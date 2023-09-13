Командувач Повітряних Сил Олещук про удар по Севастополю: Дякую пілотам ПС ЗСУ за чудову роботу. Далі буде!

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук після нічних вибухів у тимчасово окупованому Севастополі подякував пілотам Повітряних сил Збройних сил України за відмінну бойову роботу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Олещука.

"А поки окупантів "штормить" і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних Сил Збройних Сил України за чудову бойову роботу! Далі буде...", - зазначив командувач ПС.

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Як повідомлялося, суднобудівний завод Севастополя вночі на 13 вересня атаковано ракетами та безпілотними катерами.