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200 колишніх ув’язнених українців росіяни кинули на "м’ясні штурми" для захоплення Роботиного, - Генштаб
Росія намагається повернути втрачені позиції. Для цього перекидають на проблемні ділянки фронту підрозділи, що складається із колишніх ув’язнених українців
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.UA.
З Маріуполя в район Ільченкового Запорізької області окупанти надіслали близько 200 колишніх увʼязнених з метою створення штурмових загонів для захоплення Роботиного. Також до 120 колишніх "зеків" також перевезли з Луганська до Мелітополя.
Ковальов повідомив, що ці колишні "зеки" використовуються окупантами для так званих мʼясних штурмів.
Топ коментарі
+8 Константин #510851
показати весь коментар13.09.2023 09:40
+7 Вячеслав Crane
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+5 Desar
показати весь коментар13.09.2023 10:12
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треш
вброс
пропаганда
Дурних і в церкві б'ють
як гадалося , бо їх відпустили на фарш 😡
Цвкаво, хтось може навести приклади "укрАінскаво блатнова шансона" (українського "лєпса") чи українського "матєрнава рока"?
рокарепа
флаг їм в руки і стікловату в могилу.