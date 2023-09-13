Чехія передасть Україні 4 автомобілі швидкої допомоги, які призначені для роботи в польових умовах.

Чотири автомобілі швидкої допомоги загальною вартістю близько мільйона крон (близько 40 000 євро) Прага передасть Україні.

Про це повідомляє Radio Prague International з посиланням на мерію Праги, інформує Цензор.НЕТ.

Це вже другий матеріально-технічний дар празької міської адміністрації, наданий Україні після початку повномасштабного російського вторгнення. Раніше чеська столиця вже відправляла в Україну медикаменти, дизельні обігрівачі та електростанції.

Зараз ідеться про автомобілі типу Mercedes Benz ML 280 CDI 4matic, призначені для надання медичної допомоги в польових умовах.

Вартість усіх чотирьох автівок, за експертною оцінкою, становить 986 тисяч крон.

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