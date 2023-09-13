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Зараз небезпечно відкривати декларації, ворог може вирахувати родичів чиновників, - голова НАЗК Новіков

декларування,декларація

Голова НАЗК Олександр Новіков вважає небезпечним відкриття декларацій посадовців вже зараз.

Про це він зазначив в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Фокус".

За його словами, є ризики, що ворог може вирахувати, де проживають родичі чиновників на тимчасово окупованих територіях, адже реєстр майна у вільному доступі.

"У нас реєстр нерухомого майна доступний. Його можна легко звірити за допомогою систем доступу до даних... можна вирахувати родичів осіб, які залишилися на непідконтрольних територіях", - сказав Новіков.

Але він зазначив, що НАЗК підтримує президента Володимира Зеленського і виконає рішення парламенту щодо цього.

Також читайте: Рішення про відкриття реєстру декларацій має бути вже у вересні, - Зеленський. ВIДЕО

"Якщо громадяни України вимагають і парламент вирішив відкрити такі дані, то ми, звісно, виконаємо рішення", - зазначив голова НАЗК.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9587-д "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо вдосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" у другому читанні та в цілому 5 вересня. Верховна Рада відновила електронне декларування для чиновників, проте правка необхідна для відкриття декларацій не набрала голосів. Група депутатів Європарламенту закликали Зеленського ветувати закон про електронне декларування, який на рік відкладає відкриття реєстру декларацій, адже він негативно вплине на антикорупційну діяльність.

12 вересня Зеленський ветував ухвалений Верховною Радою закон про відновлення електронного декларування.

Автор: 

електронне декларування (1468) НАЗК (1683) Новіков Олександр (87)


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Топ коментарі
+77
де, в Монако і на Лазурному березі?
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13.09.2023 12:52
+53
Пішли гнилі відмазки. Думаєш, фсб через ваших продажних щурів не має доступу до державних БД? Або не вирахує іншими способами, наприклад, через агентурну мережу УПЦ МП?
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13.09.2023 12:53
+49
Маячня повна
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13.09.2023 12:53
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А може нєхєр переписувати своє майно на родичів?! Гріш ціна такому голові НАЗК.
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13.09.2023 13:35 Відповісти
Це ж тоді кацапи дізнаються, що чиясь мама любіть скорасть😱
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13.09.2023 13:40 Відповісти
То теща притули любить бистру єзду.
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13.09.2023 13:59 Відповісти
"Зараз небезпечно відкривати декларації, ворог може вирахувати родичів чиновників...",-чудовий претендент на "найтупішу відмазку року". Бо ж родичі посадовців, виїхали ще 23.02.22; а ті, що свідомо лишилися на ТОТ, вже півтора року як високоефективно співпрацюють з окупаційною адміністрацією. І якщо у якогось з колаборантів виникнуть проблеми з ФСБ через "перенедоплатив", то нехай це стане найбільшою проблемою.
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13.09.2023 13:41 Відповісти
Якщо їм так небезпечно, то хай переходять на роботу простими прибиральницями, там не буде що перевіряти і не потрібно буде за них перейматись.
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13.09.2023 13:46 Відповісти
Шапіто...
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13.09.2023 13:48 Відповісти
Вивезіть родичів в ЄС або Америку.
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13.09.2023 13:49 Відповісти
Новіков заробив на 10 комплексних обідів у ресторані Велюр
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13.09.2023 13:50 Відповісти
Идиот
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13.09.2023 13:53 Відповісти
И вообще. Не мешайте воровать.
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13.09.2023 13:53 Відповісти
Мразь....
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13.09.2023 13:55 Відповісти
На кого цей висер розрахований? Це зешобло вважає, що всі такі дибіли,як адепти 73 відсотків?
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13.09.2023 13:56 Відповісти
Уявляю як росдрг через Венгрію по дну Тиси проривається в Буковель щоб спалити кілька котеджів чи викрасти вісімдесятирічну бабусю доларову мільйонерку
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13.09.2023 13:58 Відповісти
Одні злодюги і хабарники при владі , це все дістало.Не один синок депутата не воює ,а сидять і жирують в ЕС та США, всі стали СТУДЕНТАМИ і цим статусом прикриваються ,а що ,все по закону не докопоєшся.
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13.09.2023 14:02 Відповісти
Зараз небезпечно відкривати декларації, Джерело:

ЩО ТИ П*ЗДИШ - ЗА ПІТОРА РОКУ ВІЙНИ НЕ ПРИЛІТІЛО НІ ОДНОЇ РАКЕТИ НА КОНЧУ ЗАСПУ
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13.09.2023 14:23 Відповісти
В ціль!!!!
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13.09.2023 15:01 Відповісти
Почалося...
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13.09.2023 14:31 Відповісти
маразм крепчает
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13.09.2023 14:31 Відповісти
Якраз дуже добре, подивимось скільки запроданців-маскальоукраїнців у наших можновладців, а то в ВР всі бавляться в патріотів, гімн співають, вишиті сорочки вбирають, а насправді були маскалями маскалями і залишилися в душі. Як крали так і крадуть і по заграницях ховаються, бояться що їх щирі українці повичисляють в Європі, та мочити начнуть в Середземному морі...
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13.09.2023 14:36 Відповісти
Шо воно верзе! Кацапи, ще до окупації Знали все по всіх!!!!
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13.09.2023 14:54 Відповісти
100%! Тим більше, що половина наших "посадовців", то є агенти фсб!
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13.09.2023 16:42 Відповісти
жаль що люди свого часу не підтримали майдан а кинулися лизати ноги постмайданній владі.

зараз би всі оці тварюки сиділи б в сміттєвих баках тихо як миші.
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13.09.2023 14:59 Відповісти
Дуже хвилюєтся за "патріотів" як арахамія ,дубінський ,шуфрич та іншу наволоч.
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13.09.2023 15:26 Відповісти
Бояться, курви. То, нехай, звільняються, якщо так sцикотно
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13.09.2023 15:48 Відповісти
лазить по чужим карманам - оказывается, это игра для широких масс, не только для властьимущих!
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13.09.2023 16:32 Відповісти
Небезпечно красти,особливо під час війни.І кого ще рашисти не знають з наших ,,слуг''?
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13.09.2023 17:08 Відповісти
Вкотре наголошую:
Такої відвертої сцянини в очи не було при жодному президенті!
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13.09.2023 18:08 Відповісти
Забув про брехню прхіесора Януковича та Портонова?!

Забув як брехав Петя?

Забув як брехала премьер Джуля Тимошенко?
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13.09.2023 20:29 Відповісти
Ще раз для особливо "розумних":

Такої відвертої сцянини в очи не було при жодному президенті!
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13.09.2023 22:12 Відповісти
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