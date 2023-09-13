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Новини Війна
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F-16 є символом переходу України на західну зброю, - генерал ВПС США Олвін

f16

Повітряні Сили України мають інтегрувати F-16 у свої Збройні сили, тоді вони будуть важливими у довгостроковій перспективі.

Про це заявив заступник начальника штабу ВПС США, генерал Девід Олвін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Передусім, F-16 є дуже, дуже потужною платформою. Те, що ми розуміємо з нашого успіху та переваг в повітрі, це не лише платформа, але й навчання. І ця підготовка відбувається не лише на платформі, це інтеграція з командно-контрольними елементами, інтеграція з об’єднаними силами тощо. Вони ефективні тільки тоді, коли є частиною об’єднаних сил", - зазначив він.

За словами Олвіна, найбільша цінність цих літаків для України буде у перспективі.

"Я вважаю, що цінність F-16 буде в довгостроковій перспективі, коли він буде краще інтегрований з ширшою українською армією, а також буде символом, який посилає сигнал, що українці переходять на більш західні системи", - наголосив генерал.

Також читайте: Пілоти ЗСУ зможуть літати на F-16 через три місяці, - керівник Повітряних Сил Нацгвардії США Ло

Автор: 

США (22512) F16 F-16 (668)


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Топ коментарі
+6
Добрих люлей кацапи відгрібли від Байриків - факт
Відгрібають рашисти і зараз від них
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13.09.2023 12:17
+4
А ще F-18 з Австралії та, дуже вірогідно, Канади, а також Gripen зі Швеції! З Богом!
Слава ЗСУ!
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13.09.2023 12:09
+4
Норм. Почин дорожчий за гроші
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13.09.2023 12:12
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Байрактари теж були символом, а як виявилось не дуже.
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13.09.2023 12:09 Відповісти
Про байрактари він нічого не казав
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13.09.2023 12:11 Відповісти
Норм. Почин дорожчий за гроші
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13.09.2023 12:12 Відповісти
Та да, Байрактари підтвердять.
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13.09.2023 12:14 Відповісти
Добрих люлей кацапи відгрібли від Байриків - факт
Відгрібають рашисти і зараз від них
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13.09.2023 12:17 Відповісти
А ще F-18 з Австралії та, дуже вірогідно, Канади, а також Gripen зі Швеції! З Богом!
Слава ЗСУ!
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13.09.2023 12:09 Відповісти
F16 це символ закінчення ери шахедів..
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13.09.2023 12:10 Відповісти
шахід для Ф16 досить складна ціль
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13.09.2023 12:16 Відповісти
У програмі навчання наших Соколів на F-16 передбачено також виявлення та знищення малошвидкісних повітряних цілей, у т.ч. БПЛА. Наявні засоби виявлення та озброєння дозволяють
Хоча звісно Super Tucano, до прикладу, було б краще та дешевше
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13.09.2023 12:23 Відповісти
Тільки демонтувати з "контрпартизанського" штурмовика EMB-314 Super Tucano все зайве, що не потрібно мисливцю за Шахедогеранями. Додати паливні баки для збільшення часу перебування у повітрі та ефективні засоби запобігання френдли файр від наземних засобів ППО.

А ще, мабуть потрібні контралігаторні дрони-камікадзе, що атакують К-52 у повітрі, дрони проти Шахедогераней та дрони - снайпери:

https://www.youtube.com/watch?v=YYm9YzCa-ok&ab_channel=SMARTSHOOTER
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13.09.2023 14:13 Відповісти
якщо шахіди збивати сайдвайндерами то все рівно

і маю великий сумнів що тукан побачить шахіда вночі щоб застосувати гармату
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13.09.2023 14:18 Відповісти
Уже минимум один МиГ потеряли сбивая шахеды... Это медленная цель для таких самолетов. Разве что как радар использовать.
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13.09.2023 12:28 Відповісти
https://youtu.be/wrSG4nDK2hw Українські льотчики в Америці тыц. Набридли ці казки, вже давно навчаються на ф16.
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13.09.2023 12:12 Відповісти
вимагаєте чисту правду?
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13.09.2023 12:17 Відповісти
Так ні, просто навчання вже майже півроку йде, тільки без ракет, яку можуть дати, а можуть і не дати для F16 стануть також як "Леопарди", які виконують роль гармат
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13.09.2023 12:20 Відповісти
Меньше пафосу! З танками теж подібна ситуація була..
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13.09.2023 12:20 Відповісти
так от і я про це, зараз танки ці вкопані і виконують роль гармат, стримування, а не нападу, визволення.
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13.09.2023 12:22 Відповісти
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13.09.2023 12:27 Відповісти
Если инцидент на самом деле был (необходимо официальное подтверждение компании Старлинк), причем одновременно во многих регионах, то причиной могли быть и сбой, и атака на Старлинк, и ошибки персонала компании.
В Крыму и Севастополе Старлинк не был активирован.
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13.09.2023 14:41 Відповісти
 
 