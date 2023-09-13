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Нові переговори про ядерне роззброєння мають бути за участі Китаю, - Шольц

олаф,шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що нові переговори про ядерне роззброєння мають включати не тільки США та Росію, але й Китай.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Канцлер заявив, що ядерна зброя становить загрозу існуванню людства, тому існує "негайне зобов'язання" зробити все можливе, щоб гарантувати, що вона ніколи не буде використана.

Для цього, на думку Шольца, треба залучити до відповідних переговорів не тільки Росію та США, але й Китай.

Канцлер Німеччини додав, що кілька інших країн також створили ядерний арсенал, тому необхідно почати новий етап контролю над озброєнням.

Читайте: Передумовою переговорів про припинення вогню в Україні є виведення військ РФ, - Шольц

Також одним з важливих завдань у цьому секторі є перешкоджання Ірану виготовляти уран, який може сприяти виробництву ядерної зброї.

Автор: 

Китай (4504) ядерна зброя (1145) Шольц Олаф (1135)


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Етот идиот и правда думает что после всего что случилось и после того как Запад показал свою слабость кто то будет разоружаться?
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13.09.2023 09:03 Відповісти
Ахаха. А що ви можете запропонувати? Віддати ядерну зброю під "гарантії"?
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13.09.2023 09:22 Відповісти
Шольц заглянув в майбутнэ лівим оком...
Але сліпота не пойшла...
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13.09.2023 09:23 Відповісти
Мир состоит из ядерных паханов и остальных шестерок. Свинкам Пепам из "цветущего сада" пора вернуться в реальность.
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13.09.2023 09:31 Відповісти
Знайшов дурних.
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13.09.2023 09:52 Відповісти
Ага . Буде вам роззброєння.... Приклад України добре навчив всіх. Найкращий захист власна ЯЗ.
Папірці , договори лише папірці
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13.09.2023 12:02 Відповісти
яке роззброєння
якщо всі почали нарощувати кількість ракет
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13.09.2023 16:26 Відповісти
 
 