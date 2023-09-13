У Чорному морі знищено російський катер типу КС-701 "Тунець", - ВМС

Українські захисники знищили російських катер "Тунець" у Чорному морі.

Про це у Facebook повідомило командування ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"В північно-західній частині Чорного моря Силами оборони Півдня знищено ще один ворожий катер типу КС-701 "Тунець"", - йдеться в повідомленні.

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