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Новини Окуповані території
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Окупанти вирішили скоротити вугледобувні підприємства у так званих "ЛНР" та "ДНР"

шахта

На окупованих територіях Луганської та Донецької області росіяни вирішили залишити лише 15 вугледобувних підприємств з 114.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже 100 шахт визнані росіянами нерентабельними. Значну кількість цих підприємств до невтішних економічних показників довели самі загарбники. Спочатку примусовою мобілізацією, коли, наприклад, на шахті "червоний партизан" ледве збирали по шість чоловіків у зміну", - йдеться в повідомленні.

Крім того, багато вугледобувних підприємств зупинили через багатомільйонні борги за електропостачання.  Хоча загарбники обіцяли, що російська електроенергія буде дешевшою. Проте вугілля виявилося взагалі нікому не потрібним.

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Автор: 

окупація (6668) шахта (703) Донецька область (8322) Луганська область (4873)


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Топ коментарі
+29
Порада місцевим лугандонам - їдте у маскву та постукайте касками на червоній площі.
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13.09.2023 08:48
+18
Кармільци зато біз біндер. **** до сліз.
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13.09.2023 08:52
+13
Дочекались рускава міра.
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13.09.2023 08:55
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Порада місцевим лугандонам - їдте у маскву та постукайте касками на червоній площі.
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13.09.2023 08:48 Відповісти
Хай лобами стукають, вони у них кріпші за каски. Та й скрєпнєнько так вийде
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13.09.2023 08:59 Відповісти
Кармільци зато біз біндер. **** до сліз.
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13.09.2023 08:52 Відповісти
Дочекались рускава міра.
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13.09.2023 08:55 Відповісти
Це ж захисник! Він захищає шахтарів Бомбаса від нападів укрофошиздів, які 23 роки експлуатували їх як рабів, змушували їх розмовляти українською! )
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13.09.2023 10:36 Відповісти
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13.09.2023 09:14 Відповісти
А шо такое,лугандонцы? Чё шахты рентабельность потеряли?Уже все танки и автоматы из них добыли?😉
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13.09.2023 09:20 Відповісти
"Дамбас паражняк нє гоніт!"
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13.09.2023 09:23 Відповісти
Там ще є що скорочувати? Дивно.
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13.09.2023 09:24 Відповісти
"Хватіт карміть Кієв!"
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13.09.2023 09:25 Відповісти
хватіт карміть КІВУ
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13.09.2023 12:06 Відповісти
Перша серія: " Дамбас не поставить на калени!!!"
Друга серія: " Мы две великие, могучие и независимые республики!!!"
Остання серія: " Барин всегда прав. Да здравствует крепостное право!!!"
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13.09.2023 09:26 Відповісти
Сейчас шахтёры выйдут касками стучать.
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13.09.2023 10:06 Відповісти
"Данбас кормит всю Украину"....?!)
За що так боролись- те і отримали...рюзьге прийшли та звільнили...)))
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13.09.2023 10:09 Відповісти
114 шахт? Це, мабуть, з "копанками", тому що стільки нормальних шахт там вже давно немає. Залишать 15? Ото гарна рестуктурізація вугільнодобувної галузі Бомбаса буде! А то Україна носилася з тими шахтами та шахтарями, як з писаною торбою. Був в тих краях "Дикий степ", то хай він повертається взад... )
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13.09.2023 10:53 Відповісти
"гордый народ" ДаМбасса снова молча отсосал у господИнОв с болот..
но виноваты, кАнешна, Биндеры
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13.09.2023 11:42 Відповісти
"Идёт вперёд стахановское племя,
Идут шахтеры в бой за уголёк".
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13.09.2023 12:24 Відповісти
Реструктуризация угольной отрасли по-украински. Бенефициары ОРДЛО
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13.09.2023 12:48 Відповісти
Тридцать лет Украина дотировала убыточные шахты.....
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13.09.2023 17:17 Відповісти
 
 