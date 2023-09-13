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Командувач Повітряних Сил Олещук про удар по Севастополю: Дякую пілотам ПС ЗСУ за чудову роботу. Далі буде!

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук після нічних вибухів у тимчасово окупованому Севастополі подякував пілотам Повітряних сил Збройних сил України за відмінну бойову роботу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Олещука.

"А поки окупантів "штормить" і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних Сил Збройних Сил України за чудову бойову роботу! Далі буде...", - зазначив командувач ПС.

Командувач Повітряних Сил Олещук про удар по Севастополю: Дякую пілотам ПС ЗСУ за чудову роботу. Далі буде! 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Севастополі пошкоджені десантний корабель класу Ropucha і субмарина Kilo, - OSINT-аналітик

Як повідомлялося, суднобудівний завод Севастополя вночі на 13 вересня атаковано ракетами та безпілотними катерами.

Автор: 

Севастополь (553) Повітряні сили (2591) Олещук Микола (109)


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Топ коментарі
+57
картинка "агонь"! як і робота!
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13.09.2023 10:42
+52
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13.09.2023 10:46
+44
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13.09.2023 12:47
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кому вимкнув? Пентагону?
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13.09.2023 11:07 Відповісти
У Пентагон напишіть, а то вони не знають, що маск їм може виключити термінали.
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13.09.2023 11:13 Відповісти
Хоч і 10 разів приватна , а Пентагону він вимкнути не може .! Бо з нього тоді взагалі - шкіру знімуть . І посиплять сіллю .
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13.09.2023 11:17 Відповісти
у Пентагона своя система, яку використовують ще до маска
ви вважаєте в Сирії, Афганістані, Іраку - Пентагон чекав маска?
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13.09.2023 11:39 Відповісти
Я знаю .
Тут я говорив - образно ,, в тому плані що - якби Пентагон користувався лише послугами Маска , і він надумав їм щось там відключити , то з нього б здерли шкіру .
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13.09.2023 11:47 Відповісти
При чому тут Пентагон? На супутнику відключають передачу сигналу на певну територію, в цьому випадку над узбережжям Криму
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13.09.2023 11:39 Відповісти
він не може виключити термінали, які належать Пентагону.
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13.09.2023 12:01 Відповісти
Так не термінали вимикають, а передачу з супутника або швидкість несподівано падає до кілобайт на секунду. Таке вже було кілька разів. Особисто знаю людину яка працює зв'язківцем на Старлінку. Маск чудить по любе
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13.09.2023 12:23 Відповісти
маск не може вимикати термінали, законтрактовані Пентагоном.
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13.09.2023 12:27 Відповісти
почитай інтерв'ю маска про те, як він минулим літом Старлінк нам відключав, щоб. "не було ескалації"... Він цим навіть хизується... Може знову таке робить, падло... І
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13.09.2023 17:05 Відповісти
після того як не берег викинувся дрон, який втратив керування, то в критичних районах стали використовувати термінали законтрактовані Пентагоном.
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13.09.2023 17:14 Відповісти
Дай бог, щоб так і було
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13.09.2023 18:04 Відповісти
Виходить, що на кацапів прилетіло те, чого вони не бачать не можуть збивати. Слава Богу. Слава Україні! Слава ЗСУ!
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13.09.2023 10:56 Відповісти
До чого ці публічні подяки? Не війна, а якийсь мильний серіал. Тепер точно орки змушені будуть возмєздіті по українських аеродромах ! Коли це невтримне тіліпання язиками припинеться?
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13.09.2023 10:56 Відповісти
Помнится ранее говорили что детали многих операций раскроют только после войны. А потом проходит какое то время и начались интервью Буданов и других, с описанием деталей операций, показов дронов, чуть ли не все их ТТХ выложили...
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13.09.2023 11:02 Відповісти
І Ви звичайно ж повірили...
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13.09.2023 11:08 Відповісти
з чого ви взагалі взяли шо це правда?
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13.09.2023 12:23 Відповісти
Демілітарізація фашистського режиму
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13.09.2023 10:57 Відповісти
Слухайте, ці публічні дякули, вже перебор!
Війна, після перемоги, будете вихвалятися і вписувати в історію бойових дій, такі операції. Ординці швидко вчаться на помилках, на відміну від наших медійних ....
Ви ще напишіть і розпишіть, як, хто, коли і чим! Агов?!
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13.09.2023 11:02 Відповісти
Я один не розумію, навіщо в той же день в подробицях все розказувати ? Це якась тупість.
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13.09.2023 11:02 Відповісти
Так і ви розказуйте.
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13.09.2023 11:13 Відповісти
В тебе з головою проблеми? Про що я повинен розказувати?
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13.09.2023 11:26 Відповісти
.. Ну спробуй ,, угрожашка всрата .
Тобі команду витягувати свій язик із дупи - не давали , чмоня . ! Запхай назад .!!
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14.09.2023 14:06 Відповісти
Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук після нічних вибухів у тимчасово окупованому Севастополі подякував пілотам Повітряних сил Збройних сил України за відмінну бойову роботу. Джерело:

