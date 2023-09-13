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Новини Агресія Росії проти України
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200 колишніх ув’язнених українців росіяни кинули на "м’ясні штурми" для захоплення Роботиного, - Генштаб

рф,армія

Росія намагається повернути втрачені позиції. Для цього перекидають на проблемні ділянки фронту підрозділи, що складається із колишніх ув’язнених українців

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.UA.

З Маріуполя в район Ільченкового Запорізької області окупанти надіслали близько 200 колишніх увʼязнених з метою створення штурмових загонів для захоплення Роботиного. Також до 120 колишніх "зеків" також перевезли з Луганська до Мелітополя.

Ковальов повідомив, що ці колишні "зеки" використовуються окупантами для так званих мʼясних штурмів.

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Автор: 

армія рф (17207) Генштаб ЗС (6493) ув’язнення (113)


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Топ коментарі
+8
пристрелили бы кацапов и сдались в плен
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13.09.2023 09:40
+7
якщо вони взяли в руки зброю вбивати українців, то ці зеки може й колишні, але українцями вони ніколи не були, мутанти чи окупанти
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13.09.2023 10:07
+5
Може так і міркували, але ж у москвінів ця справа розвинута добряче, багато досвіду, дурнів меньшь ніж хотілося б. До речі, якщо войну програємо, усі будуть в цієї ж самої ситуації.
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13.09.2023 10:12
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пристрелили бы кацапов и сдались в плен
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13.09.2023 09:40 Відповісти
Може так і міркували, але ж у москвінів ця справа розвинута добряче, багато досвіду, дурнів меньшь ніж хотілося б. До речі, якщо войну програємо, усі будуть в цієї ж самої ситуації.
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13.09.2023 10:12 Відповісти
200 зеків проти мільйона ЗСУ
треш
вброс
пропаганда
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13.09.2023 12:17 Відповісти
Яке сиділо, такого і здибало…
Дурних і в церкві б'ють
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13.09.2023 09:43 Відповісти
Зеки зраділи , що кацапи їх відпустили на ,, волю" , тільки не сталося ,
як гадалося , бо їх відпустили на фарш 😡
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13.09.2023 09:57 Відповісти
якщо вони взяли в руки зброю вбивати українців, то ці зеки може й колишні, але українцями вони ніколи не були, мутанти чи окупанти
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13.09.2023 10:07 Відповісти
Це називається "менталітет".
Цвкаво, хтось може навести приклади "укрАінскаво блатнова шансона" (українського "лєпса") чи українського "матєрнава рока"?
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13.09.2023 10:35 Відповісти
рока репа
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13.09.2023 13:38 Відповісти
Якісь опущені...
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13.09.2023 10:19 Відповісти
Цих розстрілювати на місці без права на апеляцію.
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13.09.2023 10:44 Відповісти
30 хвилин роботи кулемета і усе😁
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13.09.2023 11:03 Відповісти
Шановна редакціє !! Мабуть це громадяни України ... у минулому.
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13.09.2023 11:05 Відповісти
На жаль в законодавстві України відсутня процедура позбавлення громадянства котре отримано з народження чи автоматично після розвалу СРСР та утворення України!!!
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13.09.2023 11:31 Відповісти
В даному випадку я мав на увазі застосування самого терміну "громадянин України", а не "українець".
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14.09.2023 03:57 Відповісти
Ну якщо вони їдуть на ці штурми і не роблять жодної спроби перестріляти тих, хто їх на ці штурми пхає, то, по-перше, це вже не українці, а по-друге,
флаг їм в руки і стікловату в могилу.
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13.09.2023 11:21 Відповісти
Згідно міжнародного права усі ці або звільнені злочинці, або ніколи не засуджені котрі воюють на стороні рашистів є колаборантами і незалежно від громадянства є військовими країни агресора та за їх злочини відповідає керівництво Московії (т.з. "роССії") на чиєму боці вони воюють, тож і відношення до них як до будь якого окупанта-загарбника. У складі ЗСУ чи то добробатів теж є чимало громадян тієї ж Московії котрі воюють проти рашистів для котрих незалежно від громадянства вони теж вороги!!! Різниця лише у тому, що ті що війшли до складу ЗСУ робили це на 100% добровільно, а у складі кремлядської армії більшість воює під примусом через погрози їх вбити якщо не погодяться піти на війну де все ж таки є, хоч і невеликий, але таки шанс вижити хоча б через здачу у полон чи після достатньо тяжкого поранення!!!
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13.09.2023 11:30 Відповісти
 
 