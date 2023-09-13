Командувач Повітряних Сил Олещук про удар по Севастополю: Дякую пілотам ПС ЗСУ за чудову роботу. Далі буде!
Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук після нічних вибухів у тимчасово окупованому Севастополі подякував пілотам Повітряних сил Збройних сил України за відмінну бойову роботу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Олещука.
"А поки окупантів "штормить" і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних Сил Збройних Сил України за чудову бойову роботу! Далі буде...", - зазначив командувач ПС.
Як повідомлялося, суднобудівний завод Севастополя вночі на 13 вересня атаковано ракетами та безпілотними катерами.
Топ коментарі
+57 MrStepanovM
показати весь коментар13.09.2023 10:42
+52 Red_Sky_On
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+44 Валерий Викторович #551514
показати весь коментар13.09.2023 12:47
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ви вважаєте в Сирії, Афганістані, Іраку - Пентагон чекав маска?
Тут я говорив - образно ,, в тому плані що - якби Пентагон користувався лише послугами Маска , і він надумав їм щось там відключити , то з нього б здерли шкіру .
Війна, після перемоги, будете вихвалятися і вписувати в історію бойових дій, такі операції. Ординці швидко вчаться на помилках, на відміну від наших медійних ....
Ви ще напишіть і розпишіть, як, хто, коли і чим! Агов?!
Тобі команду витягувати свій язик із дупи - не давали , чмоня . ! Запхай назад .!!
Де тут подробиці ???
теперь будут возить Транссибом
украинским диверсантам достаточно отследить такой эшелон и дождаться, когда он заедет на мост через Волгу
как там женя пирожин?
как добрался как сам? жара за 50 градусов - как он любит?
с дугиной встретился, кобзона повидал?
а гиви и моторолка на лифте в пекло его прокатили?
так шо пока в спам
Оце б чудесно "підняло" їм бойовий дух.
2.прорив української армії з Божою поміччю до узбережжя Азовського моря
Шо це?
Бий своїх щоб чужі боялись?
... и все вместе - хором
ждет севастопль ждет камчатка ждет кронштадт
как и предсказивал Данилыч