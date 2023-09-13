Глава МЗС Китаю Ван Ї їде до Москви на переговори з Лавровим щодо України, - Захарова
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і міністр закордонних справ Китаю Ван Ї 18 вересня проведуть у Москві переговори, зокрема, щодо "українського врегулювання".
Про це заявила на брифінгу офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"18 вересня в Москві відбудуться переговори міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.
... Відбудеться також ґрунтовний обмін думками з питання українського врегулювання, а також забезпечення стабільності та безпеки в АТР", - сказала вона.
За словами Захарової, планується обговорити "широкий перелік питанням двостороннього співробітництва", включно з контактами на найвищому та високому рівнях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Через космосрам "Восточний"
Де ***** та Ин ...
До лаврухи їде Він І
Та і *** з ним...
Ці заяви не спроста вилазять,верхівка КНР обговорює свої плани заздалегіть але іноді це вилазить назовні...