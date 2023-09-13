На Таврійському напрямку минулої доби ліквідовано майже 400 окупантів, знищено 40 одиниць військової техніки противника, - Сили оборони

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1502 вогневих завдань.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку, інформує Цензор.НЕТ.

"Загальні втрати ворога склали 368 осіб (безповоротні - 102, поранені - 266). Знищено 40 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 11 танків, 7 ББМ, 1 артилерійська система та міномет, 14 БпЛА, 7 одиниць автомобільної техніки. Також було знищено 2 склади боєприпасів та 2 інших важливих об'єкти ворога", - йдеться в повідомленні.

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