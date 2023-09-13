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Ворог атакував із безпілотника Зміївку на Херсонщині, поранено волонтерку та місцеву жительку

херсонщина

Ворог завдав удару по Зміївці Херсонської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Зміївці під російський удар потрапила волонтерка.

"Пообіді росіяни атакували населений пункт, скинувши вибухівку з безпілотника. Постраждалі - 54-річна волонтерка та 68-річна місцева жителька. Обох поранених доставили до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Армія РФ вдруге за сьогодні завдала удару по Одрадокам’янці, поранено чоловіка

Автор: 

обстріл (28228) Херсонська область (5704)


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