Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 270 350 осіб (+590 за добу), 4584 танки, 5902 артсистеми, 8792 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 270 350 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 270350 (+590) осіб / persons,
танків - 4584 (+16) од,
бойових броньованих машин - 8792 (+14) од,
артилерійських систем - 5902 (+30) од,
РСЗВ - 766 (+2) од,
засоби ППО - 517 (+2) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4650 (+5),
крилаті ракети - 1455 (+0),
кораблі /катери - 19 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 8444 (+31) од,
спеціальна техніка - 884 (+3).
Топ коментарі
+19 Николай Водяной #551433
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+13 Я ОДЕССИТ
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+12 Николай Водяной #551433
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ДТ
У РЕЗУЛЬТАТІ НІЧНОЇ АТАКИ ПОШКОДЖЕНІ ДВА РОСІЙСЬКІ КОРАБЛІ У СЕВАСТОПОЛІ - МІНОБОРОНИ РФ
13 вересня, 2023, 07:40
Цієї ночі ударів зазнав судноремонтний завод у тимчасово окупованому Севастополі. Унаслідок цього пошкодження отримали два кораблі.
Про це відзвітувало Міністерство оборони Росії.
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98!! одиниць техніки та 590! чумардосів.
Арта 32!!!, броня 30!!! та 31!!! логістика.
Хороший врожай.
Рахунок ППО спецтехніка - 2:3.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 270 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...