Окупанти минулої доби випустили понад 500 снарядів по території Херсонської області
За минулу добу противник здійснив 85 обстрілів Херсонщини, випустив 531 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків, авіації. Був здійснений запуск 1 крилатої ракети.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю дошкільного навчального закладу у Херсонському районі; територію підприємства у Херсоні.
Через російську агресію 4 людини дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль