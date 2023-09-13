Вже понад 25 тис. заявок від громадян РФ отримав проєкт "Хочу жить", - ГУР МО

"Сплеск" заявок від громадян РФ відбувся після операції "Синиця", коли російський пілот перегнав вертоліт Мі-8 в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

"За рік існування проєкту "Хочу жить" понад 25 тисяч громадян Російської Федерації, переважно військовослужбовців, звернулися і подали заявки про здачу в полон або перехід на бік України", - заявив він в ефірі "Фейгин Live".

За словами Юсова, зареєстровано вже 46 млн заходів на інтернет-сторінку проєкту, з яких 42 млн - з території Росії.

"Тобто інтерес великий і показники високі", - сказав представник ГУР МО.

"Сплеск" заявок від росіян відбувся після нещодавньої успішної спецоперації "Синиця", під час якої на бік України перейшов російський пілот Мі-8.

Юсов додав, що наразі розвідка зараз опрацьовує понад тисячу заявок, які стануть "майбутніми спецопераціями з переходу через лінію фронту на бік України".

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