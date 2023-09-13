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Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю, область атаковано РСЗВ, дронами та авіаснарядами, поранено чоловіка

запоріжжя

Війська РФ продовжують завдавати ударів по території Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, минулої доби ворог здійснив 101 обстріл по 29 населених пунктах області.

"Військовослужбовці рф поцілили ракетами по Запоріжжю та території між Сонячним та Володимирівським, здійснили 7 РСЗВ-обстрілів Новоандріївки, Малих Щербаків та Павлівки, 11 БПЛА атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку, Ольгівське, Степове й Малі Щербаки, 6 ворожих авіаснарядів прийшлися по Оріхову", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що зафіксовано 75 артилерійських ударів по території Залізничного, Роботиного, Червоного, Малинівки, Білогір'я, Полтавки, Степового, Кам'янського, Степногірська, Приморського, Лук'янівського та інших прифронтових міст та сіл.

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Внаслідок артобстрілу по Оріхову поранення отримав 49-річний місцевий житель, йому оперативно надали медичну допомогу.

Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Автор: 

Запоріжжя (2258) обстріл (28228) Запорізька область (3567)


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