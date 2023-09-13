Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги: БМП Marder, розвідувальні дрони та снаряди
Уряд Німеччини оголосив про надання Україні чергової партії військової допомоги, куди, зокрема, увійшли БМП Marder, дві машини для розмінування та снаряди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду ФРН.
До пакету допомоги увійшли:
- дві броньовані машини для розмінування Wisent 1;
- партія з 20 бойових машин піхоти Marder модифікації 1A3 з боєприпасами;
- сідловий тягач 8x8 HX81 і 4 напівпричепи;
- 5 вантажопідйомних машин 8x8; 9 автомобілів (вантажні/мікроавтобуси/всюдиходи);
- 3 карети швидкої допомоги;
- 3 000 снарядів калібру 155 мм;
- матеріал для знешкодження боєприпасів;
- 1 система спостереження супутникового зв'язку;
- 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;
- 2 мобільні антенно-щоглові системи;
- 10 систем виявлення дронів;
- 1,5 млн набоїв до вогнепальної зброї.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Німеччина - це реальний приклад нам, як правильно вести справи у ВПК.
Утримувати в хорошому стані зберігання - зняті з озброєння самохідки ППО.
Шасі використати з того, що виробляється масово всередині країни, - танк "Лео-1".
********** калібрів, що взаємозамінні, - 35-мм гармати і в ППО, і у механізованих військ.
Продавати ЗСУ "Гепард" Йорданії, Румунії та Бразилії - під час навчання їхніх екіпажів зберігати компетентність своїх резервістів.
Любовно ремонтувати та проводити модернізацію техніки, а не доводити до того, щоб через днище проростала трава.
Реальну модернізацію - у "Гепарді" 1А2 лазерний далекомір, GPS, цифрова система управління вогнем, цифрова рація, це небо та земля з базовою версією.
І ось через рік в Україні оперують два полки "Гепардів", яким постачають запасні частини, запасні стволи, їм проводять ремонт РЛС та ходової.
Самохідки мають нічний канал, у версії 1А2 систему управління боєм, що зв'язують машину в єдину мережу з радарами та старшими штабами, і вже пішли перші тисячі снарядів.
Берлін отримав лінію, нову партію порохів, спеціалістів, ми отримали засоби доставки.
Перша партія - бронебійні APDS-T до "Гепардів".
До речі, не тому, що історично "Гепарди" возили кілька стрічок у магазинах з бронебійними сердечниками, щоб зупиняти радянські танки і коробки, що прорвалися.
Хоча і це теж, як втім, і можливість вразити добре броньовані російські гелікоптери, але ж не 150.000 штук.
Там тонкий інженерний момент.
Блок управління вогнем "Гепарда" просто не розпізнає нові снаряди, що програмуються.
Йому потрібна канавка на гільзі - немає канавки, комп'ютер не бачить завантаження, стріляти неможливо, бо *********** для нього не існує.
Тому довелося використати німецькі запаси снарядів для БМП "Мардер-2".
Розібрати 375-грамовий снаряд, зробити канавки, оновити капсулі, перезарядити порох.
Звичайно, використовують, бронебійні вольфрамові стержні-пенетратори - гратися з ліквідаторами і підривниками будуть пізніше, зараз потрібно терміново закрити дефіцит.
Так, що поки що прямий кінетичний удар - хмари шрапнелі підвезуть у перспективі.
Втім, у APDS-T хороша балістика, вища початкова швидкість і прямі влучення навіть по невеликих дронах будуть.
Баф "тил ЄС та НАТО" для України - працює.
Rheinmetall використовує в ланцюжку компанії з Італії та Швейцарії, виробництво широко застосовує запаси Бундесверу, нам не потрібно витрачати ресурси на розосередження ліній, а РФ не зможе їх вразити ракетами.
Добре бути по правильний бік від нової залізної завіси.
Саме час вчитися працювати як країни колективного Заходу.
Бо в жінці, справді анхор є...
Жіноча суть, це не гравач маслами-
Це в світі кожен визнає...
Раз на тиждень - новий пакет.