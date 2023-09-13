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Фон дер Ляєн про вступ України до ЄС: Це нелегкий шлях, який ґрунтується на заслугах

фон,дер,урсула,ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна досягла великих успіхів на шляху до членства в ЄС, але повний процес вступу ґрунтується на заслугах.

Про це вона заявила у своєму щорічному зверненні "Про становище Європейського Союзу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми знаємо, що це нелегкий шлях. Вступ до ЄС ґрунтується на заслугах – і комісія завжди буде відстоювати цей принцип. Це вимагає наполегливої праці та лідерства", - зазначила вона.

"Ми бачимо, яких великих успіхів досягла Україна з моменту надання їй статусу кандидата. І ми бачимо рішучість інших країн-кандидатів у проведенні реформ", – додала президентка ЄК.

Фон дер Ляєн також нагадала, що Єврокомісія запропонувала додаткові 50 мільярдів євро протягом чотирьох років на інвестиції та реформи в Україні.

"Це допоможе побудувати майбутнє України для відновлення сучасної та процвітаючої країни", - підсумувала вона.

Читайте: ЄС продовжить тимчасовий захист українців до 2025 року, - фон дер Ляєн

Автор: 

членство в ЄС (1231) Євросоюз (13315) фон дер Ляєн Урсула (761)


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Топ коментарі
+5
сотні тисяч безневинно вбитих українців, за котрими заховалися лицемірно - брехливі європейці ,?для них не є самою найбільшою заслугою.,??Брехливі лицемірні потвори .котрі не відають,що найбільшою цінністю це є відати життя за мир і спокій для своїх друзів.
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13.09.2023 12:49
+3
З цією владою трудно до єс
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13.09.2023 12:52
+1
Готуйте батіг з шипами, Урсуло! Інакше тут заслуг не буде.
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13.09.2023 12:44
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Готуйте батіг з шипами, Урсуло! Інакше тут заслуг не буде.
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13.09.2023 12:44 Відповісти
тебе ухилянт забули спросити.Як там мадяри?Заслужили співпрацею с русіею?Двуликі евроочільники.
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13.09.2023 12:52 Відповісти
В ухилянти мені подібним потрапити ніяк не світить.
Про мадярів всі питання до мадярів, вони собі орбанів обирають. Стартову програму до вступу вони свого часу виконали, решта справа процедур і функціонерів ЄС, які нарешті справами демонструють проукраїнські позиції.
А от до українців питання величезні - як ми примудрилися за три десятиліття не зрости, а впасти у центрі Європи на африканський рівень?!?
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13.09.2023 14:22 Відповісти
А як бути з угорщиною, з її регресом???
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13.09.2023 12:44 Відповісти
Все змінилось, Урсула...
Фон дер Ляйнь..
Вже не ******* посули..
Європейських стайнь...
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13.09.2023 12:48 Відповісти
сотні тисяч безневинно вбитих українців, за котрими заховалися лицемірно - брехливі європейці ,?для них не є самою найбільшою заслугою.,??Брехливі лицемірні потвори .котрі не відають,що найбільшою цінністю це є відати життя за мир і спокій для своїх друзів.
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13.09.2023 12:49 Відповісти
З цією владою трудно до єс
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13.09.2023 12:52 Відповісти
Ти вже там судячи з прапору Польщі.Усі сдриснули "патріоти"?
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13.09.2023 12:53 Відповісти
а воно нам треба?
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13.09.2023 12:59 Відповісти
Украинцы еще не заслужили? Ахах.
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13.09.2023 13:06 Відповісти
Фон дер Ляєн... вступ України до ЄС: ...ґрунтується на заслугах
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Зеленский, на заслугах, а не на твоем словоблудии по написанному кем-то тексту.
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13.09.2023 13:23 Відповісти
Тут потрібно уточнити, на яких заслугах. Бо Зеленскій вже членограїти по Європам готується.
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13.09.2023 14:18 Відповісти
 
 