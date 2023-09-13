Зараз небезпечно відкривати декларації, ворог може вирахувати родичів чиновників, - голова НАЗК Новіков

Голова НАЗК Олександр Новіков вважає небезпечним відкриття декларацій посадовців вже зараз.

Про це він зазначив в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Фокус".

За його словами, є ризики, що ворог може вирахувати, де проживають родичі чиновників на тимчасово окупованих територіях, адже реєстр майна у вільному доступі.

"У нас реєстр нерухомого майна доступний. Його можна легко звірити за допомогою систем доступу до даних... можна вирахувати родичів осіб, які залишилися на непідконтрольних територіях", - сказав Новіков.

Але він зазначив, що НАЗК підтримує президента Володимира Зеленського і виконає рішення парламенту щодо цього.

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"Якщо громадяни України вимагають і парламент вирішив відкрити такі дані, то ми, звісно, виконаємо рішення", - зазначив голова НАЗК.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9587-д "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо вдосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" у другому читанні та в цілому 5 вересня. Верховна Рада відновила електронне декларування для чиновників, проте правка необхідна для відкриття декларацій не набрала голосів. Група депутатів Європарламенту закликали Зеленського ветувати закон про електронне декларування, який на рік відкладає відкриття реєстру декларацій, адже він негативно вплине на антикорупційну діяльність.

12 вересня Зеленський ветував ухвалений Верховною Радою закон про відновлення електронного декларування.