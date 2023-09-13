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Окупанти вирішили скоротити вугледобувні підприємства у так званих "ЛНР" та "ДНР"
На окупованих територіях Луганської та Донецької області росіяни вирішили залишити лише 15 вугледобувних підприємств з 114.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
"Майже 100 шахт визнані росіянами нерентабельними. Значну кількість цих підприємств до невтішних економічних показників довели самі загарбники. Спочатку примусовою мобілізацією, коли, наприклад, на шахті "червоний партизан" ледве збирали по шість чоловіків у зміну", - йдеться в повідомленні.
Крім того, багато вугледобувних підприємств зупинили через багатомільйонні борги за електропостачання. Хоча загарбники обіцяли, що російська електроенергія буде дешевшою. Проте вугілля виявилося взагалі нікому не потрібним.
Топ коментарі
+29 Игорь Гопта
показати весь коментар13.09.2023 08:48
+18 Саша Пончик
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За що так боролись- те і отримали...рюзьге прийшли та звільнили...)))
но виноваты, кАнешна, Биндеры
Идут шахтеры в бой за уголёк".