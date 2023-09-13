У Чорному морі знищено російський катер типу КС-701 "Тунець", - ВМС
Українські захисники знищили російських катер "Тунець" у Чорному морі.
Про це у Facebook повідомило командування ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"В північно-західній частині Чорного моря Силами оборони Півдня знищено ще один ворожий катер типу КС-701 "Тунець"", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+42 Aleksey NotBad
показати весь коментар13.09.2023 17:21
+28 Павло ШОвте
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+23 Гидкий Я
показати весь коментар13.09.2023 17:23
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Зразу дай йому в торця!
А Чорноморського флоту вже нема, після втрати флагмана він став флотилією.
Ну вот просто интересно какой дебил назвал военный катер именем исчезающего вида морских рыб?
А кто его утопил - молодец!
1) "Азов";
2) "Георгий Победоносец";
3) "Калининград";
4) "Константин Ольшанский";
5) "Королев";
6) "Минск";
7) "Николай Фильченков" (пр. 1171);
8) "Новочеркасск";
9) "Оленегорский горняк"
10) "Орск" (пр. 1171);
11) "Петр Моргунов";
12) "Саратов" (пр. 1171);
13) "Цезарь Куников";
14) "Ямал" - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
Чует Тунец от дронов ******,
Вот и не спит Тунец .