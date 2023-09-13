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Через реєстрацію в парламенті проєкту про вилучення "військового" ПДФО у громад АМУ вимагає зустрічі з Президентом

аму

Асоціація міст України виступає проти положень урядового законопроєкту №10037, які передбачають вилучення у громад "військового" ПДФО. Голови громад пропонують під час зустрічі з керівництвом країни обґрунтувати важливість збереження "військового" ПДФО в місцевих бюджетах.

Про це повідомляється на сайті Асоціації міст України, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає АМУ, 12 вересня у Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт №10037 про внесення змін до Бюджетного кодексу, який, зокрема, передбачає вилучення з місцевих бюджетів ПДФО від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу за період з 1 жовтня 2023 року по 31 грудня 2024 року.

"Для бюджетів територіальних громад це втрата 20 млрд гривень у 2023 році і 65 млрд гривень у 2024 році. Асоціація міст України виступає проти вилучення у територіальних громад "військового" ПДФО та звернулась з відповідними зверненнями до Президента України Володимира Зеленського, до Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Голови сільських, селищних, міських рад готові обґрунтувати при зустрічі важливість збереження "військового" ПДФО в бюджетах місцевих громад для збереження унікальної системи забезпечення Об'єднаних сил Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

В Асоціації міст України зазначають, що кошти, які планується забрати у громад, хочуть віддати Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання (50%) та Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України на реформування та розвиток оборонно-промислового комплексу (50%).

Читайте також: Вилучення військового ПДФО у громад зруйнує систему оборони, - АМУ у зверненні до Президента, уряду та Верховної Ради

Раніше повідомлялося, що Асоціація міст України, яку очолює мер Києва Віталій Кличко, ухвалила звернення до Президента, Кабміну та Верховної Ради щодо необхідності збереження "військового" ПДФО у місцевих бюджетах. В АМУ наголосили, що громади витрачають на допомогу ЗСУ та безпеку для мешканців набагато більше коштів, ніж отримують від "військового" ПДФО. Вилучення у громад цих коштів зруйнує систему оборони країни.

Автор: 

податки (3808) місцеві бюджети (287) Асоціація міст України (19)


