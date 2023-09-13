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Новини Війна
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Захід має бути готовий до тривалої війни в Україні, - головнокомандувач армії Чехії Ржегка

карел,ржегка

Країни заходу мають буди готовими до того, що війна в Україні буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку.

Про це заявив головнокомандувач чеських військових Карел Ржегка, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Він розповів, що деякі західні чиновники занепокоєні темпом контрнаступу ЗСУ і вважають його занадто повільним. Сам він дотримується протилежної думки, розуміючи важливість повільних бойових дій.

"Так виглядає військовий наступ. Це не схоже на фільм про Другу світову війну. Це потребує часу", - сказав він.

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Ржегка зауважив, що Україна розпочала свій контрнаступ у червні й наразі захопила лише близько дюжини невеликих сіл, хоча за останні тижні ЗСУ і пробили лінію оборони РФ.

"У загальній картині я думаю, що наразі в жодної зі сторін немає спроможності досягти своїх кінцевих заявлених цілей найближчим часом. Це триватиме не кілька тижнів, це триватиме, мабуть, довго. І важливо, щоб ми підтримували українців ще довго", - сказав Ржегка.

Також він нагадав, що Чехія надала Україні велику кількість боєприпасів, крім того, країна шукає інші способи збільшити розмір цієї допомоги.

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"Повірте мені, ми переглядаємо різні сховища, плани та концепції та намагаємося визначити, що ще ми можемо надати. У нас все ще є деякі, в тому числі важке обладнання", - підкреслив Ржегка.

Автор: 

прогноз (1380) Чехія (1607)


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Топ коментарі
+15
а не пішли б ви на*уй? звісно, вас влаштовує ціна, яку платять українці за ваше доволі сите й безпечне життя. дайте достатньо зброї, щоб знищити підарів за півроку-рік!!!
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13.09.2023 16:03
+10
Прокинулись. Це ще позавчора треба було робити. А не сподіватись на мега-контрнаступ, після якого кацапи побіжуть і будуть розгромлені. Зараз схоже, що вже пізно.
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13.09.2023 16:12
+7
Знов ти із своєю дурною пропагандою. Перемелюються в м'ясорубці обидві сторони, і ніяка не має рішучої переваги.
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13.09.2023 16:42
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а не пішли б ви на*уй? звісно, вас влаштовує ціна, яку платять українці за ваше доволі сите й безпечне життя. дайте достатньо зброї, щоб знищити підарів за півроку-рік!!!
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13.09.2023 16:03 Відповісти
вони то можуть піти, от тільки ми з чим і з ким залишимось?
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13.09.2023 23:07 Відповісти
Прокинулись. Це ще позавчора треба було робити. А не сподіватись на мега-контрнаступ, після якого кацапи побіжуть і будуть розгромлені. Зараз схоже, що вже пізно.
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13.09.2023 16:12 Відповісти
Пізно, але не запізно. Рашисти чудово дохнуть - дочекаємось зброї яка добвавить обертів м'ясорубці, яка їх перемелює
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13.09.2023 16:36 Відповісти
