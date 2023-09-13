Захід має бути готовий до тривалої війни в Україні, - головнокомандувач армії Чехії Ржегка

Країни заходу мають буди готовими до того, що війна в Україні буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку.

Про це заявив головнокомандувач чеських військових Карел Ржегка, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Він розповів, що деякі західні чиновники занепокоєні темпом контрнаступу ЗСУ і вважають його занадто повільним. Сам він дотримується протилежної думки, розуміючи важливість повільних бойових дій.

"Так виглядає військовий наступ. Це не схоже на фільм про Другу світову війну. Це потребує часу", - сказав він.

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Ржегка зауважив, що Україна розпочала свій контрнаступ у червні й наразі захопила лише близько дюжини невеликих сіл, хоча за останні тижні ЗСУ і пробили лінію оборони РФ.

"У загальній картині я думаю, що наразі в жодної зі сторін немає спроможності досягти своїх кінцевих заявлених цілей найближчим часом. Це триватиме не кілька тижнів, це триватиме, мабуть, довго. І важливо, щоб ми підтримували українців ще довго", - сказав Ржегка.

Також він нагадав, що Чехія надала Україні велику кількість боєприпасів, крім того, країна шукає інші способи збільшити розмір цієї допомоги.

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"Повірте мені, ми переглядаємо різні сховища, плани та концепції та намагаємося визначити, що ще ми можемо надати. У нас все ще є деякі, в тому числі важке обладнання", - підкреслив Ржегка.