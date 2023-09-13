Через реєстрацію в парламенті проєкту про вилучення "військового" ПДФО у громад АМУ вимагає зустрічі з Президентом
Асоціація міст України виступає проти положень урядового законопроєкту №10037, які передбачають вилучення у громад "військового" ПДФО. Голови громад пропонують під час зустрічі з керівництвом країни обґрунтувати важливість збереження "військового" ПДФО в місцевих бюджетах.
Про це повідомляється на сайті Асоціації міст України, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначає АМУ, 12 вересня у Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт №10037 про внесення змін до Бюджетного кодексу, який, зокрема, передбачає вилучення з місцевих бюджетів ПДФО від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу за період з 1 жовтня 2023 року по 31 грудня 2024 року.
"Для бюджетів територіальних громад це втрата 20 млрд гривень у 2023 році і 65 млрд гривень у 2024 році. Асоціація міст України виступає проти вилучення у територіальних громад "військового" ПДФО та звернулась з відповідними зверненнями до Президента України Володимира Зеленського, до Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Голови сільських, селищних, міських рад готові обґрунтувати при зустрічі важливість збереження "військового" ПДФО в бюджетах місцевих громад для збереження унікальної системи забезпечення Об'єднаних сил Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.
В Асоціації міст України зазначають, що кошти, які планується забрати у громад, хочуть віддати Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання (50%) та Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України на реформування та розвиток оборонно-промислового комплексу (50%).
Раніше повідомлялося, що Асоціація міст України, яку очолює мер Києва Віталій Кличко, ухвалила звернення до Президента, Кабміну та Верховної Ради щодо необхідності збереження "військового" ПДФО у місцевих бюджетах. В АМУ наголосили, що громади витрачають на допомогу ЗСУ та безпеку для мешканців набагато більше коштів, ніж отримують від "військового" ПДФО. Вилучення у громад цих коштів зруйнує систему оборони країни.
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тільки хєрмак має розподіляти гроші!
ця постанова, серед іншого, прямо дозволяє за кошти місцевих бюджетів в умовах воєннго стану проводити ремонти доріг й благоустрій населених пунктів (тротуари, озеленення й т.інш.).
тобто, кабмін власною постановою дозволив такі витрати, а тепер, апелюючи до того, що місцеве самоврядування витрачає на це гроші, намагається забрати ПДФО.
чи не здається вам, що уряду достатньо внести зміни до власної постанови й питання вирішене - органи місцевого самоврядування не зможуть витрачати кошти на ненависні вам тротуари?
але вони пішли іншим шляхом, й це виглядає як штучний привід забрати кошти місцевих бюджетів для власного розпилу.
ну, й це, вочевидь, початок кінця децентралізаціхї - однієї з кращих реформ за часів Порошенка/Гройсмана.
рвативДЕНТ
довбойоб тупий, неосвічений, небезпечний для демократичної держави.
а алєксандрич - це гундоий півник, чи що?
Краще нехай ці гроші підуть на виплати військовим, ніж у карман якогось мера.
Бо залишати під час ВІЙНИ левову частину грошей на третьорядні витрати - це злочин.
Чи краще нехай який черговий мер вкраде на будівництві непотрібного під час війни стадіону?
Звідки їх взяти? Може ти, тупа тварино, якось проживеш пару років без того, щоб вкрасти собі грошенят на будівництві непотрібного стадіону чи ремонті кабінету???
мало грошей тобі, клоун?
Але гроші ПОТРІБНІ і під час війни розподіл грошей має бути іншим, ніж у мирний час - це ********, розтринькувати гроші на третьорядні місцеві прикольчики, коли грошей не вистачає на армію!
Згідно із соціологічними дослідженнями, децентралізація вважається найуспішнішою з українських реформ, і є такою, що найбільше підтримується населенням Це відзначається також міжнародними партнерами України. Зокрема, це було відзначено Європарламентом у резолюції від 11 лютого 2021 року, в якій він також закликав Єврокомісію детально дослідити реформу децентралізації в Україні, щоб використовувати її як успішний приклад в інших країнах
як бачите ті витрати що "не на часі" дозволив уряд зеленського (бо ми ж адекватні й чудово усвідомлюємо, що кожен з міністрів це призначенець зеленського), звідси питання: чи не є цивілізованим й демократичним обмежити небажані вам витрати шляхом внесення відповідних змін до урядової постанови?
але знайомитись із законодавством ви навряд чи станете, бо це нудно й може зруйнувати вашу картину світосприйняття.
а Порошенка, в даному конкретному випадку ви дарма посилаєте - децентралізація це чудова реформа. була.
Питання у тому, що зараз більша частина грошей з податків залишається у місцевих бюджетах.
Це дуже добре і правильно у мирний час. Але у військовий час частина бюджету, яка йде ан армію збільшується на порядок! Звідки взяти це підвищення на порядок, якщо нічого не забирати з місцевих бюджетів.
