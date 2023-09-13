Відкриття електронних декларацій: суспільство та президент відреагували гідно, тепер слово за депутатами, - автор петиції Ябчанка

Суспільство обрало найскладніший варіант реакції на відмову депутатів відкрити доступ до електронних декларацій. Президент підтримав рішення суспільства. Тепер запропоновані зміни мають ухвалити депутати.

Про це пише у фейсбуці Олександр Ябчанка - автор петиції про відкриття електронних декларацій посадовців, яка зібрала велику кількість голосів і змусила президента Володимира Зеленського ветувати закон, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Суспільство могло по різному відреагувати на ганебне голосування у ВРУ: не відреагувати взагалі, обуритись у фб, підписати петицію. Третій варіант найскладніший, бо потребує певних зусиль. Суспільство відреагувало гідно", - пиша автор петиції.

Він зазначив, що президент Зеленський теж міг відреагувати по-різному, але обрав саме той варіант, який був у петиції.

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"Тепер народні депутати можуть підтримати пропоновані суспільством і Президентом зміни", - зауважив Ябчанка.

Він також подякував "усім, хто чинить гідно" і висловив сподівання на "гідне головування" в Раді.

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Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила 5 вересня законопроєкт №9587-д "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо вдосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Депутати відновили електронне декларування для чиновників, проте правка необхідна для відкриття декларацій не набрала голосів. Група депутатів Європарламенту закликали Зеленського ветувати закон про електронне декларування, який на рік відкладає відкриття реєстру декларацій, адже він негативно вплине на антикорупційну діяльність.

Була створена відповідна петиція, яка за добу набрала безпрецедентні понад 78 тис. голосів.

12 вересня Зеленський ветував ухвалений Верховною Радою закон про відновлення електронного декларування.