У Росії знову заговорили про мобілізацію сотень тисяч осіб з числа як резервістів, так і контрактників, - ISW

Найближче оточення Кремля знову активно обговорює необхідність і підготовку до другої хвилі мобілізації резервістів напередодні піврічного осіннього призовного циклу, який розпочинається 1 жовтня. Проте рішення про мобілізацію резервів прийматиме виключно російській диктатор Володимир Путін.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

В інформаційному просторі РФ знову говорять про масштабну мобілізацію сотень тисяч осіб з числа як резервістів, так і контрактників.

Російський Telegram-канал, який нібито має зв'язки з російськими джерелами безпеки, заявив, що окремі російські чиновники "серйозно" готуються до другої хвилі мобілізації в запас і сподіваються провести чергову хвилю мобілізації восени.

Відтак, ідеться у звіті, російські чиновники хочуть мобілізувати від 170 000 до 175 000 резервістів і перенести дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада, щоб пристосуватися до процесів мобілізації резервістів, одночасно проводячи "контрактну мобілізацію" для набору додаткових 130 000 осіб на службу з використанням примусових заходів.

Аналітики відзначають, що подібні плани не є новими й не свідчать про те, що президент Росії Володимир Путін остаточно вирішив провести другу хвилю мобілізації в найближчій перспективі.

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На думку експертів, відповідь Путіна не обов'язково є інформаційним приводом для того, щоб підготувати російське суспільство до примусової мобілізації натомість вона може свідчити про прихильність президента Росії до постійної практики мобілізації за допомогою цифрових засобів зв'язку.

"Будь-яка нова хвиля мобілізації резервів залежить від Путіна", – зазначають в огляді.