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Сили оборони мають частковий успіх у районі Роботиного та Кліщіївки, - Генштаб

наступ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

"В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, - Генштаб

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, мали частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Тривають важкі бої.

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Генштаб ЗС (6493) контрнаступ (433) контрнаступ на Півдні (345)


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Кліщіївка має тільки маленьку околицю, декілька хат,де можуть бути ще поодинокі орки.
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13.09.2023 08:35 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі
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13.09.2023 08:44 Відповісти
Кацапи пишуть що їм Кліщіївка має велике стратегічне значення. Брешуть чи правда?
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13.09.2023 08:55 Відповісти
Пагорби за селом нависають над Бахмутом. Але я не певний, що як тільки їх звідтам відкинуть, усе посипеться.

Від залізниці за краєм села 3 км поля до краю міста. З натяжкою можна сказати що почнеться пів-оточення міста.
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13.09.2023 09:02 Відповісти
Кацапи бояться саме за Курдюмівку і Кліщіївку. Тепер ясно чому.🌷
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13.09.2023 09:13 Відповісти
 
 