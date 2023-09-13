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Минулої доби підрозділи ВМС знищили 30 окупантів, 33 квадрокоптери та 3 танки. ІНФОГРАФІКА

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ВМС ЗСУ.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 30 окупантів, 3 танки, 2 одиниці автомобільної техніки, 1 бойову броньовану машину та 33 квадрокоптери. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВМС про деталі спецоперації зі взяття під контроль "вишок Бойка": Це сіра зона. Найскладніше було дістатися туди на гумових човнах

Минулої доби підрозділи ВМС знищили 30 окупантів, 33 квадрокоптери та 3 танки 01

Автор: 

ВМС (1378) ліквідація (3859) знищення (7142)


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13.09.2023 12:49 Відповісти
Морським котикам щира подяка за гарну роботу 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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13.09.2023 12:56 Відповісти
Знову квадрики потерпають(
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13.09.2023 13:02 Відповісти
 
 