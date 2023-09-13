Минулої доби підрозділи ВМС знищили 30 окупантів, 33 квадрокоптери та 3 танки. ІНФОГРАФІКА
Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ВМС ЗСУ.
"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 30 окупантів, 3 танки, 2 одиниці автомобільної техніки, 1 бойову броньовану машину та 33 квадрокоптери. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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Amber
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