадками "ліпецкой фабрікі " . З тобою важко це обговорювати , не знаючи коли саме ти отримав прапорець Британії , якщо до 2014 , то це взагалі безпредметно буде бо що ти тут бачив , якщо у проміжок 2014-2019 , то можна іще посперечатися , якщо після 2019 , то ти взагалі про ті вибори помовч ((
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05.09.2023 00:17 Відповісти
Шустрий Слава cd5b970d у тебе "каша" у голові. Вибори, хто де був й що коли бачив приплутав..... питання просте: - "лінії оборони такі були? Ні. Чому?" Все .
Часу було достатньо у обох але не зробили.... нажаль.
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05.09.2023 01:28 Відповісти
Альошенька , не у мене каша , то у тебе видно завихрення мізків (( Дурбецало , ти бачило що у 2014 році,в Україні відбувалося , чи ти вже тоді за довгим фунтом здриснув ? Для тебе , грамотєя - де при Порошенкові бойові дії велися , там навіть у 2022 кацапи майже нікуди не просунулися , як стояли ЗСУ під Донецьком , так і досі майже там . Щодо решти " ліній оборони " , то де у часи керівництва Порошенка іще бойові дії велися окрім Донецької та Луганської областей ? Цілком ймовірно , що була вибрана правильна тактика розбудови потужної мобільної армії , замість витрачання мільярдів на нікому не потрібні " лінії оборони " , які не буде кому і чим захищати . Ну то таке , ти сидячи у бритів краще знаєш що було Україні потрібніше , тому , довбень , не в курсі того , що на півдні оборонна система при Порошенкові була вибудована , і її функціонування постійно підтримувалося шляхом цілого комплексу заходів . А ось при блазневі все це ліквідували , і саме тому , коли південь посипався , то завалився і схід (( З 2019 блазень у очі ***** заглядав та руйнував оборону не тільки півдня , а і сходу , виводячи війська із вигідних позицій у чисті поля під вогонь ворога , дійшло до того , що почали чисельність арміх скорочувати , про зброю взагалі мовчу , а ти давай далі , воєнспец , тринди про лінії оборони , а я тебе послухаю .
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05.09.2023 01:52 Відповісти
Бидло - нах7й.
Вчись конструктивно й без скочування на особистості вести діалог потім про щось поговоримо а поки у спам хамло.
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05.09.2023 12:04 Відповісти
Альошенька , відсмокчи прутня , може попустить , конструктивний ти наш . Не я срач почав , а ти , ідіоте , своєю кашею (( хльобай тепер її аж поки подавишся , емігрант смердючий !
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05.09.2023 16:24 Відповісти
Того хто смочке трутня знайдеш чмо на фото у своєму паспорті. "Сміливий" ти тут такий що навіть своє ім'я вказати засцяв - типове чмо.
P. S. Більше тобі відповіді не буде з чмошними пи#даболами небачу сенсу вести дискусії.
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05.09.2023 17:20 Відповісти
Емігрантику ! Тобі сюди : 8==> . Чмошник буде мені розповідати що мені робити (( Херой ! Ти чому не в Україні ? Сцикотно ? Отож бо й воно , гівнюче , буде воно мене з Британії повчати , пасуда
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05.09.2023 19:13 Відповісти
Ти не правий. Лінії оборони вибудовувались і в Херсонській області, навіть у Вінницькій готувались окопи га випадок нападу з придністровя. Памятаю як у Херсонській області були скандали через, те що були виділені гроші та матеріали на побудову оборони, а мер Херсона саботував роботу. Також задай собі питання куди поділась артилерійська частина створена Порошенком для прикриття Перекопського перешийку, куди поділась Овручцька танкова частина створена для прикриття півночі України. Я далеко не фанат Порошенка, але при ньому ці військові частини були, а при зелупі вони кудись зникли.
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05.09.2023 10:33 Відповісти
Ну.... "стіна" від Яценюка теж була.... ефективність різна.... щось звісно робили.
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05.09.2023 12:02 Відповісти
Если медленно наступать то рашисты будут успевать укреплять и минировать каждую линию обороны. А когда остановимся на зиму то рашисты отстроят оборону заново и придется опять все сначала целый год 100 метров прорывать
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05.09.2023 00:01 Відповісти
Наступай бистро , хто тобі не дає ? ((
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05.09.2023 00:20 Відповісти
Може коли Ви почнете наступати, тоді це дійсно стане бистріше
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05.09.2023 00:28 Відповісти
Бронетехнике нужны минные тралы......нужны как воздух.....Иначе все растянется на неизвестный срок.....
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05.09.2023 00:28 Відповісти
Насколько знаю, бронетехнике противопехотные мины совсем не помеха, а вот противотанковые очень опасны. вряд ли у ***** было столько ПРОТИВОТАНКОВЫХ мин, чтоб ими массово засеять сотни квадратных километров. Но чтоб их обезвредить нужны тралы...и все пойдет иначе.
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05.09.2023 00:32 Відповісти
Це ті що зекодло у 2022 майже сотню у ЗСУ списало і десь продало на металобрухт ? Ну тоді дійсно що потрібні , от тільки рєзніков вже не розповість чому так вийшло що продали , він тепер вільна птиця , комітет ВР відставку погодив , поїде тепер у Британію свій особняк обживати , благо грошей (в т.ч. і від продажу тралів ) на офшорі вистачає .
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05.09.2023 00:46 Відповісти
вор резник, если бы от меня это зависело, получил бы максимально возможный срок наказания + тщательную проверку соответствия доходов расходам все его жены, тещи, дочки и т.д. до какого скотства надо дойти, воровать на закупках, когда в стране война.
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05.09.2023 00:52 Відповісти
Та отож ((
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05.09.2023 00:55 Відповісти
Не треба забувати про вцілілу першу лінію на флангах,Київський Укреп район свого часу будувався з розрахунком утворення вогняних мішків при прориві чергової лінії.І ця тактика працювала.
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05.09.2023 01:39 Відповісти
Що там під Києвом працювало ? (( Німці твій " укрепрайон" обійшли і красній армії довелося з Києва драпати як кацапам минулого року з Херсону (( Не читай багато книжок , написаних совітськими істориками , там правди у помині не було ніколи .
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05.09.2023 01:59 Відповісти
Було б ще краще, аби Ви, пане Штупун, сказали нам - а скільки усього є отих рашистських "ліній оборони"? Три, чотири, скільки? Можеїх стільки, що зважаючи на вкрай обмежений людський ресурс, нам треба міркувати про щось інше, як обійти ці лінії, а не штурмувати їх у лоба?
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05.09.2023 08:03 Відповісти
 
 