Сили оборони мають частковий успіх у районі Роботиного та Кліщіївки, - Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

"В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

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За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, мали частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Тривають важкі бої.