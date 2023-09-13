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У Чорному морі знищено російський катер типу КС-701 "Тунець", - ВМС

Українські захисники знищили російських катер "Тунець" у Чорному морі.

Про це у Facebook повідомило командування ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"В північно-західній частині Чорного моря Силами оборони Півдня знищено ще один ворожий катер типу КС-701 "Тунець"", - йдеться в повідомленні.

Читайте: ВДК "Мінськ" в окупованому Севастополі було знищено, а не просто пошкоджено, - Oryx. ФОТО

У Чорному морі знищено російський катер типу КС-701 Тунець, - ВМС 01

Автор: 

ВМС (1378) Чорне море (1658) знищення (7142)


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Топ коментарі
+42
Тунцю п#з@ець 😆
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13.09.2023 17:21
+28
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13.09.2023 17:53
+23
********* , що увійшло історію це флагман мацква, це шедевр . Це вищий пілотаж. Ось таких успіхів нам більше. І таких як тунець. Бий ворога, де тільки побачив у небі, на землі та на воді. Смерть кацапської піддерації. Слава героям!
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13.09.2023 17:23
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Тунцю п#з@ець 😆
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13.09.2023 17:21 Відповісти
Та да! Вкотре ЗСУ довели, що кацапський тунець не катер, а зажарка. 😁
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13.09.2023 17:27 Відповісти
Якщо ти зустрів "Тунця"
Зразу дай йому в торця!
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13.09.2023 17:59 Відповісти
Тунець знайшов пісець.
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13.09.2023 18:01 Відповісти
Тунец подкрался незаметно...
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13.09.2023 18:26 Відповісти
Зачем называть "Тунец", оно же потом не рифмуется. Назовите "Песец".
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13.09.2023 17:22 Відповісти
Как вы яхту назовёте...
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13.09.2023 18:27 Відповісти
Тунец попал в пистец. ПС. Пистец с мардовскава капкан, если чё.
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13.09.2023 20:57 Відповісти
"Подарунок для тунця" ... але за відсутністтю тунця в Чорному морі буде смакувати москалями заступник тунця -- чорноморський бичок . Зля кефалі ці помийні залишки будуть занадто токсичними !
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13.09.2023 17:22 Відповісти
На "вишки бойко" скотиняко полізло?
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13.09.2023 17:22 Відповісти
Схоже, так. 😊 Хотіли переконатися в тому, що українці їх контролюють. Таки контролюють! 😊
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13.09.2023 17:30 Відповісти
********* , що увійшло історію це флагман мацква, це шедевр . Це вищий пілотаж. Ось таких успіхів нам більше. І таких як тунець. Бий ворога, де тільки побачив у небі, на землі та на воді. Смерть кацапської піддерації. Слава героям!
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13.09.2023 17:23 Відповісти
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13.09.2023 17:54 Відповісти
А когда это подводная лодка навернулась?
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13.09.2023 18:28 Відповісти
Сьогодні
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13.09.2023 18:38 Відповісти
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13.09.2023 19:23 Відповісти
Крупняк виб"ють, а мілкота через шпарини здрисне...
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13.09.2023 21:03 Відповісти
Тунцу тунєц ілі тунєц тунцу-сподіваюсь що всі кацапські глисти подохли разом з тунцем...
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13.09.2023 17:24 Відповісти
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13.09.2023 17:25 Відповісти
дяденька чего вы кричите ?
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13.09.2023 17:57 Відповісти
еще один тунец соснул тунца.
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13.09.2023 17:30 Відповісти
У ворожого флоту сьогодні феєричний день. Може у якогось адмірала свято. Наші привітання та побажання ще багато разів таких свят
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13.09.2023 17:30 Відповісти
Чорноморська Цусіма, от тільки наші ще навіть в море не виходили
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13.09.2023 17:51 Відповісти
Причому ж виноситься не тільки лише Чорноморській флот, а і, як наприклад сьогоднішній ВДК, Балтійській!

А Чорноморського флоту вже нема, після втрати флагмана він став флотилією.
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13.09.2023 19:03 Відповісти
требую видео потрошения тунца!
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13.09.2023 17:33 Відповісти
Що це корито забуло у Північно-західній частині Чорного моря? Самогубці, чи шо?
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13.09.2023 17:37 Відповісти
Сьогодні рибний день
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13.09.2023 17:39 Відповісти
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13.09.2023 17:53 Відповісти
Мелодія зкацаплена у "Хрещеного батька".
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13.09.2023 17:55 Відповісти
Був тунець , а залишився ху@ ець кацапський !!
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13.09.2023 17:54 Відповісти
Б2 - поранив, Б3- вбив!
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13.09.2023 18:11 Відповісти
Тунцы являются важным промысловым объектом. Ценятся среди рыболовов-любителей. Мясо тунца широко употребляется в пищу в сыром, жареном и консервированном виде. В результате перелова некоторые виды оказались на грани исчезновения.

Ну вот просто интересно какой дебил назвал военный катер именем исчезающего вида морских рыб?
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13.09.2023 18:14 Відповісти
Плыл по морю "Тунец".
А кто его утопил - молодец!
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13.09.2023 18:20 Відповісти
ритмичные поставки тунцов черноморским крабам.
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13.09.2023 18:46 Відповісти
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13.09.2023 19:08 Відповісти
Було БДК = 6+6 (+2?) = 14? = 11 (пр. 775) + 3 (пр. 1171). Мінус 2/6?. Залишилось - ? //
1) "Азов";
2) "Георгий Победоносец";
3) "Калининград";
4) "Константин Ольшанский";
5) "Королев";
6) "Минск";
7) "Николай Фильченков" (пр. 1171);
8) "Новочеркасск";
9) "Оленегорский горняк"
10) "Орск" (пр. 1171);
11) "Петр Моргунов";
12) "Саратов" (пр. 1171);
13) "Цезарь Куников";
14) "Ямал" - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
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13.09.2023 19:11 Відповісти
ПЗЦ - спiймав ''Тунец''
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13.09.2023 20:17 Відповісти
Все верно: пистец поймал тунец. Пистец с мардовского капкан.
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13.09.2023 21:02 Відповісти
Був Тунець, став П*здець
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13.09.2023 20:58 Відповісти
Тихо в лесу, только не спит Тунец,
Чует Тунец от дронов ******,
Вот и не спит Тунец .
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13.09.2023 21:37 Відповісти
 
 