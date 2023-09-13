РФ збільшила кількість дронів під час останньої атаки на Одещину та намагається максимально пошкодити портову інфраструктуру, - ОК "Південь"

Російські загарбники намагаються припинити участь України у зерновому процесі, тому спрямовують свої дрони на портову інфраструктуру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, характерною ознакою останньої атаки було те, що ворог у півтора раза збільшив кількість дронів порівняно з попередніми разами. Мета атаки - припинити участь України в зерновому процесі.

Гуменюк додала, що окупанти намагалися максимально пошкодити портову та зернову інфраструктуру в Одеській області та вдарили дронами по стоянці великого вантажного транспорту, який використовували для доставки зерна з полів. Це зерно потім відправляли в інші країни в рамках зернової ініціативи.

"Ворогу не дає спокою те, що Україна, незважаючи на припинення функціонування зернової ініціативи в Чорному морі, бере активну участь у всесвітній продовольчій програмі та виконує свої зобов’язання перед країнами, які потребують постачання продовольства, яке ми поки що можемо постачати", - зазначила речниця.

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