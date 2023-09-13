Близько третини бюджету РФ витрачає на війну, союзники мають бути готовими до цього, - начальник Генштабу Великої Британії Сандерс

Необхідно забезпечити підтримку України під час контрнаступу.

Про це заявив начальник Генерального штабу Великої Британії Патрік Сандерс, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія перебуває в дедалі більшій ізоляції



"Війна продемонструвала непокору України, єдність НАТО і стала найпотужнішим прискорювачем змін, уже очевидних у 2021 році", - сказав Сандерс.

Він також зазначив, що український контрнаступ триває, тому необхідно забезпечити підтримку Сил оборони України.

"Близько третини російських державних витрат зараз спрямовується на оборону. Ми повинні бути готові до того, що може відбутися", - додав Сандерс.

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