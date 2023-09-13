Фон дер Ляєн про вступ України до ЄС: Це нелегкий шлях, який ґрунтується на заслугах
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна досягла великих успіхів на шляху до членства в ЄС, але повний процес вступу ґрунтується на заслугах.
Про це вона заявила у своєму щорічному зверненні "Про становище Європейського Союзу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Ми знаємо, що це нелегкий шлях. Вступ до ЄС ґрунтується на заслугах – і комісія завжди буде відстоювати цей принцип. Це вимагає наполегливої праці та лідерства", - зазначила вона.
"Ми бачимо, яких великих успіхів досягла Україна з моменту надання їй статусу кандидата. І ми бачимо рішучість інших країн-кандидатів у проведенні реформ", – додала президентка ЄК.
Фон дер Ляєн також нагадала, що Єврокомісія запропонувала додаткові 50 мільярдів євро протягом чотирьох років на інвестиції та реформи в Україні.
"Це допоможе побудувати майбутнє України для відновлення сучасної та процвітаючої країни", - підсумувала вона.
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Про мадярів всі питання до мадярів, вони собі орбанів обирають. Стартову програму до вступу вони свого часу виконали, решта справа процедур і функціонерів ЄС, які нарешті справами демонструють проукраїнські позиції.
А от до українців питання величезні - як ми примудрилися за три десятиліття не зрости, а впасти у центрі Європи на африканський рівень?!?
Фон дер Ляйнь..
Вже не ******* посули..
Європейських стайнь...
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Зеленский, на заслугах, а не на твоем словоблудии по написанному кем-то тексту.