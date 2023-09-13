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Новини Війна
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Вже понад 25 тис. заявок від громадян РФ отримав проєкт "Хочу жить", - ГУР МО

полонені

"Сплеск" заявок від громадян РФ відбувся після операції "Синиця", коли російський пілот перегнав вертоліт Мі-8 в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

"За рік існування проєкту "Хочу жить" понад 25 тисяч громадян Російської Федерації, переважно військовослужбовців, звернулися і подали заявки про здачу в полон або перехід на бік України", - заявив він в ефірі "Фейгин Live".

За словами Юсова, зареєстровано вже 46 млн заходів на інтернет-сторінку проєкту, з яких 42 млн - з території Росії.

"Тобто інтерес великий і показники високі", - сказав представник ГУР МО.

"Сплеск" заявок від росіян відбувся після нещодавньої успішної спецоперації "Синиця", під час якої на бік України перейшов російський пілот Мі-8.

Юсов додав, що наразі розвідка зараз опрацьовує понад тисячу заявок, які стануть "майбутніми спецопераціями з переходу через лінію фронту на бік України".

Читайте: Останнім часом кількість військових РФ в українському полоні значно зросла, - ГУР

Автор: 

армія рф (17207) військовополонені (909) розвідка (3855)


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Топ коментарі
+8
Ні. Навпаки треба про це говорити,щоб ті з кацапів котрі бояться йтти на такі кроки бачили,що таких бажаючих купу, та й це по суті показує самим кацапам,що настрої там не самі райдужні і їх демотивує,плюсів багато
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13.09.2023 11:44
+6
Більше їх не захоче воювати більше наших військових збереже собі життя, така робота також дуже важлива під час війни, а так як на болотах далеко не сама найкраща і стабільна ситуація, і перспективи не радують то багато хто з кацапів це розуміє, і тут з цим можна дуже добре попрацювати на користь України
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13.09.2023 11:43
+5
ні. потрібно навпаки, більше про писати.
хоча лаптям як ти це не зрозуміти )))
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13.09.2023 11:44
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Хіба це не потрібно тримать в секреті?
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13.09.2023 11:40 Відповісти
ні. потрібно навпаки, більше про писати.
хоча лаптям як ти це не зрозуміти )))
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13.09.2023 11:44 Відповісти
то вони посилять за це відповідальність.
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13.09.2023 11:46 Відповісти
ну.. я гадаю що життя дорожче за відповідальність... багато кацапів це розуміють, а з такою "рекламою", їх може бути більше
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13.09.2023 11:50 Відповісти
******* Яка відповідальність? Про що ти говориш? У них зараз за то що виходиш на площу з чистим листом паперу саджають на пару тижнів в каталажку Там падати уже нижче нікуди,чи ти думаєш що у них до виходу цієї новини за зраду були такі собі помірні санкції,а після виходу цієї новини вони задумаються і її посилять? Та там ітак за те,що ти перейшов би на сторону України кувалдою по голові дали б і на тім би усе закінчилося,а ти тут маячню про посилення відповідальності несеш Ті хто хоче звідти втікти розуміє, відповідальність там одна в такому випадку, її уже посилювати нікуди
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13.09.2023 11:51 Відповісти
наприклад, вночі вбивати рідних. Чи ти думаєш, кацапи до такого не дійдуть?
Вони ж пам'ятник Дзежинському відновили.
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13.09.2023 11:55 Відповісти
Наприклад це пілот перед тим як перегнати вертоліт в Україну,ще за пів року свою сімю сюди переправив, так що ти нікому істину тут не видіриваєш на рахунок кацапської влади і їх реакції на таке,усі це прекрасно розуміють і без цих новин,що після такого уже вороття назад немає, тому ці новини абсолютно не заважають, а навпаки ще купу користі приносять, показуючи тим хто на такий крок ще не пішов,але хоче це зробити, що таких бажаючих масса і зробити це реально,плюс показую кацапам і їхній армії,що не все так круто у них там якщо є така масса тих хто хоче звідти злиняти,а сидіти і мовчати толку 0, в сто раз більше толку коли інформація про те,що дезертирів там тисячі
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13.09.2023 12:15 Відповісти
то може брать в полон тисячами і не ******* краще , ніж розповідать на камери кожен крок ГУР?
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13.09.2023 12:18 Відповісти