Де тут подробиці ???
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13.09.2023 11:21 Відповісти
КНР запретила перевозку по своей территории снарядов из КНДР в РФ
теперь будут возить Транссибом
украинским диверсантам достаточно отследить такой эшелон и дождаться, когда он заедет на мост через Волгу
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13.09.2023 11:19 Відповісти
руцкий не звизди - колобок ничего куйлу не обещал
как там женя пирожин?
как добрался как сам? жара за 50 градусов - как он любит?
с дугиной встретился, кобзона повидал?
а гиви и моторолка на лифте в пекло его прокатили?
так шо пока в спам
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13.09.2023 11:42 Відповісти
А в КНДР есть своё ПВО?
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13.09.2023 12:05 Відповісти
Від самого 24.02.22р. мріяв і загадував щоб хоч одну однісіньку москальську субмарину потопити з усією кількою та брухтом всередині, уявляв як наш мор.дрон за цілевказанням посейдона чи онлайн сателіта смачно розколе москальську ********. А воно он як карма (Всевишній Бог ?) розпорядились- звели брухт в сухий док щоб він став нерухомою ціллю і бийте нє хачу. Так що вірте в карму, Всевишнього, гаряче і щиро загадуйте бажання. Ми переможемо, бо Бог точно не на боці сил зла - москалів
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13.09.2023 11:27 Відповісти
Це звісно чудово, але я мрію, що якась їх субмарина ляже на дно (бажано в зоні досяжності Гарпунів/Нептунів), і потім увесь світ дивитиметься, на те, як вони стукають по переборках, а Путін з посмішкою каже в цей час - "Она утонула".
Оце б чудесно "підняло" їм бойовий дух.
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13.09.2023 11:42 Відповісти
що ви тепер загадали?
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14.09.2023 01:50 Відповісти
1.знищення центральних прольотів керченського мосту під якими проходять москальські корита з Азовського та Каспійського морів.
2.прорив української армії з Божою поміччю до узбережжя Азовського моря
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14.09.2023 19:11 Відповісти
1ое малореально, 2ое -надеюсь
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15.09.2023 00:30 Відповісти
Щось я не розумію - замість кацапських кораблів нищать наші заводи.

Шо це?

Бий своїх щоб чужі боялись?
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13.09.2023 11:27 Відповісти
******* нашу маскву не падецки
... и все вместе - хором
ждет севастопль ждет камчатка ждет кронштадт
как и предсказивал Данилыч
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13.09.2023 11:45 Відповісти
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13.09.2023 11:30 Відповісти
Катери ? Як вони туди потрапили ?
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13.09.2023 11:31 Відповісти
Еще и военных накрыли?
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13.09.2023 11:34 Відповісти
до речі, а шо робить відносно новий підводний човен 2014 р.в. на судоремонтному заводі? фарба полущилась?
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13.09.2023 12:13 Відповісти
По перше човен не новий - йму вже 10 років, по друге - а шо роблять автівки яким трохи більше або менше року на СТО ( вони ж бо нові ).
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13.09.2023 13:05 Відповісти
то я ж і питаю. тобто просто підфарбувати і ракушки познімати. ви точно знаєте?
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13.09.2023 13:16 Відповісти
Гуму поміняти - як варіант , а на рахунок знаю я там щось - навіть якщо я запропоную самий ******** варіант з можливих - він може бути реальним ( тільки не в нашому Всесвіті а іншому паралельному Всесвіті - але всеж реальним).
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13.09.2023 13:28 Відповісти
Допрыгались со своим "руссизмом", попьянирожденные? За всё зло , что вы несёте - ВРЕМЯ РАСПЛАТЫ !
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13.09.2023 12:47 Відповісти
Запускайте танцующего енота!!!
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13.09.2023 13:04 Відповісти
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13.09.2023 20:06 Відповісти
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13.09.2023 14:27 Відповісти
"Огонь вода и русские трупы", гарна казка?
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13.09.2023 16:52 Відповісти
це прекрасно
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13.09.2023 17:06 Відповісти
У нас не гур а базарна баба, завдайте хоча б стільки ударів як русня
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13.09.2023 17:39 Відповісти
А причому гур мо тут, аби щось ляпнути?)))
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13.09.2023 23:47 Відповісти
Слава Украине! Слава нашим ВСУ!!
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13.09.2023 18:04 Відповісти
Чув що після вибухів у Севастопольський бухті, кацапськи людоіди почали виконувати ритуальні танці навколо вогнища, іздавали дивні звуки за допомогою гудкових та ревучих пристроів! Всі залишилися враженими подієюта дуже бажають продовження весілля
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13.09.2023 19:27 Відповісти
Дякуємо усім нашим захисникам!!! 💛💙👏💪✌Нехай щастить!!
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13.09.2023 21:52 Відповісти
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