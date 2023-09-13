Бійці грузинського підрозділу ЗСУ "Чорний орел" захопили позицію окупантів армії РФ з Адигеї: "Вы убежали, как женщины, бросив собственный флаг". ВIДЕО

Бійці грузинського підрозділу "Чорний орел" захопили позиції окупантів поблизу Бахмуту, які захищав підрозділ армії РФ із Адигеї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти, які вижили, втекли, залишивши на позиції прапор Адигеї.

"Бійці грузинського підрозділу "Чорний орел" знешкодили групу адигів, які воюють на боці російсько-окупаційних військ на Бахмутському напрямку. Ті, що вижили, відступили з цього району", - зазначається у коментарі до відеозапису, на якому зафільмовані звернення грузинів до адигів-окупантів, фрагменти бою та втеча загарбників із позиції.

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