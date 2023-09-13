Відомі громадські активісти увійшли до комісії по відбору голови антикорупційного департаменту КМДА
Мер Києва та голова КМДА Віталій Кличко підписав розпорядження про створення комісії з відбору директора Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції КМДА. Туди увійшли відомі антикорупційні активісти з "АвтоМайдану", "Руху Чесно", "StateWatch".
Про це повідомив голова комісії - юрист та експерт в сфері антикорупційної політики Олександр Лємєнов, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора під вечір Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про створення комісії з відбору директора Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції КМДА", - зазначає Лємєнов.
Зі скріншоту опублікованого Олександром Лємєновим стало відомо, що до комісії увійшли: Катерина Бутко - представник Громадської організації "Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан", Ірина Латиш - представник Громадської організації "Рух Чесно", Віктор Чумак - народний депутат 7-8 скликання. Секретарем комісії призначено Віктора Домагальського, який є радником Київського міського голови з питань протидії корупції та взаємодії з правоохоронними органами. Головою комісії призначено Олександра Лємєнова - юриста та представника громадської організації "StateWatch".
"Створення в місті Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції на нових принципах та з долученням активних представників київської громади - хороший приклад для інших міст", - підкреслив Олександр Лємєнов.
Як повідомлялось, у липні мер Києва Віталій Кличко оголосив про проведення конкурсу на посаду голови антикорупційного департаменту КМДА. Він звернувся до антикорупційних органів та організацій із проханням спрямувати своїх представників до конкурсної комісії.
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тобто, чувак буде вибирати відповідального, який буде хапати його "за сраку"?
що б я жив на одну зарплату.....
Основна схема у будь- якому місті- забудовники домовлчються із однією групою депутатів про виділення землі- ті із ішними групами. Наступного разу навпаки. А чесні Мери, це все пштім підписують. І де тут буде працювати "комісія"?