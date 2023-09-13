200 колишніх ув’язнених українців росіяни кинули на "м’ясні штурми" для захоплення Роботиного, - Генштаб

Росія намагається повернути втрачені позиції. Для цього перекидають на проблемні ділянки фронту підрозділи, що складається із колишніх ув’язнених українців

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.UA.

З Маріуполя в район Ільченкового Запорізької області окупанти надіслали близько 200 колишніх увʼязнених з метою створення штурмових загонів для захоплення Роботиного. Також до 120 колишніх "зеків" також перевезли з Луганська до Мелітополя.

Ковальов повідомив, що ці колишні "зеки" використовуються окупантами для так званих мʼясних штурмів.

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