Ворог атакував із безпілотника Зміївку на Херсонщині, поранено волонтерку та місцеву жительку
Ворог завдав удару по Зміївці Херсонської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у Зміївці під російський удар потрапила волонтерка.
"Пообіді росіяни атакували населений пункт, скинувши вибухівку з безпілотника. Постраждалі - 54-річна волонтерка та 68-річна місцева жителька. Обох поранених доставили до лікарні", - йдеться у повідомленні.
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