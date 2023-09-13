Сили оборони мають просування у Кліщіївці, тривають бої, - Східне угруповання військ

Сили оборони України мають просування у Кліщіївці Донецької області, яка розташована поблизу Бахмуту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив у коментарі для "Радіо Свобода".

"Так, дійсно, в Кліщіївці маємо просування. Про те, ще зарано говорити про те, що ми повністю закінчили там операцію. Тривають бойові дії", - розповів він.

Окрім цього, за його словами, Сили оборони мають успіхи в напрямку населеного пункту Андріївка, Бахмут та Курдюмівка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони наступають південніше Бахмуту та мають успіх біля Роботиного. На Лиманському і Куп’янському напрямках важкі бої, - Генштаб

Раніше повідомлялося, що Сили оборони мають частковий успіх у районі Роботиного та Кліщіївки.