Після виходу з зернової угоди Росія знищила 280 тис. тонн українського зерна, - The Financial Times
За інформацією The Financial Times, після того, як РФ вийшла з "зернової угоди", російські ракети та безпілотники знищили 280 тисяч тонн українського зерна, що перебували у портах Одеської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Протягом останніх двох місяців Росія здійснила низку атак безпілотників на південні порти України. Їхньою метою було зруйнувати економічну інфраструктуру України та експортні шляхи, створені для прориву блокади Чорного моря.
За останні 12 місяців Україна, яка виробляє половину світового експорту соняшникової олії та 10 відсотків пшениці, експортувала близько 35 мільйонів тонн зерна через Дунай.
Учасники ринку прогнозують, що високі витрати підірвуть українське виробництво зерна та призведуть до того, що експорт у 2024 році скоротиться вдвічі з рівня минулого року.
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і українці 😡
Для оказания гуманитарной помощи в США был организован комитет помощи голодающим (Russian Famine Relief Committee of the United States).
Иван Айвазовский картина "Раздача продовольствия
У польських поцріотів ейфорія від такої новини. Чим більше кацапія зрищить українського зерна - тим спокійніше буде для їхнього дотаційного гівнобізнесу.
Так завжди було ???
А чому пенсіонери в Україні живуть в злиднях?
Виявляється що є бананові республіки а є пшеничні.