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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти минулої доби випустили понад 500 снарядів по території Херсонської області

херсонщина,обстріл

За минулу добу противник здійснив 85 обстрілів Херсонщини, випустив 531 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків, авіації. Був здійснений запуск 1 крилатої ракети.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю дошкільного навчального закладу у Херсонському районі; територію підприємства у Херсоні.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

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обстріл (28228) Херсон (3332) Херсонська область (5704)


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