Фон дер Ляєн заявила, що Україні та Молдові необхідно надати право на вступ до ЄС, - Bloomberg

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україні та Молдові необхідно надати право на вступ до ЄС, щоб вони не потрапили під вплив країн, які не поділяють цінності Євросоюзу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це пише Bloomberg.

Джерела видання повідомляють, що на початку місяця фон дер Ляєн заявила послам країн ЄС, що блоку необхідно розширити свої кордони, щоб врахувати нові геополітичні реалії.

13 вересня, фон дер Ляєн, виступаючи з доповіддю про стан справ у ЄС, наголосить, наскільки фундаментально змінила Євросоюз війна Росії проти України, пише Bloomberg.

За її словами, Україні та Молдові необхідно буде надати право на вступ до ЄС, щоб вони не потрапили під вплив країн, які не поділяють цінності блоку.

Також джерела Bloomberg заявили, що Україні та Молдові, а також іншим країнам, які подали заявки на вступ до ЄС, включно з п’ятьма країнами Західних Балкан, які є кандидатами, необхідно прискорити реформи.

За їхніми словами, країни мають привести їх у відповідність до правил блоку і скористатися тією політичною підтримкою, яка існує для вступу нових членів.

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