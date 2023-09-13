F-16 є символом переходу України на західну зброю, - генерал ВПС США Олвін

Повітряні Сили України мають інтегрувати F-16 у свої Збройні сили, тоді вони будуть важливими у довгостроковій перспективі.

Про це заявив заступник начальника штабу ВПС США, генерал Девід Олвін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Передусім, F-16 є дуже, дуже потужною платформою. Те, що ми розуміємо з нашого успіху та переваг в повітрі, це не лише платформа, але й навчання. І ця підготовка відбувається не лише на платформі, це інтеграція з командно-контрольними елементами, інтеграція з об’єднаними силами тощо. Вони ефективні тільки тоді, коли є частиною об’єднаних сил", - зазначив він.

За словами Олвіна, найбільша цінність цих літаків для України буде у перспективі.

"Я вважаю, що цінність F-16 буде в довгостроковій перспективі, коли він буде краще інтегрований з ширшою українською армією, а також буде символом, який посилає сигнал, що українці переходять на більш західні системи", - наголосив генерал.

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