" витрати що "не на часі" дозволив уряд зеленського"
Так а що у такому випадку взагалі дозволяти місцевим бюджетам? Абсолютно більша частина того, на що вони витрачали гроші у мирний час зараз не на часі! І місцеві бюджети не можуть реально витрачати бюджет на військові потреби! Тому частину грошей ТІЛЬКИ НА ЧАС ВІЙНИ потрібно у місцевих бюджетів забрати на користь армії! Хіба це не зрозуміло?
А чиновникій МО за будь-яку спробу щось вкрасти потрібно саджати з конціскацією!
по-друге, як я й казав: відповідні зміни до 590ї постанови дозволять органам місцевого самоврядування ефективно витрачати гроші на ЗСУ та ТРО (це передбачено й зараз але формулювання потребує більшої чіткості).
тим більше, командуванню частин та підрозділів набагато простіше та зручніше комунікувати щодо своїх потреб з місцевою владою ніж з міністрами та міністерствами.
тож, я переконаний, що все це можна зробити в більш цивілізований спосіб, без руйнації децентралізації та з більшим ККД за рахунок спрощеної комунікації командування частин з місцевим самоврядуванням.
ну й місцеву владу ви самі бачите, як зараз контролюють. а міністерства це чорні діри без жодної відповідальності: витрачає мінкульт гроші на серіали та фінансування приватних телеканалів - звільнили ткаченка (значить погодились, що щось не так) - але жодного звіту цього лайна, жодної відповідальності для нього; міноборони - яйця, просране держоборзамовлення, купа корупційних скандалів - звільнили резнікова (а значить погодились, що щось не так) - жодного звіту від цього ******, жодної для нього відповідальності.
заберуть гроші з місцевих бюджетів й ви побачите теж саме - факапи міністерств й жодної відповідальності.
І так, потрібно відрізати і у мінкульту - само собою. Але так само потрібно відрізати і з місцевих бюджетів, бо у них не закладені можливості вітрат на військові потреби!
1. як я й передбачав, ви не стали читати постанову. там передбачені витрати місцевих бюджетів на потреби ЗСУ та ТРО, але виписані вони вкрай недбало.
але те, що можливість фінансування з місцевих бюджетів потреб ЗСУ та ТРО в постанові наявна свідчить про те, що центральна влада цілком здатна делегувати такі повноваження місцевій.
тож ще раз: кабмін просто може змінити власну постанову прописавши повноваження місцевого самоврядування щодо фінансування потреб ЗСО та ТРО коректно та зрозуміло.
2. я писав не про те, що в"в мінкульту треба забрати гроші", я писав про те, що жоден з зеленських посадовців вищої ланки не несе жодної відповідальності за свої злочинні дії або бездіяльність. так станеться й у разі, якщо вони заберуть ПДФО - він не буде використаний в повній мірі, буде попиляний але винних не буде.
3. ви стверджуєте, що міноборони потребує грошей на забезпечення армії.
я стверджую, що міноборони потребує компетентноо ефективного керування.
мінооборони весь цей час неефективно витрачає виділені йому гроші.
провалене держоборонзамовлення це не про відсутність фінансування, це про неефективність та некомпетентність.
крім того, зверніть увагу на перші заяви умерова: він каже про потребу в грошах не на зброю, спорядження, бк, а виключно на зарплатню, звідси я роблю висновок, що гроші на зброю, спорядження та бк - є. гроші на зарплатню військовим можна винайти в інших місцях не руйнуючи децентралізацію.
крім того, трохи дивно виплачувати зарплатню військовим за рахунок з них же утриманих податків, вам не здається це абсурдним?
Тобто і грошей тільки на виплати потрібно мінімум в 8 раз більше, ніж у 2015!
А снаряди? У 2014-2021 ми витрачали виключно свої снаряди, а зараз ми їх закуповуємо во всьому світові! МО потрібно в 10-20 раз більше грошей, ніж у 2014-2021!
інфраструктури України, якщо агенство, то робиться це з коштів державного бюджету й, уявіть, замість витрат на війну.
ви ж навіть не намагалися ознайомитися ані з законодавством, ані з розподілом пововажень але вважаєте за можливе висловлювати свою некомпетентну думку.
*****, й зеленське ваше таке саме - тупе але самовпевненне
Посилення місцевого самоврядування.Адміністративно-територіальна реформа.Закріплення «принципу повсюдності» (землями за територією населених пунктів розпоряджаються відповідні органи місцевого самоврядування).Гарантія наділення місцевого самоврядування достатніми повноваженнями та ресурсами.Врахування історичних, економічних, екологічних та культурних особливостей при плануванні розвитку громад.Передача «на місця» максимальної кількості повноважень, які органи місцевого самоврядування здатні виконати.Створення об'єднаних територіальних громад.В перспективі - запровадження інституту префектів, нової територіальної основи України зі зменшенням кількості районів, подальший розвиток форм прямого народовладдя
р.s.чому ми не в нато і не в єс?