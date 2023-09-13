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Сили оборони мають просування у Кліщіївці, тривають бої, - Східне угруповання військ

донеччина,кліщіївка

Сили оборони України мають просування у Кліщіївці Донецької області, яка розташована поблизу Бахмуту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив у коментарі для "Радіо Свобода".

"Так, дійсно, в Кліщіївці маємо просування. Про те, ще зарано говорити про те, що ми повністю закінчили там операцію. Тривають бойові дії", - розповів він.

Окрім цього, за його словами, Сили оборони мають успіхи в напрямку населеного пункту Андріївка, Бахмут та Курдюмівка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони наступають південніше Бахмуту та мають успіх біля Роботиного. На Лиманському і Куп’янському напрямках важкі бої, - Генштаб

Раніше повідомлялося, що Сили оборони мають частковий успіх у районі Роботиного та Кліщіївки.

Автор: 

Донецька область (8322) Бахмут (1559) контрнаступ (433)


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Т.Г.Шевченко
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13.09.2023 14:41 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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13.09.2023 15:20 Відповісти
 
 