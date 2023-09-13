Російського заступника міністра, який їхав на конференцію ВООЗ, не пустили до Данії

Данія не пустила на територію країни заступника міністра охорони здоров’я Росії Олега Салагая, який прямував на конференцію Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Про це заявило посольство Росії в Данії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"12-14 вересня у Копенгагені проходить регіональна нарада Всесвітньої організації охорони здоров'я. Передбачалася участь у цьому заході статс-секретаря - заступника міністра охорони здоров'я О.О.Салагая. Проте в аеропорту Каструп йому було відмовлено у в'їзді до Данії", - йдеться у повідомленні.

Посольство засуджує інцидент та обіцяє добиватися вибачень від влади Данії.

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Як повідомляє з посиланням на місцеві медіа видання Politico, міністерство закордонних справ Данії проводить розслідування.

Конференція ВООЗ є регіональною зустріччю на тему "застосування поведінкових і культурних знань для охорони здоров'я" і проходить в Копенгагені з 12 по 14 вересня.

Відмова відбулася на тлі суперечки між Данією та Росією щодо кількості посадовців, які працюють у посольствах одна одної.

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