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Після виходу з зернової угоди Росія знищила 280 тис. тонн українського зерна, - The Financial Times

одещина

За інформацією The Financial Times, після того, як РФ вийшла з "зернової угоди", російські ракети та безпілотники знищили 280 тисяч тонн українського зерна, що перебували у портах Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Протягом останніх двох місяців Росія здійснила низку атак безпілотників на південні порти України. Їхньою метою було зруйнувати економічну інфраструктуру України та експортні шляхи, створені для прориву блокади Чорного моря.

За останні 12 місяців Україна, яка виробляє половину світового експорту соняшникової олії та 10 відсотків пшениці, експортувала близько 35 мільйонів тонн зерна через Дунай.

Учасники ринку прогнозують, що високі витрати підірвуть українське виробництво зерна та призведуть до того, що експорт у 2024 році скоротиться вдвічі з рівня минулого року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські атаки на 1/3 зменшили здатність України експортувати зерно, - Велика Британія

Автор: 

зерно (3114) росія (64926) сільське господарство (719)


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Топ коментарі
+5
Кацапня клята , це ви будете здихати з голоду , а не африканці
і українці 😡
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13.09.2023 17:50
+3
Кацапи нація мразот
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13.09.2023 17:42
+2
а кацапи у відповідь навпаки 8 млн тонн зерна відгрузили з початку виходу з зернової угоди і заробляють ще й тут, і усі купляють,тому що їсти треба,а Україна забезпечити зерном усіх уже не може,тому що кацапи це робити не дають. Одним словом новини не дуже, кацапи методично Україну залишають без прибутку,а самі навпаки наживаються,хоча і без цього в коштах мають велику перевагу
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13.09.2023 17:31
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у місцевих громад гроші треба не на армію забирати а на побудову підземних залізобетонних великих приміщень де буде розміщуватися критична інфраструктура, склади, міністерства, школи, дитсадки, ринки, заводи, фабрики, все те по чому російськомовні недоноски ракетами хріначать.
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13.09.2023 17:26 Відповісти
а кацапи у відповідь навпаки 8 млн тонн зерна відгрузили з початку виходу з зернової угоди і заробляють ще й тут, і усі купляють,тому що їсти треба,а Україна забезпечити зерном усіх уже не може,тому що кацапи це робити не дають. Одним словом новини не дуже, кацапи методично Україну залишають без прибутку,а самі навпаки наживаються,хоча і без цього в коштах мають велику перевагу
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13.09.2023 17:31 Відповісти
Кацапи нація мразот
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13.09.2023 17:42 Відповісти
Кацапня клята , це ви будете здихати з голоду , а не африканці
і українці 😡
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13.09.2023 17:50 Відповісти
По ринкових цінах це близько 60 лямів доларів. Україна одним ударом по Севасу знищила кораблів на 300 лямів.
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13.09.2023 18:08 Відповісти
Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы -звери. Лютые, кровожадные, но... смертные.
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13.09.2023 18:13 Відповісти
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2609835712401675&id=100001258161733 Голод в России 1891-1892 годов - экономический и эпидемический кризис, охвативший осенью 1891 - летом 1892 годов основную часть Черноземья и Среднего Поволжья (17 губерний с населением 36 млн человек.

Для оказания гуманитарной помощи в США был организован комитет помощи голодающим (Russian Famine Relief Committee of the United States).
Иван Айвазовский картина "Раздача продовольствия
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13.09.2023 18:19 Відповісти
А скиздили на порядок больше
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13.09.2023 18:20 Відповісти
"росія знищила 280 тис. тонн українського зерна"

У польських поцріотів ейфорія від такої новини. Чим більше кацапія зрищить українського зерна - тим спокійніше буде для їхнього дотаційного гівнобізнесу.
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13.09.2023 18:29 Відповісти
Якщо експорт скоротиться в двіччі, отже ''чорні'' які підтримують мордор будуть в двіччі менше їсти!
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13.09.2023 18:51 Відповісти
"...виробляє половину світового експорту соняшникової олії та 10 відсотків пшениці,". А де вони всі ті гроші? ? ? ?
Так завжди було ???
А чому пенсіонери в Україні живуть в злиднях?
Виявляється що є бананові республіки а є пшеничні.
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13.09.2023 20:18 Відповісти
Так завжди буває коли виборці ще й глядачі 1+1 та "інтера".
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13.09.2023 20:23 Відповісти
Дії кацапні не змінились .....теж саме як 1930-х...
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13.09.2023 20:28 Відповісти
 
 