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У Севастополі пошкоджені десантний корабель класу Ropucha і субмарина Kilo, - OSINT-аналітик

OSINT-аналітик Андерсон опублікував супутникові знімки російських кораблів у бухтах Севастополя, які знаходилися там 12 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter аналітика.

"Схоже, що вранці українські війська успішно атакували доки Севастопольського суднобудівного заводу, які, ймовірно, зайняті російським підводним човном класу "Кіло" і десантним кораблем класу "Ропуха", - написав аналітик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічні вибухи в окупованому Севастополі справили незабутнє враження на росіянина: "П#здец! #бать нах#й! Я в ах#е!". ВIДЕО

Нагадаємо,  вночі 13 вересня було завдано ракетного удару по суднобудівному заводу Севастополя. 24 людини зазнали поранень. Окупаційна влада пів острова та міноборони РФ підтвердили ракетний удар.

У Севастополі пошкоджені десантний корабель класу Ropucha і субмарина Kilo, - OSINT-аналітик 01
У Севастополі пошкоджені десантний корабель класу Ropucha і субмарина Kilo, - OSINT-аналітик 02

Автор: 

ракети (4004) Севастополь (553) Чорноморський флот рф (621)


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Топ коментарі
+54
День Нептуна

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13.09.2023 10:14
+44
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13.09.2023 10:15
+39
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13.09.2023 10:13
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13.09.2023 10:11 Відповісти
- Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его, как тореадор, - одним ударом. Это опера, когда я иду на гуся! "Кармен"!..
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13.09.2023 12:50 Відповісти
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13.09.2023 10:12 Відповісти
А, просто - пізда...
Вы так считаете?
Да, я так считаю...
Я ведь и и сам это
В крупный прицел наблюдаю-
Русскому флоту - небезопачна вода...
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13.09.2023 10:16 Відповісти
усьо по плану😂😂😂
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13.09.2023 10:16 Відповісти
НЛО з укропською ДРГ
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13.09.2023 10:17 Відповісти
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13.09.2023 10:13 Відповісти
День Нептуна

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13.09.2023 10:14 Відповісти
Они продырявились.
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13.09.2023 10:39 Відповісти
Переименована в "Ростов на Дне".
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13.09.2023 13:26 Відповісти
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13.09.2023 10:15 Відповісти
ох и підгорить сьогоні у кацапів,вий стогін та дефіцит баяришнику прийде сьогодніу кацапські землянки
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13.09.2023 10:15 Відповісти
Швидше за все запустять ІПСО, що все в порядку, зірвався газовий балон/ самогонний апарат/повітряна кулька... Саме Тобто постараються замовчати/знівелювати/перебити чимось іншим.
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13.09.2023 10:35 Відповісти
І "курєніє в ніпаложенам мєстє" ніхто не відміняв
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13.09.2023 11:06 Відповісти
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13.09.2023 10:15 Відповісти
Єто уже НАТА или исчо биндеровцы пуляют?
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13.09.2023 10:16 Відповісти
Єто пока біндєровци гуляют на расслабонє, когда они пулять начнут, НАТА заплачет.
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13.09.2023 10:30 Відповісти
А оце вже те, що доХтур пирписав! Тепер вже й наші ракети туди долетають! Тепер у них в Криму вже немає куди заховатись! Треба втопити ВСІ оті корита, що тероризують нашу землю!
Їбаште їх, падлюк!
Слава Україні!!
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13.09.2023 10:16 Відповісти
Нагадаємо, по суднобудівному заводу Джерело:

