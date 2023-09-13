Сили оборони мають просування у Кліщіївці, тривають бої, - Східне угруповання військ
Сили оборони України мають просування у Кліщіївці Донецької області, яка розташована поблизу Бахмуту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив у коментарі для "Радіо Свобода".
"Так, дійсно, в Кліщіївці маємо просування. Про те, ще зарано говорити про те, що ми повністю закінчили там операцію. Тривають бойові дії", - розповів він.
Окрім цього, за його словами, Сили оборони мають успіхи в напрямку населеного пункту Андріївка, Бахмут та Курдюмівка.
Раніше повідомлялося, що Сили оборони мають частковий успіх у районі Роботиного та Кліщіївки.
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