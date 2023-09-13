Росіяни звозять на окуповані території своїх "волонтерів", щоб вони замальовували українські графіті, - Центр національного спротиву

Російські загарбники привозять на тимчасово окуповані українські території своїх "волонтерів", щоб ті замальовували графіті активістів громадського руху спротиву окупації "Жовта стрічка".

Про це повідомили у Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Активісти громадського руху спротиву окупації "Жовта стрічка" успішно наповнюють тимчасово захоплені міста українською символікою. В результаті росіяни змушують своїх звезених "волонтерів" замальовувати символіку українців", - йдеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву зазначають, що ця робота марна, адже "росіяни були й будуть лише тимчасовими окупантами на нашій землі, а звезені "волонтери" поїдуть додому, водночас українці залишатимуться далі жити на своїй землі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Запоріжжі окупаційна влада проводить перевірку населення, їх підозрюють у саботажі "виборів", - Центр нацспротиву