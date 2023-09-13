Рашисти посилюють "третю лінію" оборони на окупованому Запоріжжі, - Федоров
Російські загарбники на окупованому Запоріжжі посилюють "третю лінію оборони", будують оборонні споруди.
Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти заявляють, що контрнаступ на Запоріжжі вже провалився, проте взялися зміцнювати "глибокий тил" і посилювати оборону на "третій лінії".
Риють нові траншеї та посилюють оборонні споруди неподалік лінії фронту в Пологівському районі. Займають будинки та розставляють нову техніку в селах неподалік Токмака, а в самому місті влаштували блокпости та розмістили протитанкові їжаки. Захоплюють нові бази відпочинку на Азовському узбережжі, а в Бердянську на аеродромі влаштували місце базування вертольотів. Завозять колишніх ув’язнених для того, щоб відбивати Роботине та утримувати фронт", - зазначив він.
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І так, ніхто в держдепартаменті не пропонував Україні зброю, жодного разу.
До самого грудня 2021 р. - коли прем'єр Британії Джонсон відкрито заявив Байдену, - припиніть примушувати Україну до російського миру! "Жодних переговорів щодо України без участі України" - ця формула Джонсона змусила Байдена дати перші Джавеліни.
такие были размовы до самого грудня 2021г
То то чим треба було займатися в Уа з 2019 року, а ви все про бабло мріяли.
Не правильне, та й не точне висловування - САМЕ МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ НЕ ОКУПОВАНЕ I ОКУПОВАННИМ НЕ БУЛО.
Якщо бути точним, то автор мав на увазі частину Запорізької області.
в Запоріжжі # на Запоріжжі