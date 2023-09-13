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Новини Війна
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Близько третини бюджету РФ витрачає на війну, союзники мають бути готовими до цього, - начальник Генштабу Великої Британії Сандерс

росія,ппо

Необхідно забезпечити підтримку України під час контрнаступу.

Про це заявив начальник Генерального штабу Великої Британії Патрік Сандерс, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія перебуває в дедалі більшій ізоляції

"Війна продемонструвала непокору України, єдність НАТО і стала найпотужнішим прискорювачем змін, уже очевидних у 2021 році", - сказав Сандерс.

Він також зазначив, що український контрнаступ триває, тому необхідно забезпечити підтримку Сил оборони України.

"Близько третини російських державних витрат зараз спрямовується на оборону. Ми повинні бути готові до того, що може відбутися", - додав Сандерс.

Читайте: Росіяни перекинули в Україну нову армію раніше, ніж планували, - британська розвідка

Автор: 

Велика Британія (5549) росія (64926)


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Топ коментарі
+4
А ми половину бюджету на асфальт, пательні, стадіони... Шапіто...
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13.09.2023 13:56
+3
слід чекати нового озброєння на фронті від друга бункерного...

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13.09.2023 13:53
+3
Теж зброя. Туди навіть конячку (не лаврова) можна запрягти.
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13.09.2023 13:57
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Близько третини російських державних витрат зараз спрямовується на оборону.
Як вам таке, пани цивілізовані? Готові до подібних жертв? Чи думаєте, з Китаєм інакше буде?
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13.09.2023 13:35 Відповісти
Зробіть так, що б бюджет рф не наповнювався.
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13.09.2023 13:36 Відповісти
Одна радість шо в рашки не такии великии бюджет
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13.09.2023 13:43 Відповісти
Близько третини бюджету РФ витрачає на війну, союзники мають бути готовими до цього

Якщо рф уже витрачає третину бюджету, то нащо союзникам лише готуватись до цього?
І головне - як???
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13.09.2023 13:44 Відповісти
"Чорний гумор" - як як, більше купляти сировини у кацапів знімати санкції і давати кредити.
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13.09.2023 14:04 Відповісти
А європеець чи американець по кілька центів на день і навіть не помічає це
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13.09.2023 13:48 Відповісти
слід чекати нового озброєння на фронті від друга бункерного...

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13.09.2023 13:53 Відповісти
Теж зброя. Туди навіть конячку (не лаврова) можна запрягти.
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13.09.2023 13:57 Відповісти
А краще лаврова, щоб десь застряг в болоті
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13.09.2023 14:24 Відповісти
А ми половину бюджету на асфальт, пательні, стадіони... Шапіто...
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13.09.2023 13:56 Відповісти
Ви б за бюджет України так переживали.
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13.09.2023 14:05 Відповісти
 
 