А шо ж аналоГовнєтне ппо ? Знову дрімало ? Воно на паРаші взагалі - існує ??
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13.09.2023 10:17 Відповісти
"... било сємь ракет, шєсть аналоговнєт сбіл, но паследняя, с*ка, упала і сємь раз взорвалась"
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13.09.2023 10:22 Відповісти
"Із сємі ракет восємь било збіто, но дєвятая, подло і с нарушенієм всєх правил вєдєнія войни, обманом такі пролєзла і взорвалась" ))))
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13.09.2023 11:02 Відповісти
і маск знову вимкнув старлінк.........
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13.09.2023 10:20 Відповісти
Підлодки ми ще не фігачили.
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13.09.2023 10:20 Відповісти
Це називаєтья демілітарізаці і денацифікація кацапів,скоро від Чорноморського Флоту будуть тільки спогади
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13.09.2023 10:22 Відповісти
Фантастичний успіх без перебільшення: у Севастополі ракетами уражено ВДК та підводний човен РФ
Підводний човен "Ростов-на-Дону" належить до проєкту 636.3 "Варшавянка", був спущений на воду лише у 2014 році. Він є штатним носієм крилатих ракет "Калибр". "Ростов-на-Дону" приписаний до Чорноморського флоту РФ.
https://defence-ua.com/army_and_war/fantastichnij_uspih_bez_perebilshennja_u_sevastopoli_raketami_urazheno_vdk_ta_pidvodnij_choven_rf-12825.html?fbclid=IwAR0nLF_0k9IlZU4qdXMCYbMbaMjmpzwU7f5iSEpf7HmcOTDitHmh3DN8ESU
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13.09.2023 10:23 Відповісти
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13.09.2023 10:26 Відповісти
Смерть кацапам!
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13.09.2023 10:33 Відповісти
Прилетіли укропи на бойових комарях і кинули ядрьону бімбу. І це ми ще не починали.
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13.09.2023 10:35 Відповісти
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13.09.2023 10:35 Відповісти
Неутомимый кошендроид!🐱
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13.09.2023 12:01 Відповісти
Єноти вже задовбались танцювати. Запускаємо українських котиків.
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13.09.2023 16:11 Відповісти
ждьот севастополь ждьот камчатка ждьот кронштадт ...
..
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13.09.2023 10:36 Відповісти
ждьот Сива100паль, ждьот КамТчатка, ждьот Кранштат )) Севас уже дождался ))
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13.09.2023 13:09 Відповісти
Класс "Кило" превратился в класс "100 грамм".
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13.09.2023 10:41 Відповісти
А з мене на Цензорі намагалися глузувати, коли писав, що потрібно топити їх підводні човни. )))
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13.09.2023 10:51 Відповісти
Удару було завдано о 4 ранку (фактично вночі). Зараз на Кримських пабликах пишуть вже про 3 загиблих і близько 30 поранених. Удару було завдано о 4 ранку (фактично вночі). І це означає, що у військовому судноремонтному заводі було повно нарда, тобто працюють у 3 зміни.
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13.09.2023 10:52 Відповісти
Міст на Новий Рік відклали, поїдуть три фури з кокаколою ( тротилом) і зроблять свято 😁
А може "Марічка" *****😁
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13.09.2023 10:57 Відповісти
ШТА!?
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13.09.2023 12:24 Відповісти
Подводную лодку тушить проще всего: погрузился, и порядок !
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13.09.2023 11:10 Відповісти
Як Москву потушили))))
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13.09.2023 12:40 Відповісти
Пригадалось :как ви яхту назавьотє))корабель жаба" і підводка "кіло"?))))кіло лайна)))
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13.09.2023 11:14 Відповісти
як діти колись в школі говорили :
- падводная лодка в стєпях Укараїни ,пагібла в неравном воздушном бою ...
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13.09.2023 11:23 Відповісти
Очень подводная лодка "****** дону-гaндoну"
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13.09.2023 12:00 Відповісти
Не всем черноморскому флоту в Крыму писта 100%,рано или позно все корабли потопим и бухту с землёй сравняеи
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13.09.2023 12:28 Відповісти
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13.09.2023 12:37 Відповісти
Хороша новина, там мабуть була ешелонована ППО біля Севастополя... І це добре ТТХ як завжи у совка тільки на папері....
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13.09.2023 12:43 Відповісти
Вартові кацапи , мабуть , спали бо були в дризг пʼяні або обкурені 🙂
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13.09.2023 13:13 Відповісти
Було Кіло , зробили два по півКіло
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13.09.2023 13:26 Відповісти
прикро, що довбимо нашу ж територію... Але:
«Лупайте сю скалу!
Нехай нi жар, нi холод
Не спинить вас!
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14.09.2023 00:13 Відповісти
 
 