Болгарія збирається скасувати заборону на імпорт з України агропродукції
Болгарія хоче від 15 вересня відмовитися від заборони на імпорт деяких сільгосптоварів з України.
Відповідний проєкт рішення затвердив Комітет з питань економічної політики та інновацій парламенту Болгарії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Десять членів комітету проголосували "за" проєкт рішення, четверо були "проти", двоє утрималися. Остаточне рішення парламент має ухвалити на пленарному засіданні.
У проєкті рішення йдеться, що Болгарія не підтримує продовження після 15 вересня надзвичайного заходу щодо заборони імпорту до Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини насіння пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України. Документ дає доручення Раді міністрів вжити необхідних заходів для висловлення цієї позиції.
Голова Національної асоціації виробників зерна Ілія Проданов заявив, що рішення не містить аналізу наслідків, які виникнуть із нього, а текст "ставить під загрозу болгарських виробників".
За словами Проданова, таке рішення загрожує аграрній галузі в країні. Він попередив, що нинішня напруга в секторі "колись вихлюпнеться надзвичайно масштабно" і заявив, що асоціація захищатиме інтереси виробників "усіма можливими способами".
Нагадаємо, у вівторок уряд Польщі ухвалив резолюцію, у якій декларує наміри продовжити заборону на національному рівні, якщо її не продовжать на рівні ЄС.
Після цього прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в разі блокування експорту українського зерна Київ звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі.
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