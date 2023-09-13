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Новини
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Відкриття електронних декларацій: суспільство та президент відреагували гідно, тепер слово за депутатами, - автор петиції Ябчанка

декларування,електронне

Суспільство обрало найскладніший варіант реакції на відмову депутатів відкрити доступ до електронних декларацій. Президент підтримав рішення суспільства. Тепер запропоновані зміни мають ухвалити депутати.

Про це пише у фейсбуці Олександр Ябчанка - автор петиції про відкриття електронних декларацій посадовців, яка зібрала велику кількість голосів і змусила президента Володимира Зеленського ветувати закон, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Суспільство могло по різному відреагувати на ганебне голосування у ВРУ: не відреагувати взагалі, обуритись у фб, підписати петицію. Третій варіант найскладніший, бо потребує певних зусиль. Суспільство відреагувало гідно", - пиша автор петиції.

Він зазначив, що президент Зеленський теж міг відреагувати по-різному, але обрав саме той варіант, який був у петиції.

Дивіться: Рішення про відкриття реєстру декларацій має бути вже у вересні, - Зеленський. ВIДЕО

"Тепер народні депутати можуть підтримати пропоновані суспільством і Президентом зміни", - зауважив Ябчанка.

Він також подякував "усім, хто чинить гідно" і висловив сподівання на "гідне головування" в Раді.

Також читайте: Зараз небезпечно відкривати декларації, ворог може вирахувати родичів чиновників, - голова НАЗК Новіков

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила 5 вересня законопроєкт №9587-д "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо вдосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Депутати відновили електронне декларування для чиновників, проте правка необхідна для відкриття декларацій не набрала голосів. Група депутатів Європарламенту закликали Зеленського ветувати закон про електронне декларування, який на рік відкладає відкриття реєстру декларацій, адже він негативно вплине на антикорупційну діяльність.

Була створена відповідна петиція, яка за добу набрала безпрецедентні понад 78 тис. голосів.

12 вересня Зеленський ветував ухвалений Верховною Радою закон про відновлення електронного декларування.

Автор: 

вето (191) Зеленський Володимир (23689) петиція (320) електронне декларування (1468)


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Топ коментарі
+12
Гідно - це коли такої ганьби в принципі немає. Все інше - незграбна спроба ліпити з лайна цукерку.
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13.09.2023 13:28
+7
Причем тут презедент?
Это его шобла сидит в Раде, значит он ассоциируется с ними, с теми кто не проголосовал.
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13.09.2023 13:31
+6
Сам закрив (кишкнькові слуги підтримали), сам відкрив (знову кишенькові слуги проголосують)... Тепер стадо бісером портрети знову повишиває. Броунівський рух. Цирк для ідіотів. Героїчне вирішення власно створеної проблеми. Лідор **********!
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13.09.2023 13:35
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Депутати підораси і гниди!Як і влада
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13.09.2023 13:28 Відповісти
А царьок хароший!!! Він же нелох!
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13.09.2023 14:59 Відповісти
Ага. А президента пытаются выставить "зелёным и пушистым", прям весь с народом...
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13.09.2023 15:39 Відповісти
Гідно - це коли такої ганьби в принципі немає. Все інше - незграбна спроба ліпити з лайна цукерку.
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13.09.2023 13:28 Відповісти
Цар хароший. Ага.
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13.09.2023 13:29 Відповісти
Нормальнии хід -- депутати - підери -- президент - гідрант
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13.09.2023 13:29 Відповісти
Причем тут презедент?
Это его шобла сидит в Раде, значит он ассоциируется с ними, с теми кто не проголосовал.
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13.09.2023 13:31 Відповісти
Простите ,вы что - то перепутали
Депутаты президента проголосовали
За дерьмо!
Президент, который хотел всучить народу дерьмо
Теперь делает вид ,что он к дерьму не причастен
И дебилы, которые его выбрали
Уже повелись
На очередное дерьмо от президента
Достал уже этот
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ РАЗВОДНЯК!
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13.09.2023 13:55 Відповісти
Сам закрив (кишкнькові слуги підтримали), сам відкрив (знову кишенькові слуги проголосують)... Тепер стадо бісером портрети знову повишиває. Броунівський рух. Цирк для ідіотів. Героїчне вирішення власно створеної проблеми. Лідор **********!
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13.09.2023 13:35 Відповісти
Почему депутаты не хотят открывать декларации? Я вам скажу: Они стесняются.😎
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13.09.2023 13:42 Відповісти
Скажу більше - навіть після того, як депутати подадуть декларації, правоохоронні органи будуть сором'язливо "не помічати" приховані статки та прибутки цих упирів з мандатами.
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13.09.2023 14:05 Відповісти
Гідно відреагувало суспільство і це чиста правда, а от на рахунок президента є сумніви - всі підпорядковуються одній людині і як він скаже зробити, то так зразу і роблять (можливо що керував ще віце-президент єрмак, це ж друга особа в країні).
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13.09.2023 13:52 Відповісти
За якими депутатами? Хіба депутати щось вирішують в Офісно-презедентскій системі правління? Який наказ з ОПи надходить, те й голосують.
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13.09.2023 14:14 Відповісти
не вдалося в лоб, тепер будуть вигадувати нову херню.
а зе!лідор святий. він же не втік. і взагалі, не до чого.
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13.09.2023 14:20 Відповісти
зараз критикувати зеленського це бути путіністом бо якби зеленський не ветував закон то цілком би справедливо можна було б його винуватити в покриванні корупції але САМЕ ОЦЕЙ ОДНЕНЬКИЙ вчинок був правильним - вето накладене правильно.
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13.09.2023 14:56 Відповісти
У вівторок, 28 жовтня, Конституційний суд України оголосив скандальне рішення по електронних деклараціях - https://apostrophe.ua/ua/news/politics/judiciary/2020-10-27/skandalnyiy-zakon-o-nezakonnom-obogaschenii-stalo-izvestno-o-gromkom-reshenii-ksu/213111 кримінальна відповідальність за недостовірне декларування визнана неконституційною.
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13.09.2023 17:30 Відповісти
 
 