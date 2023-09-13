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Новини Війна
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Бійці грузинського підрозділу ЗСУ "Чорний орел" захопили позицію окупантів армії РФ з Адигеї: "Вы убежали, как женщины, бросив собственный флаг". ВIДЕО

Бійці грузинського підрозділу "Чорний орел" захопили позиції окупантів поблизу Бахмуту, які захищав підрозділ армії РФ із Адигеї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти, які вижили, втекли, залишивши на позиції прапор Адигеї

"Бійці грузинського підрозділу "Чорний орел" знешкодили групу адигів, які воюють на боці російсько-окупаційних військ на Бахмутському напрямку. Ті, що вижили, відступили з цього району", - зазначається у коментарі до відеозапису, на якому зафільмовані звернення грузинів до адигів-окупантів, фрагменти бою та втеча загарбників із позиції.

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Автор: 

армія рф (17207) Грузія (1843) Бахмут (1559) Грузинський легіон (16)


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Топ коментарі
+46
, не можу не любити Грузію
- країну сонця і вина - Сакартвело. Ці мужні хлопці, справжні друзі України, незабутній Вахтанг Кікабідзе в моєму серці завжди перемагатимуть всіляких іванішвілі і каладзе.
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13.09.2023 12:15
+33
Порівняння з жінками недоречне.
Не знаю які жінки в Грузії, але в Україні зараз воюють такі жінки, до яких не дотягнуться в цьому мільйони чоловіків.
Одна Тетяна Чорновол чого варта! А є ще й Маруся Звіробій, дівчата з Госпітальєрів мають не менше мужності.
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13.09.2023 12:21
+32
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Слава грузинським бійцям!!!
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13.09.2023 12:14
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13.09.2023 12:12 Відповісти
Вона вибрала компроміс. Сосати!)))
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13.09.2023 12:24 Відповісти
- Простите, мадам, это не вы потеряли на углу талон на повидло? Скорей бегите, он еще там лежит ©
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13.09.2023 12:45 Відповісти
Гордиє арли Кавказа.
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13.09.2023 12:13 Відповісти
слева горы
справа горы
впереди Кавказ
все освободим от кацапов
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13.09.2023 15:08 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Слава грузинським бійцям!!!
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13.09.2023 12:14 Відповісти
, не можу не любити Грузію
- країну сонця і вина - Сакартвело. Ці мужні хлопці, справжні друзі України, незабутній Вахтанг Кікабідзе в моєму серці завжди перемагатимуть всіляких іванішвілі і каладзе.
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13.09.2023 12:15 Відповісти
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13.09.2023 13:43 Відповісти
походу пошли на прорыв аж до освобождения сакашвили
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13.09.2023 15:09 Відповісти
В Тбілісі поставили пам'ятник нашому Олександру Мацієвському в повний зріст, дуже гарний, на сором зебздюкам, у яких герой один - Зебздо
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13.09.2023 15:17 Відповісти
Побачили бороду і злякались. У них після Чечні від борід понос розпочинається.
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13.09.2023 12:15 Відповісти
Мадлоба, Генацвале!
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13.09.2023 12:15 Відповісти
Росія держава зломлених народів, адиги зломлені ще у 19 столітті.
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13.09.2023 12:17 Відповісти
Український народ - єдиний з тих, які впродовж трьох століть зазнавали геноциду зі сторони пітьми, не скорився, а боровся за свою свободу, вів і зараз веде війну на перемогу - цілковиту ліквідацію рашистської нео-недоімперії.
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13.09.2023 12:29 Відповісти
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13.09.2023 13:02 Відповісти
Якби ж не заважали народу зебздюки....
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13.09.2023 15:19 Відповісти
Порівняння з жінками недоречне.
Не знаю які жінки в Грузії, але в Україні зараз воюють такі жінки, до яких не дотягнуться в цьому мільйони чоловіків.
Одна Тетяна Чорновол чого варта! А є ще й Маруся Звіробій, дівчата з Госпітальєрів мають не менше мужності.
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13.09.2023 12:21 Відповісти
Зажди є виключення. Я дуже поважаю Зверобій і Чороновіл, госпітальєрів. В загальному і цілому треба дивитися. Воюють 50 тисяч жінок, і більше мільона 200 тисяч чоловіків. Ну і у кавказців свої погляди.
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13.09.2023 14:03 Відповісти
"Ну і у кавказців свої погляди."

