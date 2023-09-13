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Керівника пропагандистського Sputnik-Молдова затримали в Кишиневі й на 10 років заборонили в’їзд

спутник

У Кишиневі затримали керівника підконтрольного Кремлю видання Sputnik-Молдова Віталія Денисова. Його відвезли до аеропорту з метою депортації з країни першим же рейсом і заборонили в’їзд до Молдови на 10 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

За словами самого Денисова, причиною депортації стало те, що влада Молдови вважає його загрозою національній безпеці.

"Дорогою в машині мені вручили копію рішення про те, що я маю залишити країну як особа, яка становить загрозу національній безпеці Республіці Молдова", - заявив керівник Sputnik-Молдова.

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Відразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Служба інформації та безпеки Молдови заблокувала у країні сайт Sputnik-Молдова. Причиною блокування стало те, що видання може поширювати "дезінформацію, яка стосується національної безпеки". 7 березня 2023 року влада Молдови також обмежила доступ ще до п’яти сайтів державного російського інформагентства Sputnik. Представництво Росії в Молдові засудило їхні дії та назвало звинувачення на адресу видання політизованими.

Автор: 

Молдова (2063) пропаганда (2796) росія (64926)


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Топ коментарі
+7
Русафобія.
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13.09.2023 12:17
+5
Затєвают.
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13.09.2023 12:24
+1
Малдавофашисти
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13.09.2023 12:29
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Русафобія.
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13.09.2023 12:17 Відповісти
Затєвают.
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13.09.2023 12:24 Відповісти
Малдавофашисти
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13.09.2023 12:29 Відповісти
думаю вже настав час починати виписувати міжнародні ордери на арешт кацапським штрайхерам.
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13.09.2023 12:42 Відповісти
А на вечер были планы.
Покормить хомячка.
А тут под руки и в самолет.
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13.09.2023 12:50 Відповісти
Соросята-либералы! Только на десять лет вместо пожизненного!
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13.09.2023 13:40 Відповісти
Цікаво, рейс в які ******?
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13.09.2023 14:01 Відповісти
Т.Г.Шевченко*Кацапа звідусіль жени!Хай здохне в ямі при дорозі! Ти подаєш йому води,а він вже сере на порозі!
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13.09.2023 14:55 Відповісти
Тільки мене одного бісить коли забороняють в'їзд на 3 чи 5, чи будь-яку кількість років? Чому взагалі не заборонити в'їзд довічно?
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13.09.2023 15:41 Відповісти
 
 