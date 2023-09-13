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Новини Війна
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Наслідки ворожого удару по Одещині: сім поранених, один у вкрай тяжкому стані. ФОТОрепортаж

Внаслідок чергового ворожого удару по цивільній інфраструктурі Півдня Одещини сім мирних мешканців поранено, розпочато розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, протягом ночі 13 вересня 2023 року збройні сили РФ здійснили масований дроновий удар по населених пунктах Півдня Одещини.

Внаслідок атаки постраждали шестеро водіїв вантажівок та один місцевий житель. Усіх поранених госпіталізовано, один з водіїв перебуває у вкрай тяжкому стані.

Пошкоджено об’єкти припортової та цивільної інфраструктури, стоянка вантажного автотранспорту.

Наслідки ворожого удару по Одещині: сім поранених, один у вкрай тяжкому стані 01
Наслідки ворожого удару по Одещині: сім поранених, один у вкрай тяжкому стані 02
Наслідки ворожого удару по Одещині: сім поранених, один у вкрай тяжкому стані 03
Наслідки ворожого удару по Одещині: сім поранених, один у вкрай тяжкому стані 04
Наслідки ворожого удару по Одещині: сім поранених, один у вкрай тяжкому стані 05

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Також читайте: ППО збила над Одещиною 32 "шахеди"

Нагадаємо, минулої ночі ворог також атакував дронами Одещину, є влучання та постраждалі. За даними Сил оборони Півдня, 32 БпЛА типу "Shahed-131/136" збито силами протиповітряної оборони.

Автор: 

обстріл (28228) Одеська область (3186) Офіс Генпрокурора (3239)


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Топ коментарі
+12
Клятий кремлівський виб@ядок біснується , мабуть перед повнолунням ,
чортяка 😡
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13.09.2023 09:49
+10
На фоне всего этого патриарх Кирилл призвал москалей идти на войну против Украины. Этот призыв также обращен до московского патриархата, который находятся на территории Украины. То есть в Украине находиться, активно действующая террористическая организация, цель которой уничтожить Украину. Поэтому не допустимо дальше не обращать внимания на московский патриархат на территории Украины. Необходимо срочно Верховной раде на законодательном уровне признать московский патриархат террористической организацией и запретить его деятельность на территории Украины.
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13.09.2023 09:57
+7
Без коригувальників ***** це не обійшлося!!
Асфальтавана дорога з фонарями від Зеленського та його адміністрації недопомогла! Треба тарана з хомчаком та резнікова, запитати, де вони ППО діли з 2019 року?
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13.09.2023 09:51
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Клятий кремлівський виб@ядок біснується , мабуть перед повнолунням ,
чортяка 😡
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13.09.2023 09:49 Відповісти
В цієї кремлівської потвори повнолуння вже дев'ять років.
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13.09.2023 09:53 Відповісти
Так , це правда 😠
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13.09.2023 10:01 Відповісти
Скоріше перед новолунням, яке буде через два дні.
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13.09.2023 10:13 Відповісти
Без коригувальників ***** це не обійшлося!!
Асфальтавана дорога з фонарями від Зеленського та його адміністрації недопомогла! Треба тарана з хомчаком та резнікова, запитати, де вони ППО діли з 2019 року?
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13.09.2023 09:51 Відповісти
в Конче Заспе, Шуфрича охраняют
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13.09.2023 10:20 Відповісти
На фоне всего этого патриарх Кирилл призвал москалей идти на войну против Украины. Этот призыв также обращен до московского патриархата, который находятся на территории Украины. То есть в Украине находиться, активно действующая террористическая организация, цель которой уничтожить Украину. Поэтому не допустимо дальше не обращать внимания на московский патриархат на территории Украины. Необходимо срочно Верховной раде на законодательном уровне признать московский патриархат террористической организацией и запретить его деятельность на территории Украины.
показати весь коментар
13.09.2023 09:57 Відповісти
капець, просто капець, ці вантажівки вочевидь були під завантаження, або розвантаження..., які збитки... й люди постраждали...
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13.09.2023 09:58 Відповісти
Вот это заработали
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13.09.2023 10:06 Відповісти
Треба відповісти ударами по нафтоналивним терміналам у портах рашистів те що їм приносить валюту треба знищувати, що б їм не було за що фінансувати свою агресію!
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13.09.2023 10:56 Відповісти
 
 