Отож ...

Можна було порівняти цих адигів із шакалами.
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13.09.2023 14:07 Відповісти
Це я спеціально написав, щоб змастити несладку пилюлю) Ну в нас жінки не служать же, наравні з чоловіками як у Ізраілі.
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13.09.2023 14:42 Відповісти
Кавказцы женщин восхваляют, но не уважают. Хотя это такое себе обобщение. Грузины все разные.
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13.09.2023 15:25 Відповісти
Анекдот- Ресторан. За столом пара мужчина и молодая женщина. Подходит к ним кавказец и обращается к мужчине, - Позволь мнэ с твоей КоролЭвой потанцЭват!
Мужчина спрашивает у женщины будет ли она танцевать с кавказцем, на что та отвечает отказом. Тогда кавказец снова обращается к мужчине, - Ну разреши мнЭ с твоей КрасавицЭй потанцЭват!.... - женщина опять через своего мужчину отказывает. Тонда, после третьэй прозьбы, где ее назвали Принцессой, она уже отвечает кавуазцу напрямую, - Мужчина, вы что не видите, я не хочу танцевать!....На что кавказец злобно зыркнув на нее прокричал, - А ты дЭрмо молчи, когда два Джигита разговаривают!
В общем, Кавказ - дело тонкое....
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15.09.2023 00:17 Відповісти
У нас абсолютна більшість жінок-військових служить в тиловій армії при штабах і папери перекладають з однієї купки на іншу та носяться з портретиками Зебздюка - реальність саме така... А тим небагатьом, які реально дотичні до фронту - Честь і Хвала!
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13.09.2023 15:26 Відповісти
Саме так
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13.09.2023 19:33 Відповісти
Непосредственно на передовой максимум 5000 женщин. Мужчин больше раз в сто.
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13.09.2023 18:41 Відповісти
Верно
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13.09.2023 19:34 Відповісти
У деяких людей якась настирлива неповага до жінок.... можливо травма дитинства.
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13.09.2023 17:20 Відповісти
Обожаю грузинский народ...
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13.09.2023 12:22 Відповісти
натяк правильний... всих адегейських "женщин" перед розстрілом ставити раком.... і відпускати гріхи.
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13.09.2023 12:23 Відповісти
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13.09.2023 15:12 Відповісти
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13.09.2023 12:29 Відповісти
უფალმა დაგლოცოთ ბიჭებო და შინ მშვიდობით დაბრუნებულიყავით
გაიხარე. შენხარ. ნამდვილი. ქართველი
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13.09.2023 12:43 Відповісти
Грузини красені.
Зберігай вас Бог.
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13.09.2023 12:44 Відповісти
Слушай, дарагой, ты зачем автомат бросил? Иди воююй, панимаешь!

