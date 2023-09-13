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Російського заступника міністра, який їхав на конференцію ВООЗ, не пустили до Данії

прикордонник,данія

Данія не пустила на територію країни заступника міністра охорони здоров’я Росії Олега Салагая, який прямував на конференцію Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Про це заявило посольство Росії в Данії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"12-14 вересня у Копенгагені проходить регіональна нарада Всесвітньої організації охорони здоров'я. Передбачалася участь у цьому заході статс-секретаря - заступника міністра охорони здоров'я О.О.Салагая. Проте в аеропорту Каструп йому було відмовлено у в'їзді до Данії", - йдеться у повідомленні.

Посольство засуджує інцидент та обіцяє добиватися вибачень від влади Данії.

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Як повідомляє з посиланням на місцеві медіа видання Politico, міністерство закордонних справ Данії проводить розслідування.

Конференція ВООЗ є регіональною зустріччю на тему "застосування поведінкових і культурних знань для охорони здоров'я" і проходить в Копенгагені з 12 по 14 вересня.

Відмова відбулася на тлі суперечки між Данією та Росією щодо кількості посадовців, які працюють у посольствах одна одної.

Також читайте: Данія надасть Україні пакет допомоги на більш ніж $800 мільйонів

Автор: 

Данія (768) дипломатія (710) росія (64926)


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Топ коментарі
+18
Правильно нех тріпер пускати до нормальних людей.
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13.09.2023 10:53
+18
Место кацапа теперь у параши. А не в приличном обществе.
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13.09.2023 10:54
+8
терористам заборонено заїжджати на територію ЄС
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13.09.2023 10:59
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Правильно нех тріпер пускати до нормальних людей.
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13.09.2023 10:53 Відповісти
Место кацапа теперь у параши. А не в приличном обществе.
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13.09.2023 10:54 Відповісти
треба було нам для обміну передати
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13.09.2023 10:55 Відповісти
Відмова відбулася на тлі суперечки між Данією та Росією щодо кількості посадовців, які працюють у посольствах одна одної.
Ну так, пусти його, а він потім з портків диппаспорт витягне, собачу будку в Копенгагені захопить і стане там жити, прикриваючись дипломатичним статусом.
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13.09.2023 10:57 Відповісти
терористам заборонено заїжджати на територію ЄС
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13.09.2023 10:59 Відповісти
Ібо нєфіг.
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13.09.2023 10:59 Відповісти
...шастать.
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13.09.2023 11:58 Відповісти
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13.09.2023 12:01 Відповісти
І от Хаймарса нє спрятацца
Нє скрицца!
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13.09.2023 11:00 Відповісти
хай там у себе хоч передохнуть всі.
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13.09.2023 11:00 Відповісти
― Мотайте сейчас в западный блок. Найдете там администратора всеевропейского симпозиума эндокринологов Воронина, скажете, что от Якова Борисовича, он все сделает. ©
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13.09.2023 11:00 Відповісти
Тенденція плювання в лице кацапам по усьому світові не може не радувати! 😂.
Тепер це допоможе класифікувати країни по рівню:
1. Пускають кацапів - низький рівень - країни четвертого світу
2. Не пускають кацапів - високий рівень - розвинуті країни
3. Не пускають кацапів, конфіскують їх майно та передають на потреби України - над розвинена країна
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13.09.2023 11:02 Відповісти
Хотел в Копенгаген, а получилось в Роттердам.
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13.09.2023 11:11 Відповісти
Взбесившиеся шелудивые свинособаки должны сидеть в клетке а не разгуливать на свободе.
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13.09.2023 11:12 Відповісти
Ще одна Машка залишиться без іпортних колготок. )))
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13.09.2023 11:18 Відповісти
Пускай дома сидит .Подорожник от всего лечит !
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13.09.2023 11:19 Відповісти
Касап = діпіл.. і це треба розглядати не так як математичне рівняння, а як медичний діагноз..
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13.09.2023 11:26 Відповісти
Дания уважает себя, и не желает мараться об этих персонажей. Дании большое уважение.
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13.09.2023 11:36 Відповісти
(no comments)
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13.09.2023 11:59 Відповісти
Правильно, накуй з пляжу ...
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13.09.2023 12:23 Відповісти
Т.Г.Шевченко*Кацапа звідусіль жени!Хай здохне в ямі при дорозі! Ти подаєш йому води,а він вже сере на порозі!
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13.09.2023 14:57 Відповісти
нехай у північну корею ******, там йому саме місце
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13.09.2023 16:36 Відповісти
 
 