Керівника пропагандистського Sputnik-Молдова затримали в Кишиневі й на 10 років заборонили в’їзд

У Кишиневі затримали керівника підконтрольного Кремлю видання Sputnik-Молдова Віталія Денисова. Його відвезли до аеропорту з метою депортації з країни першим же рейсом і заборонили в’їзд до Молдови на 10 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

За словами самого Денисова, причиною депортації стало те, що влада Молдови вважає його загрозою національній безпеці.

"Дорогою в машині мені вручили копію рішення про те, що я маю залишити країну як особа, яка становить загрозу національній безпеці Республіці Молдова", - заявив керівник Sputnik-Молдова.

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Відразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Служба інформації та безпеки Молдови заблокувала у країні сайт Sputnik-Молдова. Причиною блокування стало те, що видання може поширювати "дезінформацію, яка стосується національної безпеки". 7 березня 2023 року влада Молдови також обмежила доступ ще до п’яти сайтів державного російського інформагентства Sputnik. Представництво Росії в Молдові засудило їхні дії та назвало звинувачення на адресу видання політизованими.