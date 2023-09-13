Євросоюз на пів року продовжив санкції щодо російських фізичних та юридичних осіб за війну проти України
Рада Європейського Союзу продовжила на шість місяців санкції проти майже 1800 російських фізичних та юридичних осіб, які відповідальні за порушення територіальної цілісності України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.
У відомстві нагадали, що санкції передбачають обмеження поїздок фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам. Вони діятимуть щонайменше до 15 березня 2024 року.
Обмеження застосували щодо майже 1800 фізичних та юридичних осіб у відповідь на необґрунтовану військову агресію Росії проти України.
У межах перегляду санкцій Рада також ухвалила рішення не продовжувати включення до списку чотирьох фізичних осіб.
"ЄС продовжуватиме надавати потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу доти, доки це буде необхідно", - наголосили у відомстві.
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