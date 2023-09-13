У Севастополі пошкоджені десантний корабель класу Ropucha і субмарина Kilo, - OSINT-аналітик
OSINT-аналітик Андерсон опублікував супутникові знімки російських кораблів у бухтах Севастополя, які знаходилися там 12 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter аналітика.
"Схоже, що вранці українські війська успішно атакували доки Севастопольського суднобудівного заводу, які, ймовірно, зайняті російським підводним човном класу "Кіло" і десантним кораблем класу "Ропуха", - написав аналітик.
Нагадаємо, вночі 13 вересня було завдано ракетного удару по суднобудівному заводу Севастополя. 24 людини зазнали поранень. Окупаційна влада пів острова та міноборони РФ підтвердили ракетний удар.
Топ коментарі
+54 Sophia-Maria Duglass #550966
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Да, я так считаю...
Я ведь и и сам это
В крупный прицел наблюдаю-
Русскому флоту - небезопачна вода...
Їбаште їх, падлюк!
Слава Україні!!
А шо ж аналоГовнєтне ппо ? Знову дрімало ? Воно на паРаші взагалі - існує ??
Підводний човен "Ростов-на-Дону" належить до проєкту 636.3 "Варшавянка", був спущений на воду лише у 2014 році. Він є штатним носієм крилатих ракет "Калибр". "Ростов-на-Дону" приписаний до Чорноморського флоту РФ.
https://defence-ua.com/army_and_war/fantastichnij_uspih_bez_perebilshennja_u_sevastopoli_raketami_urazheno_vdk_ta_pidvodnij_choven_rf-12825.html?fbclid=IwAR0nLF_0k9IlZU4qdXMCYbMbaMjmpzwU7f5iSEpf7HmcOTDitHmh3DN8ESU
..
А може "Марічка" *****😁
- падводная лодка в стєпях Укараїни ,пагібла в неравном воздушном бою ...
«Лупайте сю скалу!
Нехай нi жар, нi холод
Не спинить вас!