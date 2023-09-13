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КНДР підтримує всі рішення Путіна, відносини з РФ - найбільший пріоритет, - Кім Чен Ин на зустрічі з Путіним

чен,путін,кім,ин

Лідер КНДР Кім Чен Ин під час візиту до Росії заявив, що його країна підтримує всі рішення російського диктатора Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це він заявив на початку переговорів із російським диктатором.

"Зараз Росія піднялася для захисту свого суверенітету та захисту безпеки. ... Зараз ми хочемо й надалі розвивати відносини, ми завжди підтримували та підтримуємо всі рішення президента Путіна, рішення уряду Росії. Я сподіваюся, що ми завжди будемо разом у боротьбі проти імперіалізму та (у справі. - Ред.) будівництва суверенної держави", - сказав північнокорейський диктатор.

За словами Кім Чен Ина, для КНДР найпершим пріоритетом є відносини з РФ. Та висловив упевненість, що зустріч з Путіним переведе відносини Росії та КНДР на новий рівень.

Також читайте: Путін і Кім Чен Ин зустрілися на космодромі. ФОТО

Автор: 

КНДР (1210) путін володимир (23760) росія (64926) Кім Чен Ин (170)


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Топ коментарі
+5
Фото называется, обосрались в лифте а воды небыло. Такие отрешенные взгляды стараются не смотреть друг на друга. Где папа римский с Илоном Маском, пускай расскажут про вяличие и что всему миру нужно удовлетворить все желания етих диктаторов потому что у них есть ЯО
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13.09.2023 09:37
+5
Починав путін з G-8, закінчує ось цим 😂
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13.09.2023 09:38
+4
Дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ" пошкоджені внаслідок атаки на Севастополь.
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13.09.2023 09:53
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Дебіл хвалить дебіла.
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13.09.2023 09:33 Відповісти
Фото называется, обосрались в лифте а воды небыло. Такие отрешенные взгляды стараются не смотреть друг на друга. Где папа римский с Илоном Маском, пускай расскажут про вяличие и что всему миру нужно удовлетворить все желания етих диктаторов потому что у них есть ЯО
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13.09.2023 09:37 Відповісти
Починав путін з G-8, закінчує ось цим 😂
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13.09.2023 09:38 Відповісти
Просто пригадав... коли Трамп у 2018 "Зробив Америку знову Великою"

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13.09.2023 09:39 Відповісти
как то с друзьями у них не особо..петушка хвалит кукуха,за то,что хвалит он петушку..а шо делать?
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13.09.2023 09:40 Відповісти
Просто встретились два ОДИНОЧЕСТВА, развели у дороги костёр …
Приклад двох нікчем у світовій Спільноті!
*****, як був воєнним злочинцем-убивцею тисяч Людей, так ним і закінчить!
Слава Україні! Кари, московітам *****, страшної КАРИ!
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13.09.2023 09:47 Відповісти
Дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ" пошкоджені внаслідок атаки на Севастополь.
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13.09.2023 09:53 Відповісти
оба сгорели благополучно
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13.09.2023 09:54 Відповісти
Я всё таки думаю, что )(уйло ставленник запада или СБУ. За 10 лет тело просрало многовековую пропаганду о величии культуры, нефтегазовую олигополию, "великую армию", геополитический вес, многотысячную разведку, многомиллионную орду "рашаферштейнов" на западе и т.д. и всё безвозвратно, всего-то за 10 лет... Талантище!!!
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13.09.2023 09:54 Відповісти
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13.09.2023 09:59 Відповісти
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13.09.2023 09:57 Відповісти
яка приємна новина
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13.09.2023 10:00 Відповісти
і попросив поїсти
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13.09.2023 10:01 Відповісти
Нерушимое гномье братство.
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13.09.2023 10:04 Відповісти
Якісь кислі рожі у тих карликів,напевне їм треба поженитись,а щоб було не так сумно - усиновити лукашенка.
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13.09.2023 10:04 Відповісти
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13.09.2023 10:07 Відповісти
"Поддерживаем все решения..." Такие заявления дорого стоят. Интересно, сколько бабла отвалило пуйло этому жирному уроду?
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13.09.2023 10:09 Відповісти
Зустрілись два маньяка.
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13.09.2023 10:10 Відповісти
Не має ніякого значення що каже Кім. Має значення що з цього приводу думає Китай. Якщо Кім проконсультувався з Китаєм перед зустріччю з путлером і ця його заява узгоджена з Китаєм, то будуть масові поставки корейських *********** (а можливо і озброєнь). Якщо заява не узгоджена, то після приїзду додому, Кім отримає втик від "старшого товариша", відправить до РФ пару вагонів *********** (для збереження обличя) і на цьому все й закінчиться.
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13.09.2023 10:38 Відповісти
Мені більш цікаво які цивілізовані країни пропустили його літак через свій повітряний простір ?
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13.09.2023 10:53 Відповісти
он на поезде приехал. У сев. кореи и рф есть общая граница
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13.09.2023 12:09 Відповісти
Там уже давно усе визначено,довший час китайці допомагають кацапам,хавка, одяг,**********,це ніде не афішуються по одній причині, що можуть країни заходу і сша зробити? Абсолютно нічого.80-90% економіка зав'язані на жовтошкірих, тому і роздувати дим для них не потрібно,втратять майже усе,а те що вони наш суверенітет........повірити китайцю,.....
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13.09.2023 10:59 Відповісти
 
 