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Топ коментарі
+12
АМУ, робіть що хочете, але ви повинні відстояти ПДФО для місцевого бюджету
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13.09.2023 16:43
+11
даєш асфальт та шашлики!
тільки хєрмак має розподіляти гроші!
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13.09.2023 16:49
+10
ви довбойоб.
довбойоб тупий, неосвічений, небезпечний для демократичної держави.
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13.09.2023 16:56
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13.09.2023 16:38 Відповісти
да, всі опешні зепідари саме туди і йдуть
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13.09.2023 16:51 Відповісти
досить будувати стадіони і ремонтувати тротуари
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13.09.2023 16:39 Відповісти
даєш асфальт та шашлики!
тільки хєрмак має розподіляти гроші!
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13.09.2023 16:49 Відповісти
є така собі https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2021-%D0%BF#Text постанова КМУ від 09.06.2021 №590 якою передбачений вичерпний перелік витрат з державного та місцевих бюджетів в умовах воєнного стану.
ця постанова, серед іншого, прямо дозволяє за кошти місцевих бюджетів в умовах воєннго стану проводити ремонти доріг й благоустрій населених пунктів (тротуари, озеленення й т.інш.).
тобто, кабмін власною постановою дозволив такі витрати, а тепер, апелюючи до того, що місцеве самоврядування витрачає на це гроші, намагається забрати ПДФО.
чи не здається вам, що уряду достатньо внести зміни до власної постанови й питання вирішене - органи місцевого самоврядування не зможуть витрачати кошти на ненависні вам тротуари?
але вони пішли іншим шляхом, й це виглядає як штучний привід забрати кошти місцевих бюджетів для власного розпилу.
ну, й це, вочевидь, початок кінця децентралізаціхї - однієї з кращих реформ за часів Порошенка/Гройсмана.
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13.09.2023 17:06 Відповісти
Леша, а не досить ЕРМАКУ І ОЙГО жОПі МІЛЛІАРДИ піздити , МО у ЗСУ, МАРОДЕРИТИ ГУМАНІТАРКУ ( СТАРУХ. РЕЗНІЧЕГКО……⁉️⁉️⁉️⁉️
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13.09.2023 17:33 Відповісти
ПРЕЗЕрвативДЕНТ
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13.09.2023 16:40 Відповісти
я вам нічого не винен. я прєзідєнт. єта панібратсва, міша. із-за вас маї дєті жеруть лангусти на іспанській віллі придбаній за спизжені коломойським гроші
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13.09.2023 16:40 Відповісти
Італійській , а може і не тількі по 🌏
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13.09.2023 17:35 Відповісти
АМУ, робіть що хочете, але ви повинні відстояти ПДФО для місцевого бюджету
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13.09.2023 16:43 Відповісти
Тут ще і ''антимонопольщики'' мали б втрутитися.
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13.09.2023 17:17 Відповісти
Ох як не хочеться віддавати жирний кусок, сволота. Привикли жирувать, а тепер прийдеться затягнутися? На вірному шляху, Олександрович. Виродки в місцевих органах влади поробили собі захмарні зарплати і ніхера не роблять. Все забрать у сволочей.
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13.09.2023 16:53 Відповісти
ви довбойоб.
довбойоб тупий, неосвічений, небезпечний для демократичної держави.
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13.09.2023 16:56 Відповісти
це троль і годується зі спизжених клоуном бабок. шкурний інтерес
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13.09.2023 17:18 Відповісти
о, хєрмапідор хоче всі гроші віддати опешним підарасам. як несподівано.
а алєксандрич - це гундоий півник, чи що?
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13.09.2023 17:17 Відповісти
так не можна, щось треба залишити..., все одно ж розкрадуть, тільки вже зверху, а в громад зовсім не буде нічого...
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13.09.2023 16:56 Відповісти
То треба боротися, щоб не розкрадали, а не розкрадати на місцях під будівництво стадіонів.
Краще нехай ці гроші підуть на виплати військовим, ніж у карман якогось мера.
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13.09.2023 17:13 Відповісти
Ага на ''велике крадівництво ім. Боневтіка''.
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13.09.2023 17:16 Відповісти
На скільки я зрозумів - ці кошти мають піти цільовим визначенням виключно на виплати військовим. А вам здається, що реконструкція стадіону зараз більш на часі, ніж виплати військовим?
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13.09.2023 17:36 Відповісти
то то боротьба клоунська така? похерити реформу і забрати гроші для ручного розподілу зелепідорам з оп?
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13.09.2023 17:20 Відповісти
Не похерити, а внести корективи на час ВІЙНИ.
Бо залишати під час ВІЙНИ левову частину грошей на третьорядні витрати - це злочин.
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13.09.2023 17:34 Відповісти
опа, опа. військовим? ти вже спизжене клоунами у військових знайшов?
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13.09.2023 17:21 Відповісти
Є факти спизженого з зп військових? Чи ти не розумієш, що ніколи у нас не було таких військових розходів?
Чи краще нехай який черговий мер вкраде на будівництві непотрібного під час війни стадіону?
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13.09.2023 17:33 Відповісти
ти, тупа тварина, де про зарплати вичитала) як агрохімія запізділась про побутову корупцію. повторюю, спизжене клоунами мільярдами ти повернув вже, що хочеш їм ще гроші місцевих громад віддати?
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13.09.2023 18:13 Відповісти
Тупа тварина - почитай, скільки не вистачає грошей на виплати військовим до кінця року!
Звідки їх взяти? Може ти, тупа тварино, якось проживеш пару років без того, щоб вкрасти собі грошенят на будівництві непотрібного стадіону чи ремонті кабінету???
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13.09.2023 18:38 Відповісти
78 відсотків українців вважають, що президент України Зеленський несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях, з'ясували соціологи

мало грошей тобі, клоун?
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13.09.2023 18:18 Відповісти
Клоун, я до бюджетних грошей не має жодного стосунку - крім того, що сплачую податки.
Але гроші ПОТРІБНІ і під час війни розподіл грошей має бути іншим, ніж у мирний час - це ********, розтринькувати гроші на третьорядні місцеві прикольчики, коли грошей не вистачає на армію!
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13.09.2023 18:40 Відповісти
І так, я теж вважаю, що Зеленський несе пряму відповідальність за це. І це жодним чином ніяк не нівелює того факту, на на армію потрібні гроші, а на стадіони і ремонти кабінетів чинуш вони зара НЕ потрібні.
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13.09.2023 19:05 Відповісти
Давно треба було відібрати.. В Рівному вже бруківку по другому разу кладуть. Ту, що клали пару років тому, міняють на нову. Асфальт вже за межі міста прокладають на кращі села. Нема інших проблем в країні.
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13.09.2023 17:24 Відповісти
то тебе, клоуна дешевого, совість відібрало.

