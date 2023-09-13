F-16 є символом переходу України на західну зброю, - генерал ВПС США Олвін
Повітряні Сили України мають інтегрувати F-16 у свої Збройні сили, тоді вони будуть важливими у довгостроковій перспективі.
Про це заявив заступник начальника штабу ВПС США, генерал Девід Олвін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Передусім, F-16 є дуже, дуже потужною платформою. Те, що ми розуміємо з нашого успіху та переваг в повітрі, це не лише платформа, але й навчання. І ця підготовка відбувається не лише на платформі, це інтеграція з командно-контрольними елементами, інтеграція з об’єднаними силами тощо. Вони ефективні тільки тоді, коли є частиною об’єднаних сил", - зазначив він.
За словами Олвіна, найбільша цінність цих літаків для України буде у перспективі.
"Я вважаю, що цінність F-16 буде в довгостроковій перспективі, коли він буде краще інтегрований з ширшою українською армією, а також буде символом, який посилає сигнал, що українці переходять на більш західні системи", - наголосив генерал.
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Відгрібають рашисти і зараз від них
Слава ЗСУ!
Хоча звісно Super Tucano, до прикладу, було б краще та дешевше
А ще, мабуть потрібні контралігаторні дрони-камікадзе, що атакують К-52 у повітрі, дрони проти Шахедогераней та дрони - снайпери:
https://www.youtube.com/watch?v=YYm9YzCa-ok&ab_channel=SMARTSHOOTER
і маю великий сумнів що тукан побачить шахіда вночі щоб застосувати гармату
В Крыму и Севастополе Старлинк не был активирован.