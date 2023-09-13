Нові переговори про ядерне роззброєння мають бути за участі Китаю, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що нові переговори про ядерне роззброєння мають включати не тільки США та Росію, але й Китай.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Канцлер заявив, що ядерна зброя становить загрозу існуванню людства, тому існує "негайне зобов'язання" зробити все можливе, щоб гарантувати, що вона ніколи не буде використана.

Для цього, на думку Шольца, треба залучити до відповідних переговорів не тільки Росію та США, але й Китай.

Канцлер Німеччини додав, що кілька інших країн також створили ядерний арсенал, тому необхідно почати новий етап контролю над озброєнням.

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Також одним з важливих завдань у цьому секторі є перешкоджання Ірану виготовляти уран, який може сприяти виробництву ядерної зброї.