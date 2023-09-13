Угорщина планує розширити заборону на імпорт української агропродукції

Угорщина хоче після 15 вересня розширити заборону на імпорт аграрної продукції з України.

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що його країна дійшла згоди з Румунією, Словаччиною та Болгарією про введення національних заборон на імпорт української агропродукції для захисту своїх ринків, якщо ЄС не продовжить заборону, яка закінчується 15 вересня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Надь заявив, що нові заборонні заходи стосуватимуться ширшого спектра української продукції, ніж чинні.

"Ми домовилися з моїми румунськими, словацькими та болгарськими колегами, що якщо Брюссель не ухвалить рішення про продовження існуючого мораторію, то ми будемо вживати національних заходів в індивідуальному порядку", - сказав він.

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П'ять країн наполягають на продовженні чинної заборони ЄС після закінчення терміну її дії в п'ятницю, а Польща та Угорщина заявили, що в односторонньому порядку продовжать заборону, якщо Єврокомісія не продовжить її.

У травні Єврокомісія оголосила про "тимчасові запобіжні заходи", які забороняють імпорт деяких видів української агропродукції до цих п'яти країн, дозволяючи при цьому транзит на інші ринки. Термін дії цих заходів закінчується у п'ятницю.

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З Болгарії у вівторок надійшла новина про рішення парламентського комітету не підтримувати продовження заборони на імпорт сільгосптоварів з України. Парламент ще не затвердив цю позицію.

Нагадаємо, у вівторок уряд Польщі ухвалив резолюцію, у якій декларує наміри продовжити заборону на національному рівні, якщо її не продовжать на рівні ЄС.

Після цього прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в разі блокування експорту українського зерна Київ звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі.