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Глава МЗС Китаю Ван Ї їде до Москви на переговори з Лавровим щодо України, - Захарова

лавров,ван

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і міністр закордонних справ Китаю Ван Ї 18 вересня проведуть у Москві переговори, зокрема, щодо "українського врегулювання".

Про це заявила на брифінгу офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"18 вересня в Москві відбудуться переговори міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

... Відбудеться також ґрунтовний обмін думками з питання українського врегулювання, а також забезпечення стабільності та безпеки в АТР", - сказала вона.

Дивіться: Путін і Кім Чен Ин зустрілися на космодромі. ФОТО

За словами Захарової, планується обговорити "широкий перелік питанням двостороннього співробітництва", включно з контактами на найвищому та високому рівнях.

Автор: 

Китай (4504) Лавров Сергій (1576) росія (64926) Ван Ї (76)


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Топ коментарі
+18
Буде питати коняку чому Україна ще існує.
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13.09.2023 10:25
+12
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13.09.2023 10:39
+11
І зустрілися двоє старих пи##сів.
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13.09.2023 10:27
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Буде питати коняку чому Україна ще існує.
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13.09.2023 10:25 Відповісти
Дуже швидко, дуже срочно
Через космосрам "Восточний"
Де ***** та Ин ...
До лаврухи їде Він І
Та і *** з ним...
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13.09.2023 10:44 Відповісти
І зустрілися двоє старих пи##сів.
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13.09.2023 10:27 Відповісти
а де дівся Лі ***?
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13.09.2023 10:28 Відповісти
Лі пішов на своє прізвище.
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13.09.2023 10:30 Відповісти
Будет требовать очередной кусок земли у Параши за поддержку Китаем
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13.09.2023 10:31 Відповісти
Дадуть ''втик'' васалу.
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13.09.2023 10:31 Відповісти
Давай,Ваня, поговори з Сергійком! Може і придумаєте щось...
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13.09.2023 10:33 Відповісти
ЯКИМ боком стара обкурена кляча до України. ПНХ
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13.09.2023 10:33 Відповісти
Пам'ятаєте як посол КНР у Франції Лу Шае поставив під сумнів суверенітет України та інших колишніх республік Радянського Союзу.«У міжнародному праві ці країни колишнього Радянського Союзу не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни», - сказав він.
Ці заяви не спроста вилазять,верхівка КНР обговорює свої плани заздалегіть але іноді це вилазить назовні...
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13.09.2023 10:44 Відповісти
Здається це стосується і Китаю, бо "немає ніякої міжнародної угоди, яка б матеріалізувала його статус суверенної країни»
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13.09.2023 10:54 Відповісти
Так,але вони підтримують свій статус суверенітет ядерною зброєю, якраз те від чого Україна відмовилася.
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13.09.2023 11:07 Відповісти
Який висновок з цих їх заяв зроблять країни?Всі хто немає ЯЗ не мають суверенітету та можуть бути поглинуті тими хто має.
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13.09.2023 11:09 Відповісти
Зроблять висновок, що всі будапештські (чи тіпатого) меморандуми на*уй!
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13.09.2023 11:25 Відповісти
Кількість це вже, сама по собі, якість!
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13.09.2023 11:09 Відповісти
кількість чого?
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13.09.2023 11:13 Відповісти
Так китайців же! Їх краще всього кількість захищає. Спробуй таку живу масу перемели на війні! І спробуй потім прогодуй, якщо завоюєш.
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13.09.2023 11:23 Відповісти
Я ж кажу ЯЗ добрий запобіжник для ..ївших уявіть захоче Пекін з населенням 22млн отримати ядерний удар ?І та кількість буде просто кількість порохів на землі!
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13.09.2023 11:35 Відповісти
Ну ЯЗ теж непогано, і не тільки китайцям!
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13.09.2023 12:18 Відповісти
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13.09.2023 10:39 Відповісти
коняка буде просити допомогу
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13.09.2023 10:49 Відповісти
Ван їде до Москви на переговори з Лавровим щодо України = Мусоліні їде до Берліну на переговори з Рібентропом щодо СРСР
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13.09.2023 11:09 Відповісти
Украина признала бы в этот день Тайвань. Вот это номер был бы.
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13.09.2023 11:55 Відповісти
коняка з ослякою
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13.09.2023 12:04 Відповісти
сильно на конструктив надеяться нельзя
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13.09.2023 12:16 Відповісти
Подоляк очканул
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13.09.2023 12:36 Відповісти
 
 