Знов ти із своєю дурною пропагандою. Перемелюються в м'ясорубці обидві сторони, і ніяка не має рішучої переваги.
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13.09.2023 16:42 Відповісти
Але завдяки західній зброї втари ворога набагато більші. Якби перемелювалися обидві сторони, то ворог, який має чисельну перевагу вже переміг би, але саме він попав у м'ясорбку
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13.09.2023 17:39 Відповісти
Західна зброя це не вундерваффе. Вона лише допомагає зберігати паритет.
Як би воїни України також не перемелювались би, то в нас не йшла б постійна мобілізація, повідомлення про смерть не останніх особ кожний день і виключення чоловіків, які хворіють ВІЛ, гепатитом, або просто обмежно придатні в категорію придатних до мобілізації.
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13.09.2023 17:56 Відповісти
Не вундерваффе, але 260 тисяч рашистів перемолола і перемеле у будь-якій кількості, вундервафля - це кинжал х#йла, який виявився звичайною ракетою, ось його вже вундервавля не врятує. А мобілізація так іде, що навіть минулий мобілізаційний план не виконано, а в рашистів навіть 300 тисяч чмобіків нічого не змінили, бо не бажають вмирати за х#йла та олігархів
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13.09.2023 18:18 Відповісти
А скільки наших перемололи, не розкажеш? Тим більше перші місяці війни було абсолютно відставання по озброєнням.
В нас так мобілізаціний план не виконано, що вже рік назад було 700 тис. сумарно. І з тих пір ніяка мобілізація не припинялась.
300 тисяч "чмобіків" так нічого не змінили, що Україна вже 10 місяців не може повернути хоч якийсь більш-менш значний шмат теріторії. Мабуть українські військові не хочуть вмирати за Зелю та олігархів по твоїй логіці.
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13.09.2023 18:40 Відповісти
Головне не скільки перемололи, а співідношення втрат і тенденція, з якою воно змінюється. Якщо в перші місяці війни співвідношення було 1 до 2, то вже в Бахмутській м'ясорубці воно зросло до 1 до 5 чи 1 до 7 на нашу користь завдяки західній зброї і буде і надалі зростати з поставками нових видів зброї. Мобілізація хоч і неприпиняється, але кількість мобілізованих настільки мала, що мобілізаційний план так і не виконано. Україна вже 8 років не може повернути захоплені території, але зараз знаходиться на вірному шляху до їх повернення і вже повернула 50% захоплених ворогом у 2022 р. територій, контрнаступ триває. Не одразу повернули Херсон і Харківщину, але таки повернули, так же звільнять і Запоріжжя. Українські воїни переможуть, бо воюють як раз не за Зеленського, а за свій народ, за свої родини. щоб російські покидьки не з робили з їхніми родинами те, що у Бучі, не поховали їх під руїнами осель як у Маріуполі, не згвалтували їх дітей і тому вони переможуть заради життя ну Україні. А ось рашисти навпаки не хочуть вмирати за х#йла та олігархів, і хоч і дохунть поступово від касетних снарядів, але ініціативу вже втратили з цієї причини.
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13.09.2023 19:11 Відповісти
Не треба мені оцю гівно-пропаганду тулити. Ні 1 до 2, ні до 1 до 7 тим паче не можливі без рішучої переваги в озброєннях. А Україна такої не мала раніше і не має досі. Скажеш про моральний дух, але снаряду чи кулі пофіг на той моральний дух та яка із сторін захищає країну, а яка нападає. А снарядів та куль в них завжди було критично більше.

