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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни звозять на окуповані території своїх "волонтерів", щоб вони замальовували українські графіті, - Центр національного спротиву

жовта,стрічка

Російські загарбники привозять на тимчасово окуповані українські території своїх "волонтерів", щоб ті замальовували графіті активістів громадського руху спротиву окупації "Жовта стрічка".

Про це повідомили у Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Активісти громадського руху спротиву окупації "Жовта стрічка" успішно наповнюють тимчасово захоплені міста українською символікою.  В результаті росіяни змушують своїх звезених "волонтерів" замальовувати символіку українців", - йдеться  в повідомленні. 

У Центрі нацспротиву зазначають, що ця робота марна, адже "росіяни були й будуть лише тимчасовими окупантами на нашій землі, а звезені "волонтери" поїдуть додому, водночас українці залишатимуться далі жити на своїй землі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Запоріжжі окупаційна влада проводить перевірку населення, їх підозрюють у саботажі "виборів", - Центр нацспротиву

Автор: 

агітація (201) окупація (6668) Центр національного спротиву (808)


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А что случілось? Свабодних рук нєт? Всє рукі отстрєлілі ВСУ?
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13.09.2023 11:07 Відповісти
Замалюймо рашистьку "географіті"
Від москви та до Камчатки
Просто - теририториї пусті...
Вщент зачищена площадка...
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13.09.2023 11:08 Відповісти
І як мацкалю і "положенно ", все замажуть гімн0м...
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13.09.2023 11:28 Відповісти
Якби у 14році з Києва був дозвіл роздати зброю із частин всім хто готовий був боронити свою землю кримським татарам зокрема то і окупації донбасу тоді не було б..
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13.09.2023 11:29 Відповісти
 
 