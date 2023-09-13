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Новини Війна
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Рашисти посилюють "третю лінію" оборони на окупованому Запоріжжі, - Федоров

запорізька

Російські загарбники на окупованому Запоріжжі посилюють "третю лінію оборони", будують оборонні споруди.

Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти заявляють, що контрнаступ на Запоріжжі вже провалився, проте взялися зміцнювати "глибокий тил" і посилювати оборону на "третій лінії". 

Риють нові траншеї та посилюють оборонні споруди неподалік лінії фронту в Пологівському районі. Займають будинки та розставляють нову техніку в селах неподалік Токмака, а в самому місті влаштували блокпости та розмістили протитанкові їжаки. Захоплюють нові бази відпочинку на Азовському узбережжі, а в Бердянську на аеродромі влаштували місце базування вертольотів. Завозять колишніх ув’язнених для того, щоб відбивати Роботине та утримувати фронт", - зазначив він.

Також читайте: РФ забороняє використання VPN на окупованих територіях України, - Федоров

Автор: 

армія рф (17207) Запорізька область (3567) Федоров Іван (645)


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Топ коментарі
+10
Что и стоило ожидать. Потом построят четвертую, пятую и т.д. Рабов у ***** хватает, старого железа тоже. Слушал как-то на марафоне как Миша Подоляк с восхищением рассказывал, как руссня подготовилась к нашему возможному наступлению. Как они "залили все бетоном", как они нагнали строителей, как они все заминировали, позакапывали старые танки и пристрелялись. Просто с упоением рассказывал. Мол, вот как нужно строить оборону за 5-6 месяцев. А кто им мешал это делать с сентября 2021, когда американцы сказали конкретно "копайте траншеи"? Наверное опять Порох.
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13.09.2023 14:58
+7
Дивіться що відбувається на гавномарафоні цілий рік запевняли що ракети танки бпла вже ось ось закінчаться у ворога ,а сьогодні американське ЗМІ повідомило що рф вдалося подвоїти виробництво танків та ракет ,а ще локалізували у себе виробництво шахедів та інших бпла не тільки іранських а і ізраїльської розробки у них є техдокументація і вони масштабують.Дурні кацапи ну-ну..
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13.09.2023 15:14
+4
Щоб будувати четверту-п'яту треба глибину оборони, а її за Токмаком вже не буде
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13.09.2023 15:02
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Что и стоило ожидать. Потом построят четвертую, пятую и т.д. Рабов у ***** хватает, старого железа тоже. Слушал как-то на марафоне как Миша Подоляк с восхищением рассказывал, как руссня подготовилась к нашему возможному наступлению. Как они "залили все бетоном", как они нагнали строителей, как они все заминировали, позакапывали старые танки и пристрелялись. Просто с упоением рассказывал. Мол, вот как нужно строить оборону за 5-6 месяцев. А кто им мешал это делать с сентября 2021, когда американцы сказали конкретно "копайте траншеи"? Наверное опять Порох.
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13.09.2023 14:58 Відповісти
Щоб будувати четверту-п'яту треба глибину оборони, а її за Токмаком вже не буде
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13.09.2023 15:02 Відповісти
хто хто-кроти у владі вони сабатували оборнні заходи а гроші пускали на російський бітум ,навіть у парламенті тоді були дискусії але зелені гетаманцеви арахноїди та інші посіпаки продовжували гнути свою лінію що призвело до трагічних наслідків зокрема захоплення великих територій на півдні країни..
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13.09.2023 15:07 Відповісти
американцы никогда не говорили "конкретно "копайте траншеи". Они говорили - отдайте им Донбасс, не то хуьло нападёт, на границе 150тыс стоит... Они говорили, - вы не сможете выдержать вторжение....
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13.09.2023 15:57 Відповісти
Та вы шо? Точно?

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13.09.2023 16:56 Відповісти
було сказано, - "якщо ви відмовляєтеся від виконання вимог Путіна за мінськими угодами, то копайте траншеї, але шансів у вас проти російської армії немає". Про це знають усі в МЗС.

І так, ніхто в держдепартаменті не пропонував Україні зброю, жодного разу.
До самого грудня 2021 р. - коли прем'єр Британії Джонсон відкрито заявив Байдену, - припиніть примушувати Україну до російського миру! "Жодних переговорів щодо України без участі України" - ця формула Джонсона змусила Байдена дати перші Джавеліни.
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13.09.2023 17:08 Відповісти
Ага. Только сказано совсем конкретно и наоборот И это все видят в его интервью в сети
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13.09.2023 17:14 Відповісти
Где видно? Кулеба никогда не признает открыто, что Украину принуждали выполнить минские угоды = капитуляцию. Рыть траншеи? А оружие дать не хотите?
такие были размовы до самого грудня 2021г
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13.09.2023 20:22 Відповісти
Пока прорывали первую, да и то только в одном месте, построили 4-ую. Когда будут прорывать третью, уже седьмая будет готова.
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13.09.2023 15:05 Відповісти
Дивіться що відбувається на гавномарафоні цілий рік запевняли що ракети танки бпла вже ось ось закінчаться у ворога ,а сьогодні американське ЗМІ повідомило що рф вдалося подвоїти виробництво танків та ракет ,а ще локалізували у себе виробництво шахедів та інших бпла не тільки іранських а і ізраїльської розробки у них є техдокументація і вони масштабують.Дурні кацапи ну-ну..
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13.09.2023 15:14 Відповісти
Зеленський, Таран, Баканов, Буданов!
То то чим треба було займатися в Уа з 2019 року, а ви все про бабло мріяли.
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13.09.2023 15:09 Відповісти
Они в глаза путину заглядывали.
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13.09.2023 15:17 Відповісти
Наши так радовались насчёт прорыва 1 линии обороны, мол прорвём 2-ю и дальше оперативный простор. Всегда приходила в голову мысль, пока прорывается первая, что мешает русским строить 4-ю, 5-ю и 10-ю ? Опять всё минировать и так далее . . .
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13.09.2023 15:27 Відповісти
Рашисти посилюють "третю лінію" оборони на окупованому Запоріжжі, - Федоров.

Не правильне, та й не точне висловування - САМЕ МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ НЕ ОКУПОВАНЕ I ОКУПОВАННИМ НЕ БУЛО.
Якщо бути точним, то автор мав на увазі частину Запорізької області.
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13.09.2023 15:35 Відповісти
Все правильно він сказав
в Запоріжжі # на Запоріжжі
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13.09.2023 16:02 Відповісти
Уявляю, де були б кацапи, якби ми не розмінували свою лінію оборони від окупованих територій. За це має нести відповідальність Перша особа, яка дала таке розпорядження і не тільки політичну, а і кримінальну.
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13.09.2023 16:28 Відповісти
 
 