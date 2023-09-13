На Лимано-Куп’янському напрямку окупанти використовують малі штурмові групи та намагаються прорвати оборону ЗСУ, - Східне угруповання військ
На Лиманському і Куп’янському напрямках минулої доби противник 557 разів застосував різного типу артилерію.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ.
"Минулої доби наші підрозділи радіоелектронної боротьби зірвали майже півтисячі завдань ворога. Загарбники намагаються точково знайти ділянку для розвитку подальших бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Євлаш також зазначив, що ворог використовує малі штурмові групи – до 10 осіб. Кожній з них ставлять завдання закріпитися за підтримки артилерії. Проте, завдяки вміло облаштованим інженерним загородженням та тактиці Сил оборони, вживаються всі заходи для унеможливлення прориву росіян.
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