КНДР підтримує всі рішення Путіна, відносини з РФ - найбільший пріоритет, - Кім Чен Ин на зустрічі з Путіним

Лідер КНДР Кім Чен Ин під час візиту до Росії заявив, що його країна підтримує всі рішення російського диктатора Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це він заявив на початку переговорів із російським диктатором.

"Зараз Росія піднялася для захисту свого суверенітету та захисту безпеки. ... Зараз ми хочемо й надалі розвивати відносини, ми завжди підтримували та підтримуємо всі рішення президента Путіна, рішення уряду Росії. Я сподіваюся, що ми завжди будемо разом у боротьбі проти імперіалізму та (у справі. - Ред.) будівництва суверенної держави", - сказав північнокорейський диктатор.

За словами Кім Чен Ина, для КНДР найпершим пріоритетом є відносини з РФ. Та висловив упевненість, що зустріч з Путіним переведе відносини Росії та КНДР на новий рівень.

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