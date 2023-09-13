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Уповноважений з питань зниклих безвісти Котенко подасть у відставку через зміни повноважень

олег,котенко

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко планує написати заяву про відставку з посади після того, як повернеться з відрядження.

Про це йдеться у дописі Уповноваженого з питань зниклих безвісти на Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора на засіданні Кабінету Міністрів внесено зміни до переліку повноважень Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Так, перемовини з країною-агресором про повернення тіл, передано Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. Діяльність пошукових груп буде у віданні Генштабу ЗСУ. Роботу з Єдиним реєстром зниклих безвісти відтепер доручено Міністерству внутрішніх справ.

…. Наразі Уповноважений перебуває у відрядженні на звільнених територіях Донецької області. Після повернення він подасть заяву про відставку", - йдеться  у повідомленні.

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Як зазначається, нині триває передача функціонала уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, до Коордштабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ та МВС.

Автор: 

відставка (1459) зниклий безвісти (202) Котенко Олег (14)


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А що таке? На підвищення? Багато наробив?
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13.09.2023 13:09 Відповісти
Олег Котенко планує написати заяву про відставку

Це так складно і потребує планування?
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13.09.2023 13:11 Відповісти
 
 