У Севастополі пошкоджені десантний корабель класу Ropucha і субмарина Kilo, - OSINT-аналітик

OSINT-аналітик Андерсон опублікував супутникові знімки російських кораблів у бухтах Севастополя, які знаходилися там 12 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter аналітика.

"Схоже, що вранці українські війська успішно атакували доки Севастопольського суднобудівного заводу, які, ймовірно, зайняті російським підводним човном класу "Кіло" і десантним кораблем класу "Ропуха", - написав аналітик.

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Нагадаємо, вночі 13 вересня було завдано ракетного удару по суднобудівному заводу Севастополя. 24 людини зазнали поранень. Окупаційна влада пів острова та міноборони РФ підтвердили ракетний удар.



