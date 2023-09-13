Захід має бути готовий до тривалої війни в Україні, - головнокомандувач армії Чехії Ржегка
Країни заходу мають буди готовими до того, що війна в Україні буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку.
Про це заявив головнокомандувач чеських військових Карел Ржегка, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
Він розповів, що деякі західні чиновники занепокоєні темпом контрнаступу ЗСУ і вважають його занадто повільним. Сам він дотримується протилежної думки, розуміючи важливість повільних бойових дій.
"Так виглядає військовий наступ. Це не схоже на фільм про Другу світову війну. Це потребує часу", - сказав він.
Ржегка зауважив, що Україна розпочала свій контрнаступ у червні й наразі захопила лише близько дюжини невеликих сіл, хоча за останні тижні ЗСУ і пробили лінію оборони РФ.
"У загальній картині я думаю, що наразі в жодної зі сторін немає спроможності досягти своїх кінцевих заявлених цілей найближчим часом. Це триватиме не кілька тижнів, це триватиме, мабуть, довго. І важливо, щоб ми підтримували українців ще довго", - сказав Ржегка.
Також він нагадав, що Чехія надала Україні велику кількість боєприпасів, крім того, країна шукає інші способи збільшити розмір цієї допомоги.
"Повірте мені, ми переглядаємо різні сховища, плани та концепції та намагаємося визначити, що ще ми можемо надати. У нас все ще є деякі, в тому числі важке обладнання", - підкреслив Ржегка.
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Як би воїни України також не перемелювались би, то в нас не йшла б постійна мобілізація, повідомлення про смерть не останніх особ кожний день і виключення чоловіків, які хворіють ВІЛ, гепатитом, або просто обмежно придатні в категорію придатних до мобілізації.
В нас так мобілізаціний план не виконано, що вже рік назад було 700 тис. сумарно. І з тих пір ніяка мобілізація не припинялась.
300 тисяч "чмобіків" так нічого не змінили, що Україна вже 10 місяців не може повернути хоч якийсь більш-менш значний шмат теріторії. Мабуть українські військові не хочуть вмирати за Зелю та олігархів по твоїй логіці.
але кількість мобілізованих настільки мала, що мобілізаційний план так і не виконано
Так-так, взагалі мала. І 100 тисяч не призвали. Все зрозуміло, пан пропагандон.
Ти ж там щось розказував про те, що в кацапів немає ніякого вундерваффе. А тепер розказуєш, що касетні снаряди то щось незвичайне. І що, сильно вони допомогли за більше місяця застосування, багато визволили за цей час? Хаймерси вже більше року. Ще раз напишу, немає ніякого вундерваффе і Україна ні в чому не переважає. Інакше б не топталась на місці майже рік.
А ви ще не зрозуміли,що саме так і було задумано "ляльководами" цієї війни?
Я бачу ти непоправний,засіла клепка у голові.Не бачу сенсу більше з тобой розмовляти.Тому "ідешь за усруським кораблем".
То буде Піррова перемога.
У 2023 році імпорт російської нафти до Чехії досяг 11-річного максимуму
11.09.2023 https://m.censor.net/ua/news/3442799/u_2023_rotsi_import_rosiyiskoyi_nafty_do_chehiyi_dosyag_11richnogo_maksymumu#comments
Як бачимо Чехія вже готова до довгої війни.