Згідно із соціологічними дослідженнями, децентралізація вважається найуспішнішою з українських реформ, і є такою, що найбільше підтримується населенням Це відзначається також міжнародними партнерами України. Зокрема, це було відзначено Європарламентом у резолюції від 11 лютого 2021 року, в якій він також закликав Єврокомісію детально дослідити реформу децентралізації в Україні, щоб використовувати її як успішний приклад в інших країнах
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13.09.2023 17:26 Відповісти
Ти собі , балабол, проводь дослідження на кухні між тещею і дружиною... Не пиши пафосної дурні може й за розумного зійдеш
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13.09.2023 17:34 Відповісти
чмонька недолуга, ти щось підкріплене доказами, а не хєрмацьким прутнем в роті висрати в змозі?
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13.09.2023 18:11 Відповісти
Та пішов ти в дупу зі своєю порошенкою, в країні ВІЙНА і на час війни перерозподіл грошей має бути іншим, бо на армію під час війни потрібно в 20 раз більше грошей, ніж під час миру - де їх узяти, якщо місцеві бюджети продовжуть ці гроші розтринькувати не те, що не на часі??
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13.09.2023 18:42 Відповісти
ознайомтесь будь ласка з цією https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2021-%D0%BF#Text постановою кабміну.
як бачите ті витрати що "не на часі" дозволив уряд зеленського (бо ми ж адекватні й чудово усвідомлюємо, що кожен з міністрів це призначенець зеленського), звідси питання: чи не є цивілізованим й демократичним обмежити небажані вам витрати шляхом внесення відповідних змін до урядової постанови?
але знайомитись із законодавством ви навряд чи станете, бо це нудно й може зруйнувати вашу картину світосприйняття.
а Порошенка, в даному конкретному випадку ви дарма посилаєте - децентралізація це чудова реформа. була.
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13.09.2023 19:15 Відповісти
"чи не є цивілізованим й демократичним обмежити небажані вам витрати шляхом внесення відповідних змін до урядової постанови"

Питання у тому, що зараз більша частина грошей з податків залишається у місцевих бюджетах.
Це дуже добре і правильно у мирний час. Але у військовий час частина бюджету, яка йде ан армію збільшується на порядок! Звідки взяти це підвищення на порядок, якщо нічого не забирати з місцевих бюджетів.

" витрати що "не на часі" дозволив уряд зеленського"

Так а що у такому випадку взагалі дозволяти місцевим бюджетам? Абсолютно більша частина того, на що вони витрачали гроші у мирний час зараз не на часі! І місцеві бюджети не можуть реально витрачати бюджет на військові потреби! Тому частину грошей ТІЛЬКИ НА ЧАС ВІЙНИ потрібно у місцевих бюджетів забрати на користь армії! Хіба це не зрозуміло?
А чиновникій МО за будь-яку спробу щось вкрасти потрібно саджати з конціскацією!
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13.09.2023 19:25 Відповісти
по-перше, війна триває з 2014-ого, це значить, що в часи, коли була проведена децентралізація був не мирний час. але це було "добре і правильно".
по-друге, як я й казав: відповідні зміни до 590ї постанови дозволять органам місцевого самоврядування ефективно витрачати гроші на ЗСУ та ТРО (це передбачено й зараз але формулювання потребує більшої чіткості).
тим більше, командуванню частин та підрозділів набагато простіше та зручніше комунікувати щодо своїх потреб з місцевою владою ніж з міністрами та міністерствами.
тож, я переконаний, що все це можна зробити в більш цивілізований спосіб, без руйнації децентралізації та з більшим ККД за рахунок спрощеної комунікації командування частин з місцевим самоврядуванням.
ну й місцеву владу ви самі бачите, як зараз контролюють. а міністерства це чорні діри без жодної відповідальності: витрачає мінкульт гроші на серіали та фінансування приватних телеканалів - звільнили ткаченка (значить погодились, що щось не так) - але жодного звіту цього лайна, жодної відповідальності для нього; міноборони - яйця, просране держоборзамовлення, купа корупційних скандалів - звільнили резнікова (а значить погодились, що щось не так) - жодного звіту від цього ******, жодної для нього відповідальності.
заберуть гроші з місцевих бюджетів й ви побачите теж саме - факапи міністерств й жодної відповідальності.
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13.09.2023 20:07 Відповісти
Ви не розумієте різниці між обмеженим військовим конфліктом і повномасштабою вітчизняною війною???

