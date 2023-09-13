Бійці грузинського підрозділу ЗСУ "Чорний орел" захопили позицію окупантів армії РФ з Адигеї: "Вы убежали, как женщины, бросив собственный флаг". ВIДЕО
Бійці грузинського підрозділу "Чорний орел" захопили позиції окупантів поблизу Бахмуту, які захищав підрозділ армії РФ із Адигеї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти, які вижили, втекли, залишивши на позиції прапор Адигеї.
"Бійці грузинського підрозділу "Чорний орел" знешкодили групу адигів, які воюють на боці російсько-окупаційних військ на Бахмутському напрямку. Ті, що вижили, відступили з цього району", - зазначається у коментарі до відеозапису, на якому зафільмовані звернення грузинів до адигів-окупантів, фрагменти бою та втеча загарбників із позиції.
Топ коментарі
+46 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар13.09.2023 12:15
+33 Алла Новосад #194524
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+32 Вадим Карапіщенко
показати весь коментар13.09.2023 12:14
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справа горы
впереди Кавказ
все освободим от кацапов
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Слава грузинським бійцям!!!
- країну сонця і вина - Сакартвело. Ці мужні хлопці, справжні друзі України, незабутній Вахтанг Кікабідзе в моєму серці завжди перемагатимуть всіляких іванішвілі і каладзе.
Не знаю які жінки в Грузії, але в Україні зараз воюють такі жінки, до яких не дотягнуться в цьому мільйони чоловіків.
Одна Тетяна Чорновол чого варта! А є ще й Маруся Звіробій, дівчата з Госпітальєрів мають не менше мужності.
Отож ...
Можна було порівняти цих адигів із шакалами.
Мужчина спрашивает у женщины будет ли она танцевать с кавказцем, на что та отвечает отказом. Тогда кавказец снова обращается к мужчине, - Ну разреши мнЭ с твоей КрасавицЭй потанцЭват!.... - женщина опять через своего мужчину отказывает. Тонда, после третьэй прозьбы, где ее назвали Принцессой, она уже отвечает кавуазцу напрямую, - Мужчина, вы что не видите, я не хочу танцевать!....На что кавказец злобно зыркнув на нее прокричал, - А ты дЭрмо молчи, когда два Джигита разговаривают!
В общем, Кавказ - дело тонкое....
გაიხარე. შენხარ. ნამდვილი. ქართველი
Зберігай вас Бог.
Слава поважним грузинським воїнам.
Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
они не должны забывать, что женщины их родили и воспитали
ещё немножко развиться вам надо, гамарджобы вы наши
а так всё нормально - делайте свою мужскую работу, а трусов сравнивайте хотя бы с москалями
а грузинские мужики должны понять и извиниться, если они мужчины
у кожного народу є свої традиції, і нехер лізти зі своїм жидкім стулом до всіх!
у грузин, жінки тендітні сімейні божі творіння. чоловіки воїни та захісники.
у українців, жінки валькірії, і в сім'ї і на війні.