Слава поважним грузинським воїнам.
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13.09.2023 12:44 Відповісти
У Грузії встановили пам'ятник Герою України Александру Мацієвському.
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13.09.2023 12:45 Відповісти
так, але О-лександру, а не А-....
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13.09.2023 15:29 Відповісти
Так, звісно О.
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13.09.2023 16:16 Відповісти
Ну, скорее установили памятник всем таким, как он. На памятнике написано лишь "Героям Слава!"
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13.09.2023 18:31 Відповісти
Хто в темі - той одразу все зрозуміє, без зайвих підписів...
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13.09.2023 23:12 Відповісти
Дивлячись на багатьох жінок-військових або цивільних при зустрічи з окупантом, вважаю вислів "убежали как женщины" мінімум недоречним.
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13.09.2023 12:48 Відповісти
Я вважаю, що Грузини знають що адигам казати. Яке це відношення має до Українських Жінок?
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13.09.2023 13:21 Відповісти
Дякуємо ГЕРОЯМ з Грузії, за допомогу Україні!!
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13.09.2023 12:54 Відповісти
Грузинам спасибо за помощь, но они слишком эмоциональны. Зачастую это вредит.
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13.09.2023 13:06 Відповісти
нова олімпійська дисципліна , бег "по-адыгейски"
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13.09.2023 13:11 Відповісти
Героям слава!!!
Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
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13.09.2023 13:15 Відповісти
некрасиво выразились грузины, сравнив трусов с женщинами
они не должны забывать, что женщины их родили и воспитали
ещё немножко развиться вам надо, гамарджобы вы наши
а так всё нормально - делайте свою мужскую работу, а трусов сравнивайте хотя бы с москалями
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13.09.2023 13:19 Відповісти
Все правильно они сказали. Никакого неуважения к женщинам не вижу. На Кавказе нет более обидного оскорбления, чем сравнение воина с женщиной.
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13.09.2023 13:50 Відповісти
у нас не Кавказ, и не Иран
а грузинские мужики должны понять и извиниться, если они мужчины
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13.09.2023 14:28 Відповісти
Иди вслед за русским военным кораблем, рашотроллик.
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13.09.2023 14:31 Відповісти
У вас Німеччина. Хочеш щось комусь розповісти - приїзди в Україну, наваляй кацапам, як наваляли грузини, а потім щось комусь розповідай.
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13.09.2023 14:41 Відповісти
все верно! в Германии тебя чуркобесы раком ставят, потому что видят - ты достаточно развился, не то что какие то гамарджобы!
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13.09.2023 18:11 Відповісти
це ви лєвакі балаболи, космополіти безрідні.
у кожного народу є свої традиції, і нехер лізти зі своїм жидкім стулом до всіх!
у грузин, жінки тендітні сімейні божі творіння. чоловіки воїни та захісники.
у українців, жінки валькірії, і в сім'ї і на війні.
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13.09.2023 14:31 Відповісти
Слава грузинським добровольцям! Хай Вас Господь оберігає.
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13.09.2023 13:20 Відповісти
Сакартвелос гаумарджос საქართველოს გაუმარჯოს
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13.09.2023 14:25 Відповісти
Супер, красавці!
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13.09.2023 15:14 Відповісти
Знімаю капелюха перед Картвелами- браттями!!! Хай Господь Бог збереже вас всіх! З величезною повагою до Народу Сакартвело. Українці не забувають, хто стояв та стоїть пліч о пліч з нами в лиху годину!
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13.09.2023 15:51 Відповісти
Это не адыги , а манкурты как кадыровцы и даги каторые воюют за вонючий рюских дюх, кстати в Грузии власть и большенство людей тоже за вонючий рюский дюх, там тоже нужно чтобы эти проросийские грузины бежали как женщины.......
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13.09.2023 15:57 Відповісти
дякуємо вам 💪
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13.09.2023 16:28 Відповісти
Грузини братья, смерть маскалям.
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13.09.2023 16:52 Відповісти
Молодцы!
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13.09.2023 16:57 Відповісти
Po moemu oni nashi kistinzi. Slava geroiam!
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13.09.2023 18:10 Відповісти
A vot Podoliak na fone nashix gruzinskix voinov, ne dostoino virajaetsia v otnashenii Gruzii. On sluchaino ne na russkix rabotaet?
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13.09.2023 18:11 Відповісти
У россосиянские военные педе_асты рисуют себе боевые знамена для своих подразделений, но это незнамена и не флаги, это ткань для вытерания жопы от говна! Без культуры, без историии, без чести и воинского достоинства. Подразделение потеряло в бою флаг и не важно какая это копия по счету - подразделение расформируют, название покрывают позором и забывают о нем. А кацапам пох, подумаешь потеряли свой флаг в бою! Это как корова потеряла свой высрвтый ранее кизяк, так кацапы теряют свои флаги!
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13.09.2023 19:35 Відповісти
 
 