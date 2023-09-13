Порошенко про удар по Севастопольському заводу, який у нього "конфіскувала" РФ: Ракетний бумеранг довів, що Росії доведеться відповідати за злочини

П’ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко прокоментував удар ЗСУ по заводу в окупованому Севастополю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Вкрадене не приносить успіху. А за злочини завжди треба відповідати. Сьогодні Збройні Сили України вразили російські бойові кораблі на території заводу в Севастополі, який ще в лютому-березні 2014 року був вкрадений у мене окупаційною владою рф, перейменований на совковий лад — Севморзавод орджонікідзе і перепрофільований для виробництва російської зброї.

"Тому не може не радувати ракетний бумеранг Збройних Сил України по заводу і те, що принаймні один корабель не буде запускати по нас балістичні ракети. Слава Україні! Слава ЗСУ!", - зазначив лідер політсили.

Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе є найбільшим підприємством судноремонту та суднобудування Криму.

У декларації за 2017 рік Порошенко вказав у податковій декларації Севастопольський морський завод та зазначив, що протягом 2017 року не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є.

У 2018 році Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе окупанти "перевели у федеральну власність Росії".

Нагадаємо, вночі 13 вересня було завдано удару по суднобудівному заводу в окупованому Севастополі. Згодом стало відомо, що було пошкоджено десантний корабель класу Ropucha і субмарину Kilo.

Читайте: Командувач Повітряних Сил Олещук про удар по Севастополю: Дякую пілотам ПС ЗСУ за чудову роботу. Далі буде!