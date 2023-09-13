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Новини Війна
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РФ збільшила кількість дронів під час останньої атаки на Одещину та намагається максимально пошкодити портову інфраструктуру, - ОК "Південь"

порт,одещина

Російські загарбники намагаються припинити участь України у зерновому процесі, тому спрямовують свої дрони на портову інфраструктуру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, характерною ознакою останньої атаки було те, що ворог у півтора раза збільшив кількість дронів порівняно з попередніми разами. Мета атаки - припинити участь України в зерновому процесі.

Гуменюк додала, що окупанти намагалися максимально пошкодити портову та зернову інфраструктуру в Одеській області та вдарили дронами по стоянці великого вантажного транспорту, який використовували для доставки зерна з полів. Це зерно потім відправляли в інші країни в рамках зернової ініціативи.

"Ворогу не дає спокою те, що Україна, незважаючи на припинення функціонування зернової ініціативи в Чорному морі, бере активну участь у всесвітній продовольчій програмі та виконує свої зобов’язання перед країнами, які потребують постачання продовольства, яке ми поки що можемо постачати", - зазначила речниця.

Дивіться: Олещук про відбиття ворожих дронових атак: З кожним днем зростає влучність мобільних вогневих груп. ВIДЕО

Автор: 

Одеська область (3186) Гуменюк Наталія (804) дрони (4624)


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Топ коментарі
+2
та ми ще підтягнули туди пару дівізіонів "гепардів", і вже отримали перші тисячі нових снарядів до них німецького виробництва, які програмуються.
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13.09.2023 17:19
+1
утопити але пустих
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13.09.2023 17:16
+1
Цих @обаних дронів кацапи до Криму наперли велику кількість
Мають наміри систематично атакувати портову інфраструктуру півдня та південного заходу України. Запускатимуть дрони із західної частини Криму.
Найбільш ефективна протидія - знищення на маршруті, за умови, що кацапи не будуть використовувати повітряний простір Румунії
Варто просити Румунію про постійне патрулювання наявними засобами свого повітряного простору над морським узбережжям. Інакше - біда
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13.09.2023 17:21
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Надо утопить в Чёрном море 4-5 парашных танкеров с грузом нефти. Как утопить- показали в Севастополе. И поближе к берегам Турции, чтобы Пердоган таки уже озаботился.
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13.09.2023 17:14 Відповісти
утопити але пустих
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13.09.2023 17:16 Відповісти
Не пустых, а с максимальным разливом нефти в море у берегов Турции.
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13.09.2023 19:46 Відповісти
"Це не пропозиція Гутерреша путіну. Це вимоги путіна. він стоїть на колінах, якщо вже реально дивитися на речі. Після того, як зі SWIFT викинули "Россільгоспбанк", ефесбешний натовп залишився без готівки для підкупу таких Гутеррішів. Тому дуже слізно путін вимагає", щоб банк підключили до SWIFT", (с)
"Ворогу не дає спокою те, що Україна, незважаючи на припинення функціонування зернової ініціативи в Чорному морі, бере активну участь у всесвітній продовольчій програмі та виконує свої зобов'язання перед країнами, які потребують постачання продовольства, яке ми поки що можемо постачати" Джерело:
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13.09.2023 17:17 Відповісти
та ми ще підтягнули туди пару дівізіонів "гепардів", і вже отримали перші тисячі нових снарядів до них німецького виробництва, які програмуються.
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13.09.2023 17:19 Відповісти
Цих @обаних дронів кацапи до Криму наперли велику кількість
Мають наміри систематично атакувати портову інфраструктуру півдня та південного заходу України. Запускатимуть дрони із західної частини Криму.
Найбільш ефективна протидія - знищення на маршруті, за умови, що кацапи не будуть використовувати повітряний простір Румунії
Варто просити Румунію про постійне патрулювання наявними засобами свого повітряного простору над морським узбережжям. Інакше - біда
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13.09.2023 17:21 Відповісти
Як збираєтесь зерно вивозити коли порти Ізмаїла та Рені розвалять?
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13.09.2023 17:23 Відповісти
скоріше розвалять парашний флот читай новини
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13.09.2023 17:58 Відповісти
На кожен удар по флоту йде 10 ударів по портам. Тож хто там кого перший розвалить, здогадатись не складно.
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13.09.2023 18:20 Відповісти
Такими темпами как сегодня(за ноччь уничтожены БДК и подлодка) , першый на дно пойдёт весь кацапсячий флот.
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13.09.2023 18:40 Відповісти
Ну звісно, звісно. Вже півтора року йде.
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15.09.2023 14:00 Відповісти
не йде а пішов - флагман ЧМ РФ знаходиться на дні дупи, як і твоя кацапчсяча пропаганда.
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15.09.2023 14:22 Відповісти
цель путина разрушить все отрасли Украины города и землю превратить в пустыню...
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13.09.2023 17:23 Відповісти
гитлер мечтал о том же
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13.09.2023 17:56 Відповісти
 
 