Слухай,ну давай будемо відверті,не тобі розказувати з дивана,що кому брати і що кому говорити, і що кому *******, ГУР, люди котрі цим займаються без твої "авторитетних" порад розберуться, казати це чи не казати, вони і інтервю з цим пілотом не просто так повсюди тиражували, це якраз і робилося для того,щоб такий ефект викликати коли бажаючих буде купу,і якщо ти вважаєш що кацапи настільки тупі,що не розуміють для чого це робиться і що після таких новин як з цим пілотом бажаючих буде масса ну то ти ні чого не розумієш
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13.09.2023 12:23 Відповісти
Ні. Навпаки треба про це говорити,щоб ті з кацапів котрі бояться йтти на такі кроки бачили,що таких бажаючих купу, та й це по суті показує самим кацапам,що настрої там не самі райдужні і їх демотивує,плюсів багато
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13.09.2023 11:44 Відповісти
Більше їх не захоче воювати більше наших військових збереже собі життя, така робота також дуже важлива під час війни, а так як на болотах далеко не сама найкраща і стабільна ситуація, і перспективи не радують то багато хто з кацапів це розуміє, і тут з цим можна дуже добре попрацювати на користь України
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13.09.2023 11:43 Відповісти
На путлерівських болотах можуть запровадити аналогічний проект, якщо український буде успішним...... Це палка на "двох" кінцях.........
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13.09.2023 11:47 Відповісти
У фсби на таке мізків не вистачить. А якщо фсбі гроші на це дадуть, то кацапи скоренько усі ці гроші скомуніздять - як ото було у їх співпраці із вітьою мертвечуком
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13.09.2023 11:50 Відповісти
А они пытаются вербовать с начала войны. И им нечего предложить. Пилоту вертолета Украина дала пол ляма зелёных, новый паспорт, вывезла семью и право стать гражданином ЕС. Что может предложить сраша?
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13.09.2023 12:16 Відповісти
Згоден з Вами шановний, але люди бувають різні, особливо зараз коли добровольці в Україні майже скінчилися і по всій країні мобілізують хворих цивільних невмотивованих воювати чоловіків, більш того, судячи з останніх новин, влада навіть має намір примусово екстрадувати українських біженців на фронт із за кордону.....
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13.09.2023 16:30 Відповісти
Ответы по списку:
1. Украина мобилизует больных - согласен, на примере лучшего друга, который может пройти максимум 50 метров, без боли в поломанной ( год назад) стопе. Но, это я про отдельный военкомат. Я лично, работая в Киеве, просился в армию, - мне ответили - езжайте в военкомат по месту прописки (мой регион в то время был оккупирован).
2. Никого из Европы не вернут ( это нарушает под 10 статей ООН и по 1-3 статьи Конституции стран ЕС.
3. И главное (для меня) - если уж, я пошел бы на войну. Сдаться в плен, из-за невозможности достичь цели - ОК. Сдать страну ради бабла и жизни в сраше? Не понимаю...
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13.09.2023 18:02 Відповісти
Русня хіба що "кіно" зніме, як "украінскій воєннослужащій пєрєгнал самальот в расєю". Оце вони вміють, хоча і там косяків валом буде)
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13.09.2023 12:24 Відповісти
Ось з кожного 10 км² розмінованної Української Землі і хай собі десь існує.. бажано щоб було стеризоване.
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13.09.2023 11:48 Відповісти
Вспомнилось видео с одним пленным, который уже второй раз попал в плен... Он даже не скрывал что снова приедет воевать, только хотел бы немного отдохнуть, побыть с семьей.
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13.09.2023 11:58 Відповісти
для орков это оптимальный вариант сдаться в плен и остаться живым подать заявку нужно сразу после получения повестки...
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13.09.2023 12:00 Відповісти
Ну хто б говорив.
"На мою думку, одна з ключових помилок, це коли почалося інтенсивне вторгнення, але ніхто - ні наші громадяни, ні військові, ні ми як органи управління - не міг повірити в те, що це відбувається у XXI столітті та відбувається з нами. Того раннього ранку 24 лютого ми психологічно не були готові підривати мости, наприклад", - сказав Подоляк.
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13.09.2023 12:49 Відповісти
Як кроваве кацапьйо відгодовують у полоні на 10 000т.-мечта пенсіонера,ми в курсі,тепер наших кращих героїв це сране кацапьйо вбило,а само хоче жити:де?-в Україні.Шо це робиться?Якщо гур, не знає,що харьйоший рузькій-це мертвий рузькій.Смерть раше!
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13.09.2023 13:52 Відповісти
Гарна буде армія кацапів для розмінування всіх мінних полів України.
А вони думають що просто покормлять в полоні і відпустять ?
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13.09.2023 14:25 Відповісти
 
 