Минулої доби підрозділи ВМС знищили 30 окупантів, 33 квадрокоптери та 3 танки. ІНФОГРАФІКА

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ВМС ЗСУ.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 30 окупантів, 3 танки, 2 одиниці автомобільної техніки, 1 бойову броньовану машину та 33 квадрокоптери. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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