УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12171 відвідувач онлайн
Новини Мобілізація в РФ
5 330 12

У Росії знову заговорили про мобілізацію сотень тисяч осіб з числа як резервістів, так і контрактників, - ISW

рф,росія,мобілізація,примусова

Найближче оточення Кремля знову активно обговорює необхідність і підготовку до другої хвилі мобілізації резервістів напередодні піврічного осіннього призовного циклу, який розпочинається 1 жовтня. Проте рішення про мобілізацію резервів прийматиме виключно російській диктатор Володимир Путін.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

В інформаційному просторі РФ знову говорять про масштабну мобілізацію сотень тисяч осіб з числа як резервістів, так і контрактників.

 Російський Telegram-канал, який нібито має зв'язки з російськими джерелами безпеки, заявив, що окремі російські чиновники "серйозно" готуються до другої хвилі мобілізації в запас і сподіваються провести чергову хвилю мобілізації восени.

Відтак, ідеться у звіті, російські чиновники хочуть мобілізувати від 170 000 до 175 000 резервістів і перенести дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада, щоб пристосуватися до процесів мобілізації резервістів, одночасно проводячи "контрактну мобілізацію" для набору додаткових 130 000 осіб на службу з використанням примусових заходів.

Аналітики відзначають, що подібні плани не є новими й не свідчать про те, що президент Росії Володимир Путін остаточно вирішив провести другу хвилю мобілізації в найближчій перспективі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія зіткнулася з необхідністю нової хвилі мобілізації, - ГУР МО

На думку експертів, відповідь Путіна не обов'язково є інформаційним приводом для того, щоб підготувати російське суспільство до примусової мобілізації натомість вона може свідчити про прихильність президента Росії до постійної практики мобілізації за допомогою цифрових засобів зв'язку.

"Будь-яка нова хвиля мобілізації резервів залежить від Путіна", – зазначають в огляді.

Автор: 

росія (64926) мобілізація (3023) ISW (653)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
А шо такое?
"Родина в апасности"?
показати весь коментар
13.09.2023 07:21
+4
нападєніє на радную Чухламу.
показати весь коментар
13.09.2023 07:31
+2
В них мобілізація ніколи й не переривалася.
показати весь коментар
13.09.2023 08:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це вже настане черга чмобілізомбованих кацапів.
показати весь коментар
13.09.2023 07:07 Відповісти
А шо такое?
"Родина в апасности"?
показати весь коментар
13.09.2023 07:21 Відповісти
нападєніє на радную Чухламу.
показати весь коментар
13.09.2023 07:31 Відповісти
Потрібно просто мільйон снарядів
показати весь коментар
13.09.2023 08:13 Відповісти
В них мобілізація ніколи й не переривалася.
показати весь коментар
13.09.2023 08:17 Відповісти
судячи з того що пригожин дійшов до моськовської області їх вся армія знаходиться у нас ...
показати весь коментар
13.09.2023 08:26 Відповісти
Не знаю чи налізе на їх животи одяг з північнокорейського прому))
показати весь коментар
13.09.2023 08:27 Відповісти
Нічого хорошого насправді. Вагнеровці в Бахмуті уже показали, що м'ясними зомбі хвилями, можна продавлювати оборону. Хочеться вірити, звісно, що паРашка забурлить від нової мобілізації, але навряд чи раби масово збунтуються, хіба що десь в Дагестані покричать на площі годину-дві. Що вірогідніше, так це негативний вплив на економіку Мордора, від такого масового призову. Навряд чи Китай буде їх фінансувати, як ЄС та США фінансують нас.
показати весь коментар
13.09.2023 08:50 Відповісти
Пока они торгуют газом и нефтью, уж чего, а денег у них хватит. Другое дело производство.
показати весь коментар
13.09.2023 09:15 Відповісти
По перше нафту і газ теж повинен хтось видобувати. А коли надійде рознарядка в Газпром на 40 мобілізованих, то це явно не будуть якісь менеджери на Бентлі.
А по друге, ще є продукти харчування, зброя, енергнетика......., минула мобілізація мала наслідком невеликі збої в роботі цих галузей, нова матиме ще гірший вплив. Але, чи буде він критичним? Хочеться вірити.
показати весь коментар
13.09.2023 09:21 Відповісти
торгують за рупії, які лаврів збирається інвестувати в індію, куди їх ще подіти
показати весь коментар
13.09.2023 10:42 Відповісти
їх фінансує єс в рази більше ніж нас.
показати весь коментар
13.09.2023 10:17 Відповісти
 
 