І так, потрібно відрізати і у мінкульту - само собою. Але так само потрібно відрізати і з місцевих бюджетів, бо у них не закладені можливості вітрат на військові потреби!
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13.09.2023 20:11 Відповісти
ви або навмисно не бажаєте зрозуміти те, про що я написав, або не здатні.
1. як я й передбачав, ви не стали читати постанову. там передбачені витрати місцевих бюджетів на потреби ЗСУ та ТРО, але виписані вони вкрай недбало.
але те, що можливість фінансування з місцевих бюджетів потреб ЗСУ та ТРО в постанові наявна свідчить про те, що центральна влада цілком здатна делегувати такі повноваження місцевій.
тож ще раз: кабмін просто може змінити власну постанову прописавши повноваження місцевого самоврядування щодо фінансування потреб ЗСО та ТРО коректно та зрозуміло.
2. я писав не про те, що в"в мінкульту треба забрати гроші", я писав про те, що жоден з зеленських посадовців вищої ланки не несе жодної відповідальності за свої злочинні дії або бездіяльність. так станеться й у разі, якщо вони заберуть ПДФО - він не буде використаний в повній мірі, буде попиляний але винних не буде.
3. ви стверджуєте, що міноборони потребує грошей на забезпечення армії.
я стверджую, що міноборони потребує компетентноо ефективного керування.
мінооборони весь цей час неефективно витрачає виділені йому гроші.
провалене держоборонзамовлення це не про відсутність фінансування, це про неефективність та некомпетентність.
крім того, зверніть увагу на перші заяви умерова: він каже про потребу в грошах не на зброю, спорядження, бк, а виключно на зарплатню, звідси я роблю висновок, що гроші на зброю, спорядження та бк - є. гроші на зарплатню військовим можна винайти в інших місцях не руйнуючи децентралізацію.
крім того, трохи дивно виплачувати зарплатню військовим за рахунок з них же утриманих податків, вам не здається це абсурдним?
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14.09.2023 08:35 Відповісти
Скільки тоді була численність ЗСУ? 200-250 тисяч! А зараз - мільон! При тому, що зп підняли в рази!
Тобто і грошей тільки на виплати потрібно мінімум в 8 раз більше, ніж у 2015!
А снаряди? У 2014-2021 ми витрачали виключно свої снаряди, а зараз ми їх закуповуємо во всьому світові! МО потрібно в 10-20 раз більше грошей, ніж у 2014-2021!
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13.09.2023 20:15 Відповісти
якщо "за межі міста на кращі села", то це не міська влада Рівного, а або обласна адміністрація, яку очолює призначений зеленським голова або Державне агентство відновлення та розвитку
інфраструктури України, якщо агенство, то робиться це з коштів державного бюджету й, уявіть, замість витрат на війну.
ви ж навіть не намагалися ознайомитися ані з законодавством, ані з розподілом пововажень але вважаєте за можливе висловлювати свою некомпетентну думку.
*****, й зеленське ваше таке саме - тупе але самовпевненне
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13.09.2023 17:54 Відповісти
Згідно із соціологічними дослідженнями, децентралізація вважається найуспішнішою з українських реформ, і є такою, що найбільше підтримується населенням Це відзначається також міжнародними партнерами України. Зокрема, це було відзначено Європарламентом у резолюції від 11 лютого 2021 року, в якій він також закликав Єврокомісію детально дослідити реформу децентралізації в Україні, щоб використовувати її як успішний приклад в інших країнах
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13.09.2023 17:25 Відповісти
Не лякайте Бубочку! В нього спецвалізи не таких розмірів, як у Пуйла.
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13.09.2023 17:25 Відповісти
Реформа децентралізації передбачає здійснення наступних змін:
Посилення місцевого самоврядування.Адміністративно-територіальна реформа.Закріплення «принципу повсюдності» (землями за територією населених пунктів розпоряджаються відповідні органи місцевого самоврядування).Гарантія наділення місцевого самоврядування достатніми повноваженнями та ресурсами.Врахування історичних, економічних, екологічних та культурних особливостей при плануванні розвитку громад.Передача «на місця» максимальної кількості повноважень, які органи місцевого самоврядування здатні виконати.Створення об'єднаних територіальних громад.В перспективі - запровадження інституту префектів, нової територіальної основи України зі зменшенням кількості районів, подальший розвиток форм прямого народовладдя
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13.09.2023 17:28 Відповісти
Що, знов петицію робити?
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13.09.2023 17:28 Відповісти
самі реформи не робим, а започатковані знищуємо. ваш зєзідент
р.s.чому ми не в нато і не в єс?
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13.09.2023 17:31 Відповісти
С самого начала власти сброда слуг народа..понятно было что решения депутатов Рады ОП президента и наивеличайшего смердят предательством саботажем.и воровством Только те решения когда народ выражал свою волю..в разной интерпретации власть давала заднюю.
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13.09.2023 17:54 Відповісти
Это нужно у ермака спрашивать,при чем тут голобородько
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13.09.2023 18:11 Відповісти
Та не треба "обґрунтовувати". Хай це робе інша сторона, не просить. Вимагайте.
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13.09.2023 18:31 Відповісти
Крали місцеві царки (наприклад, у Кам'янці-Бузькій на Львівщині під час війни хочуть споруджувати спорткомплекс за 24 млн. грн. (еквівалент 6200 FPV-дронів)). А тепер будуть красти державні чиновники. Від перестановки доданків...
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13.09.2023 21:06 Відповісти
 
 