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Новини Допомога Україні
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Чехія передасть Україні 4 автомобілі швидкої допомоги, які призначені для роботи в польових умовах.

допомога,щвидка

Чотири автомобілі швидкої допомоги загальною вартістю близько мільйона крон (близько 40 000 євро) Прага передасть Україні.

Про це повідомляє Radio Prague International з посиланням на мерію Праги, інформує Цензор.НЕТ.

Це вже другий матеріально-технічний дар празької міської адміністрації, наданий Україні після початку повномасштабного російського вторгнення.  Раніше чеська столиця вже відправляла в Україну медикаменти, дизельні обігрівачі та електростанції.

Зараз ідеться про автомобілі типу Mercedes Benz ML 280 CDI 4matic, призначені для надання медичної допомоги в польових умовах.

Вартість усіх чотирьох автівок, за експертною оцінкою, становить 986 тисяч крон.

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авто (6139) Прага (103) Україна (5862) допомога і підтримка (1156)


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Де хамеры, Америка?
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13.09.2023 07:48 Відповісти
Ось ці неповороткі будки на колесах, з низьким кліренсом, це для польових умов? Для міста - безперечно, це чудове рішення. В багнюці степів півдня України ці машини загрузнуть так, що їх самих доведеться витягувати з допомогою "Бредлі" або танка.
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13.09.2023 08:05 Відповісти
 
 