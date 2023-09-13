Глава МЗС Китаю Ван Ї їде до Москви на переговори з Лавровим щодо України, - Захарова

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і міністр закордонних справ Китаю Ван Ї 18 вересня проведуть у Москві переговори, зокрема, щодо "українського врегулювання".

Про це заявила на брифінгу офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"18 вересня в Москві відбудуться переговори міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

... Відбудеться також ґрунтовний обмін думками з питання українського врегулювання, а також забезпечення стабільності та безпеки в АТР", - сказала вона.

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За словами Захарової, планується обговорити "широкий перелік питанням двостороннього співробітництва", включно з контактами на найвищому та високому рівнях.