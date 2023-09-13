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Фон дер Ляєн заявила, що Україні та Молдові необхідно надати право на вступ до ЄС, - Bloomberg

фон,дер,ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україні та Молдові необхідно надати право на вступ до ЄС, щоб вони не потрапили під вплив країн, які не поділяють цінності Євросоюзу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це пише Bloomberg.

Джерела видання повідомляють, що на початку місяця фон дер Ляєн заявила послам країн ЄС, що блоку необхідно розширити свої кордони, щоб врахувати нові геополітичні реалії.

13 вересня, фон дер Ляєн, виступаючи з доповіддю про стан справ у ЄС, наголосить, наскільки фундаментально змінила Євросоюз війна Росії проти України, пише Bloomberg.

За її словами, Україні та Молдові необхідно буде надати право на вступ до ЄС, щоб вони не потрапили під вплив країн, які не поділяють цінності блоку.

Також джерела Bloomberg заявили, що Україні та Молдові, а також іншим країнам, які подали заявки на вступ до ЄС, включно з п’ятьма країнами Західних Балкан, які є кандидатами, необхідно прискорити реформи.

За їхніми словами, країни мають привести їх у відповідність до правил блоку і скористатися тією політичною підтримкою, яка існує для вступу нових членів.

Також читайте: Україна буде в ЄС, це 100%, - Маасікас

Автор: 

Молдова (2063) членство в ЄС (1231) фон дер Ляєн Урсула (761)


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Топ коментарі
+6
С нынешней "властью" яйца при попытке вступления в ЕС будут уже по 17 евро, а не 17 грн.
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13.09.2023 11:13
+4
Право на вступ у нас є й без вашого дозволу... так як і Право на те щоб послати кого завгодно і куди завгодно..
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13.09.2023 11:23
+3
Ляйєн, Україні треба надати не право вступу, а право бути прийнятою до ЄС!
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13.09.2023 11:40
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Лихо не ходить одне
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13.09.2023 11:12 Відповісти
С нынешней "властью" яйца при попытке вступления в ЕС будут уже по 17 евро, а не 17 грн.
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13.09.2023 11:13 Відповісти
Право на вступ у нас є й без вашого дозволу... так як і Право на те щоб послати кого завгодно і куди завгодно..
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13.09.2023 11:23 Відповісти
Балто-Чорноморський союз - краща альтернатива.
Без Орбанів.
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13.09.2023 11:30 Відповісти
Зверніть увагу - Україні та Молдові. На Грузії в ЄС схоже уде поставили хрест. Продала грузинська влада майбутнє країни в обмін на поставки Боржомі в Москву.
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13.09.2023 11:36 Відповісти
Грузія - це як турки, тільки гірше.
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13.09.2023 11:44 Відповісти
Ляйєн, Україні треба надати не право вступу, а право бути прийнятою до ЄС!
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13.09.2023 11:40 Відповісти
Спасибі за право вступу - географічний центр Європи саме в Україні.
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13.09.2023 11:49 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
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13.09.2023 13:10 Відповісти
Скільки раз уже це обіцяють. Ясно одне - процес вступу ще навіть не починався.
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13.09.2023 11:46 Відповісти
"Фон дер Ляєн заявила, що Україні та Молдові необхідно надати право на вступ до ЄС"

право на вступ до ЄС в України вже є, немає права продавати свою агропродукцію.
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13.09.2023 11:59 Відповісти
У ЄС так і не зрозуміли, яка кінцева мета ***** і ко??? Це знищення ЄС, новий переділ світу!!!
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13.09.2023 12:02 Відповісти
Треба бiльше знакiв, а то якось непереконливо.

До чого тут взагалi ЕС ? Ти взагалi розумiеш чим ЕС вiдрiзняться вiд НАТО ?)
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13.09.2023 12:18 Відповісти
Авансом; так.
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13.09.2023 12:05 Відповісти
Вони те ж саме говорять, ми в каментах - теж...
День Бабака...
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13.09.2023 12:29 Відповісти
Молдова тут яким боком, в них прокацапського населення в рази більше ніж у Україні
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13.09.2023 13:07 Відповісти
 
 