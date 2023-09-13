Армія РФ вдруге за сьогодні завдала удару по Одрадокам’янці, поранено чоловіка
Російська армія вдруге за сьогодні вкрила вогнем Одрадокам’янку Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Херсонської ОВА.
"Близько 12:20 ворог завдав ще одного удару по населеному пункту. Постраждав 41-річний чоловік.
Його з пораненням голови та ніг доставили до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.
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Прощай немытая раССея
показати весь коментар13.09.2023 13:31 Відповісти Мені подобається 0
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