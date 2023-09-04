Друга лінія оборони росіян "досить потужна", хоча щільність замінування там може виявитися меншою, - Сили оборони
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На другій лінії оборони російських окупантів щільність мінних полів менша, ніж на першій, однак не варто думати, що пробитися крізь неї буде набагато легше, ніж через першу.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що ця друга оборонна лінія супротивника цілком потужна, адже солдати РФ для робіт та заходів щодо окопування тут мали понад рік.
"Друга лінія російської оборони досить потужна. Не знаю, чому всі думають, що вона слабша", - зазначив Штупун.
Він зауважив, однак, що щільність мінних полів там менша, проте їхня кількість "теж досить велика".
На його думку, водночас військовим ЗСУ може зіграти на руку те, що траншеї, окопи та перекриття противника будуть не такі міцні.
Будь ласка, зачекайте...
побільше б дистанційного бою....
поплатились нажаль усі....
Вони (сам коломийський, шефіри, єрмак, інша, так би мовити, "шелупонь") реально сподівалися на "три дні". Але щось пішло не так. Український Народ став на захист своєї Батьківщини.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/kolomoyskiy-dlya-the-new-york-times-shokuyuchi-zayavi-interv-yu-novini-ukrajini-50053285.html
Але "мудрий наріт" знову проголосує на виборах за "телевізор".... піг по колу з граблями.....
Часу було достатньо у обох але не зробили.... нажаль.
Вчись конструктивно й без скочування на особистості вести діалог потім про щось поговоримо а поки у спам хамло.
P. S. Більше тобі відповіді не буде з чмошними пи#даболами небачу сенсу вести дискусії.