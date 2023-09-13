Суддя Маліченко, який побив колегу, жив у нарадчій кімнаті та брехав у деклараціях, пішов у відставку з довічним утриманням у 100 тис. грн щомісяця, - ЗМІ

Вища рада правосуддя відправила суддю Полтавського апеляційного суду Василя Маліченка у відставку з пожиттєвим утримуванням на суму приблизно 100 тисяч гривень щомісячно. Суддя жив у нарадчій кімнаті свого суду, побив колегу та брехав у деклараціях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Слідство.Інфо.

Як зазначається, Маліченко пішов у відставку із 17 роками чистого стажу з посади судді Полтавського апеляційного суду.

У 2017 році він хотів стати суддею у Верховному Суді, через що його перевіряла Громадська рада доброчесності, проте перевірку він не пройшов.

Суддя у своїй декларації доброчесності зазначав, що не використовував свого статусу для отримання будь-якої вигоди. Однак ГРД дізналася, що з 2010-го по 2011-й рік Маліченко жив у нарадчій кімнаті суду, де він працював. До цієї кімнати судді йдуть, щоб зважити усі "за" і "проти" перед винесенням свого рішення, але через Маліченка судді втратили важливе місце для своєї роботи. До цього ж Маліченко під час свого проживання у суді "використовував електроенергію та інші ресурси, які оплачувалися за державний кошт".

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Щоб вирішити проблему із відсутністю нарадчої кімнати, Маліченко видав наказ про ліквідацію кімнати для арештованих і створення на її місці нової нарадчої кімнати. Маліченко тоді мав повноваження це зробити, бо був виконувачем обов’язків голови суду. На що точно не було повноважень у судді - це на побиття свого колеги, коли той хотів зайти до нарадчої кімнати.

"Кандидат (Василь Маліченко. - Ред.), за словами цього судді, підбіг до нього, почав його фізично тримати, наніс удар ногою і подряпав обличчя. При цьому суддя був у мантії і з нагрудним знаком", - пише у своєму висновку ГРД.

Під час співбесіди з представниками ГРД Маліченко сказав, що на нього не скаржилися в правоохоронні органи за будь-які прояви насилля. Однак суддя, якого побив Маліченко, подав заяву до поліції, і на місце бійки приїжджали поліцейські.

Були у судді Маліченка проблеми і з подачею декларацій. У 2016 році він декларував, що має чотири земельні ділянки загальною площею 126 070 м кв. Однак у декларації за 2015 рік ці земельні ділянки зазначені не були.

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Також у декларації за 2015 рік Маліченко не вказав квартиру площею 54 м кв., яка належить за правом власності його сину.

У висновку ГРД є уривки з листів від інших людей, які розповідають про можливі факти недоброчесності Маліченка. Наприклад, що суддя затягував справи щодо адміністративних правопорушень, зокрема справ щодо водіїв, які керували автомобіль п’яними. Крім того, колегія під головуванням Маліченка затвердила домашній арешт для 48-річного ґвалтівника, жертвами якого стали власна донька та 9-річна онука його співмешканки. Також Маліченко скасував відсторонення від посади підозрюваної у хабарництві керівниці райвідділу Держгеокадастру попри те, що вона чинила тиск на свідків тощо.

Попри це все, суддя залишився на своїй посаді та спокійно пішов у відставку 9 травня 2023 року. Тепер держава зобов’язана Маліченку вже як судді у відставці пожиттєво щомісяця виплачувати приблизно 100 тис. гривень з бюджету.

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