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Армія РФ вдруге за сьогодні завдала удару по Одрадокам’янці, поранено чоловіка

херсонщина

Російська армія вдруге за сьогодні вкрила вогнем Одрадокам’янку Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Херсонської ОВА.

"Близько 12:20 ворог завдав ще одного удару по населеному пункту. Постраждав 41-річний чоловік.

Його з пораненням голови та ніг доставили до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Ворожа авіація атакувала Одрадокам’янку, поранено двох людей (оновлено). ФОТО

Автор: 

обстріл (28228) Херсонська область (5704)


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13.09.2023 13:31 Відповісти
 
 