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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 270 350 осіб (+590 за добу), 4584 танки, 5902 артсистеми, 8792 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 270 350 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 270350 (+590) осіб / persons,

танків - 4584 (+16) од,

бойових броньованих машин - 8792 (+14) од,

артилерійських систем - 5902 (+30) од,

РСЗВ - 766 (+2) од,

засоби ППО - 517 (+2) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4650 (+5),

крилаті ракети - 1455 (+0),

кораблі /катери - 19 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8444 (+31) од,

спеціальна техніка - 884 (+3).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 270 350 осіб (+590 за добу), 4584 танки, 5902 артсистеми, 8792 броньовані машини 01

Автор: 

армія рф (17207) Генштаб ЗС (6493) знищення (7142) ЗСУ (7499)


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Топ коментарі
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ДТ
У РЕЗУЛЬТАТІ НІЧНОЇ АТАКИ ПОШКОДЖЕНІ ДВА РОСІЙСЬКІ КОРАБЛІ У СЕВАСТОПОЛІ - МІНОБОРОНИ РФ

13 вересня, 2023, 07:40

Цієї ночі ударів зазнав судноремонтний завод у тимчасово окупованому Севастополі. Унаслідок цього пошкодження отримали два кораблі.

Про це відзвітувало Міністерство оборони Росії.

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13.09.2023 08:23
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13.09.2023 08:22
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13.09.2023 08:22 Відповісти


ДТ
У РЕЗУЛЬТАТІ НІЧНОЇ АТАКИ ПОШКОДЖЕНІ ДВА РОСІЙСЬКІ КОРАБЛІ У СЕВАСТОПОЛІ - МІНОБОРОНИ РФ

13 вересня, 2023, 07:40

Цієї ночі ударів зазнав судноремонтний завод у тимчасово окупованому Севастополі. Унаслідок цього пошкодження отримали два кораблі.

Про це відзвітувало Міністерство оборони Росії.

Відповісти Керування спамом Мені подобається 6
показати весь коментар
13.09.2023 08:23 Відповісти
Файно хлопці наполювали! По ходу кацапське фронтове ппо все у дірках.
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13.09.2023 08:29 Відповісти
16 танків ? не слабо
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13.09.2023 08:32 Відповісти
по арте - как всегда супер, но танки вообще выше всяких похвал
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13.09.2023 08:39 Відповісти
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13.09.2023 08:41 Відповісти
Московити дістали нову колоду танків? Старі вже краплені?
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13.09.2023 09:12 Відповісти
Минув 3489 день москальсько-української війни.
98!! одиниць техніки та 590! чумардосів.
Арта 32!!!, броня 30!!! та 31!!! логістика.
Хороший врожай.
Рахунок ППО спецтехніка - 2:3.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 270 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
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13.09.2023 09:47 Відповісти
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13.09.2023 09:56 Відповісти
І ніхто кацапів з ювілеєм не поздоровив, 270 000 "не вернувшихся с полей"
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13.09.2023 11:27 Відповісти
Баби іщо наражают
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13.09.2023 13:03 Відповісти
Ага, тільки богатирі будуть дрібнішими, злегку жовтуватими і роскосоокими.
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13.09.2023 13:27 Відповісти
Хороший кацап - дохлий кацап. Бажаю щоб усі !!!
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13.09.2023 13:32 Відповісти
 
 