Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги: БМП Marder, розвідувальні дрони та снаряди

Уряд Німеччини оголосив про надання Україні чергової партії військової допомоги, куди, зокрема, увійшли БМП Marder, дві машини для розмінування та снаряди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду ФРН.

До пакету допомоги увійшли:

- дві броньовані машини для розмінування Wisent 1;

- партія з 20 бойових машин піхоти Marder модифікації 1A3 з боєприпасами;

- сідловий тягач 8x8 HX81 і 4 напівпричепи;

- 5 вантажопідйомних машин 8x8; 9 автомобілів (вантажні/мікроавтобуси/всюдиходи);

- 3 карети швидкої допомоги;

- 3 000 снарядів калібру 155 мм;

- матеріал для знешкодження боєприпасів;

- 1 система спостереження супутникового зв'язку;

- 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;

- 2 мобільні антенно-щоглові системи;

- 10 систем виявлення дронів;

- 1,5 млн набоїв до вогнепальної зброї.

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