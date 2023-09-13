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Чехія передасть Україні 4 автомобілі швидкої допомоги, які призначені для роботи в польових умовах.
Чотири автомобілі швидкої допомоги загальною вартістю близько мільйона крон (близько 40 000 євро) Прага передасть Україні.
Про це повідомляє Radio Prague International з посиланням на мерію Праги, інформує Цензор.НЕТ.
Це вже другий матеріально-технічний дар празької міської адміністрації, наданий Україні після початку повномасштабного російського вторгнення. Раніше чеська столиця вже відправляла в Україну медикаменти, дизельні обігрівачі та електростанції.
Зараз ідеться про автомобілі типу Mercedes Benz ML 280 CDI 4matic, призначені для надання медичної допомоги в польових умовах.
Вартість усіх чотирьох автівок, за експертною оцінкою, становить 986 тисяч крон.
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Vitaly Nesmachnuy
показати весь коментар13.09.2023 07:48 Відповісти Мені подобається 0
Cоrvо Аttаnо #559393
показати весь коментар13.09.2023 08:05 Відповісти Мені подобається 0
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