Фон дер Ляєн про вступ України до ЄС: Це нелегкий шлях, який ґрунтується на заслугах

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна досягла великих успіхів на шляху до членства в ЄС, але повний процес вступу ґрунтується на заслугах.

Про це вона заявила у своєму щорічному зверненні "Про становище Європейського Союзу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми знаємо, що це нелегкий шлях. Вступ до ЄС ґрунтується на заслугах – і комісія завжди буде відстоювати цей принцип. Це вимагає наполегливої праці та лідерства", - зазначила вона.

"Ми бачимо, яких великих успіхів досягла Україна з моменту надання їй статусу кандидата. І ми бачимо рішучість інших країн-кандидатів у проведенні реформ", – додала президентка ЄК.

Фон дер Ляєн також нагадала, що Єврокомісія запропонувала додаткові 50 мільярдів євро протягом чотирьох років на інвестиції та реформи в Україні.

"Це допоможе побудувати майбутнє України для відновлення сучасної та процвітаючої країни", - підсумувала вона.

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