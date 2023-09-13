Наслідки ворожого удару по Одещині: сім поранених, один у вкрай тяжкому стані. ФОТОрепортаж

Внаслідок чергового ворожого удару по цивільній інфраструктурі Півдня Одещини сім мирних мешканців поранено, розпочато розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, протягом ночі 13 вересня 2023 року збройні сили РФ здійснили масований дроновий удар по населених пунктах Півдня Одещини.

Внаслідок атаки постраждали шестеро водіїв вантажівок та один місцевий житель. Усіх поранених госпіталізовано, один з водіїв перебуває у вкрай тяжкому стані.

Пошкоджено об’єкти припортової та цивільної інфраструктури, стоянка вантажного автотранспорту.











Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

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Нагадаємо, минулої ночі ворог також атакував дронами Одещину, є влучання та постраждалі. За даними Сил оборони Півдня, 32 БпЛА типу "Shahed-131/136" збито силами протиповітряної оборони.