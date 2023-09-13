Вже понад 25 тис. заявок від громадян РФ отримав проєкт "Хочу жить", - ГУР МО
"Сплеск" заявок від громадян РФ відбувся після операції "Синиця", коли російський пілот перегнав вертоліт Мі-8 в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.
"За рік існування проєкту "Хочу жить" понад 25 тисяч громадян Російської Федерації, переважно військовослужбовців, звернулися і подали заявки про здачу в полон або перехід на бік України", - заявив він в ефірі "Фейгин Live".
За словами Юсова, зареєстровано вже 46 млн заходів на інтернет-сторінку проєкту, з яких 42 млн - з території Росії.
"Тобто інтерес великий і показники високі", - сказав представник ГУР МО.
"Сплеск" заявок від росіян відбувся після нещодавньої успішної спецоперації "Синиця", під час якої на бік України перейшов російський пілот Мі-8.
Юсов додав, що наразі розвідка зараз опрацьовує понад тисячу заявок, які стануть "майбутніми спецопераціями з переходу через лінію фронту на бік України".
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хоча лаптям як ти це не зрозуміти )))
Вони ж пам'ятник Дзежинському відновили.
1. Украина мобилизует больных - согласен, на примере лучшего друга, который может пройти максимум 50 метров, без боли в поломанной ( год назад) стопе. Но, это я про отдельный военкомат. Я лично, работая в Киеве, просился в армию, - мне ответили - езжайте в военкомат по месту прописки (мой регион в то время был оккупирован).
2. Никого из Европы не вернут ( это нарушает под 10 статей ООН и по 1-3 статьи Конституции стран ЕС.
3. И главное (для меня) - если уж, я пошел бы на войну. Сдаться в плен, из-за невозможности достичь цели - ОК. Сдать страну ради бабла и жизни в сраше? Не понимаю...
"На мою думку, одна з ключових помилок, це коли почалося інтенсивне вторгнення, але ніхто - ні наші громадяни, ні військові, ні ми як органи управління - не міг повірити в те, що це відбувається у XXI столітті та відбувається з нами. Того раннього ранку 24 лютого ми психологічно не були готові підривати мости, наприклад", - сказав Подоляк.
А вони думають що просто покормлять в полоні і відпустять ?