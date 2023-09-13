Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 270 350 осіб (+590 за добу), 4584 танки, 5902 артсистеми, 8792 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 270 350 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 270350 (+590) осіб / persons,

танків - 4584 (+16) од,

бойових броньованих машин - 8792 (+14) од,

артилерійських систем - 5902 (+30) од,

РСЗВ - 766 (+2) од,

засоби ППО - 517 (+2) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4650 (+5),

крилаті ракети - 1455 (+0),

кораблі /катери - 19 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8444 (+31) од,

спеціальна техніка - 884 (+3).

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