але кількість мобілізованих настільки мала, що мобілізаційний план так і не виконано
Так-так, взагалі мала. І 100 тисяч не призвали. Все зрозуміло, пан пропагандон.
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13.09.2023 21:24 Відповісти
Можливі і цей факт визнали на Заході. Зараз Україна має касетні снаряди, які чудово перемелюють м'ясо і перемелють у будь якій кількості і до цього мала Хаймарси, високоточні **********, які рвали рашистів, як тузик грілку.
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13.09.2023 22:53 Відповісти
Нічого там не визнали. Інакше б не казали, що Україна втратила 100 тисяч. А це аж ніякі не 1 до 7.

Ти ж там щось розказував про те, що в кацапів немає ніякого вундерваффе. А тепер розказуєш, що касетні снаряди то щось незвичайне. І що, сильно вони допомогли за більше місяця застосування, багато визволили за цей час? Хаймерси вже більше року. Ще раз напишу, немає ніякого вундерваффе і Україна ні в чому не переважає. Інакше б не топталась на місці майже рік.
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13.09.2023 23:19 Відповісти
Ці втрати включають у собі втрати на початку війни, тоді дійсно вони були не 1 до 7, але головне тенденція до змін співідношення втрат хоч зараз вони у такому співідношенні, але загальна кількість вбитих з обох сторін ще не сильно змінилась і у майбутьному при такій тенденція вже загальна кількість наблизиться до 1:7 або навіть більше
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14.09.2023 00:27 Відповісти
Це маячня, яка нічим не підтверджується, окрім слів української пропаганди. Але вірити їй на слово ніхто не зобов'язаний, бо військова пропаганда завжди намагається завищити втрати ворого і занизити свої, в будь якій війні в історії.
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14.09.2023 01:06 Відповісти
Це факти, встановлені західною розвідкою, яка ніколи нас не підводила
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14.09.2023 10:31 Відповісти
Ніяких фактів про майже 300 тисяч вбитих там і близько немає. Українські втрати в той же час там також і близько не схожі на "1 до 7".
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14.09.2023 13:10 Відповісти
Перемелюються в м'ясорубці обидві сторони, і ніяка не має рішучої переваги.
А ви ще не зрозуміли,що саме так і було задумано "ляльководами" цієї війни?
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13.09.2023 21:51 Відповісти
Не дочекаються твої ляльководи у Кремлі. Твоїх ванєк так рвуть на шматки касетнія снаряди, що кровякою захлинетесь в Україні
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13.09.2023 22:55 Відповісти
Зразу навішувати ярлики,це ознака не дуже розумноі людини.Ви ура-патріот,який далі свого носа не бачить.Знищення нашоі краіни було задумано десятки років назад.Коли до вас дійде,що мирова еліта розігрує перед нами політичний театр,і путлер там пішак,тоді можна буде сказати,що у вас відрились очі.
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14.09.2023 10:13 Відповісти
Це ви вже 300 років знищуєете наш народ, заморили голодом, закатували, мільйони українців, але західна зброя не дасть вам завершити геноцид нашого народу. Відтепер ви захлинаєтесь кров'ю на українскій землі, прйшла вам відплата за все те горе, яке ви причинилу українському народу
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14.09.2023 10:34 Відповісти
Це ви вже 300 років знищуєете наш народ,
Я бачу ти непоправний,засіла клепка у голові.Не бачу сенсу більше з тобой розмовляти.Тому "ідешь за усруським кораблем".
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14.09.2023 12:36 Відповісти
Україна стримує прокляту орду,ви даєте якісь мізерні копійки допомоги,і ще роздумуєте чи не забагато стараєтесь????
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13.09.2023 16:23 Відповісти
Тому і переможемо, бо допомога для Заходу - це копійки, а для росії - третина бюджету. В економісному плані сили не рівні і ворог приречений на поразку
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13.09.2023 16:37 Відповісти
Тому і переможемо.
То буде Піррова перемога.
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13.09.2023 21:53 Відповісти
Перемога для України - це життя мільйонів українців, які будуть врятовані від рашистських нелюдів, які прийшли на нашу землю вирізати українських народ, рівняти з землею українські міста та гвалтувати дітей
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13.09.2023 22:57 Відповісти
...долго длится то,что не поддерживают большинство стран Альянса..Повторю,Дайте максимум вооружения обученным Солдатам Ukrainy,и консультантов тоже...
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13.09.2023 16:31 Відповісти
Захід якби захотів то війна би закінчилась би максимум за місяць а так дякуємо всім президентами,владі,самим собі, тому що ми ,населення України в першу чергу не хочемо щоб корупція зникла,бо бюрократія це довго,а хочеться ,треба вже, а ще краще вчора.тому захід не дає багато чого зі зброї.корупція=зрадництву ,і взагалі світ не винен на нічого,30 років не вироблялось нічого,не закуповлювали,за то продавали зброї досить багато,наприклад 2008 рік танки ро ціна wv golf і такого .......А так все зрозуміло, зажід6 руками українців знищує потенціал кацапстану.
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13.09.2023 16:40 Відповісти
Вчорашня новина тут на цензорі.
У 2023 році імпорт російської нафти до Чехії досяг 11-річного максимуму

11.09.2023 https://m.censor.net/ua/news/3442799/u_2023_rotsi_import_rosiyiskoyi_nafty_do_chehiyi_dosyag_11richnogo_maksymumu#comments

Як бачимо Чехія вже готова до довгої війни.
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13.09.2023 16:46 Відповісти
По сравнению с этой войной в Другу світову действительно все происходило быстро.
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13.09.2023 16:57 Відповісти
мне тоже представляется что к сожалению эта война затянется на годы....может долгие годы..
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13.09.2023 16:58 Відповісти
Ось вже вслід за кораблем пішов російський наратив про заморозку війни та один єдиний контрнаступ.
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13.09.2023 17:58 Відповісти
Мистер очевидность...стратег Хренов!!!
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13.09.2023 20:15 Відповісти
 
 