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Новини
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Угорщина планує розширити заборону на імпорт української агропродукції

зерно,жнива

Угорщина хоче після 15 вересня розширити заборону на імпорт аграрної продукції з України.

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що його країна дійшла згоди з Румунією, Словаччиною та Болгарією про введення національних заборон на імпорт української агропродукції для захисту своїх ринків, якщо ЄС не продовжить заборону, яка закінчується 15 вересня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Надь заявив, що нові заборонні заходи стосуватимуться ширшого спектра української продукції, ніж чинні.

"Ми домовилися з моїми румунськими, словацькими та болгарськими колегами, що якщо Брюссель не ухвалить рішення про продовження існуючого мораторію, то ми будемо вживати національних заходів в індивідуальному порядку", - сказав він.

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П'ять країн наполягають на продовженні чинної заборони ЄС після закінчення терміну її дії в п'ятницю, а Польща та Угорщина заявили, що в односторонньому порядку продовжать заборону, якщо Єврокомісія не продовжить її.

У травні Єврокомісія оголосила про "тимчасові запобіжні заходи", які забороняють імпорт деяких видів української агропродукції до цих п'яти країн, дозволяючи при цьому транзит на інші ринки. Термін дії цих заходів закінчується у п'ятницю.

Також читайте: Болгарія збирається скасувати заборону на імпорт з України агропродукції

З Болгарії у вівторок надійшла новина про рішення парламентського комітету не підтримувати продовження заборони на імпорт сільгосптоварів з України. Парламент ще не затвердив цю позицію.

Нагадаємо, у вівторок уряд Польщі ухвалив резолюцію, у якій декларує наміри продовжити заборону на національному рівні, якщо її не продовжать на рівні ЄС.

Після цього прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в разі блокування експорту українського зерна Київ звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі.

Автор: 

Угорщина (2262) заборона (1447) зерно (3114)


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Топ коментарі
+5
Треба заборону на Угорщину починати.. бо нахабніють ще одні дупосусіди.
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13.09.2023 12:07
+4
краще мати відкритого ворога ніж таких сусідів....
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13.09.2023 12:11
+3
Вінгерська красава
У всій красі...
В ***** сосала...
Тепер усім...
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13.09.2023 12:09
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кулебе пора в отставку, рассорил нас со всеми соседями
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13.09.2023 12:06 Відповісти
Це боневтік розісрався з ними і з Молдовою теж через Чауса.
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13.09.2023 12:11 Відповісти
Треба заборону на Угорщину починати.. бо нахабніють ще одні дупосусіди.
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13.09.2023 12:07 Відповісти
Вінгерська красава
У всій красі...
В ***** сосала...
Тепер усім...
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13.09.2023 12:09 Відповісти
Це випадково не тому, що , скажіть будь ласка, 2% від вартості кожної тонни зерна, що вивозиться з України (будь-яким видом транспорту), кладуть собі в кишеню якісь вигадані негідники не включили Угорщину?
- Митники 0.5%
- СБУшники 0.5%
- губернатори 0.5%
- держспоживслужбисти 0.5%
- Угорщина --------? не домовились, кинули яз завжди?
- зробили всіх разом?
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13.09.2023 12:09 Відповісти
краще мати відкритого ворога ніж таких сусідів....
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13.09.2023 12:11 Відповісти
Проблема вже регіональна. Як вирішувати- поки незрозуміло.
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13.09.2023 12:13 Відповісти
Мені цікаво, а Німеччина та Франція також вводили подібні санкції коли продукція вказаних в новині країн почала заходити на ринки країн західної Європи?
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13.09.2023 12:20 Відповісти
Не смішно називати це європейським "вільним ринком"? З моєї точки зору це ніщо інше, ніж картельна змова урядів, зацікавлених в голосах сільських виборців.
 Хтось там ******* про демпінг. Який в хера демпінг, коли українське зерно, яке не отримує жодних дотацій, має собівартість в рази меншу, ніж в цих країнах, сільське господарство яких міцно сидить на дотаціях Євросоюзу.
Зрештою, споживачам цих країн, про яких в першу чергу повинен піклуватись уряд в ринковій країні, мабуть подобаються дорогі отєчественно-патріотичні продукти харчування. Причому всі. Бо зерно з України це не тільки хліб та макарони, а і комбікорми для ВРХ, свиней, птиці.
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13.09.2023 12:31 Відповісти
так и есть. Меня это всегда удивляло. Они за дешевые нефть и газ родную маму готовы продать. А тут вцепились в продукцию, в 3р дороже которая, мертвой хваткой.
придурки
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14.09.2023 01:48 Відповісти
Це Україна мала б заборонити будь-який експорт в Угорщину
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13.09.2023 12:38 Відповісти
Розуму немає домовитися, так воно скаржиться, суки тупі.
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13.09.2023 12:42 Відповісти
Дякуємо "братам" полякам, які сколотили антиукраїнську аграрну коаліцію. Бо поки ляхи мовчали, мовчали і мадяри. Як тільки варшава почала бикувати із забороною так і будапешт підтягнувся.
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13.09.2023 12:46 Відповісти
Після 15 вересня,у випадку такої дії із боку угорських рашовйобиків .перекрити подачу нафти чмошникам нафтопроводом "дружба"
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13.09.2023 12:52 Відповісти
Тим більше наслідки локальні і нікого іншого, крім ******* не торкає.
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13.09.2023 14:03 Відповісти
 
 