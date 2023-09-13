Антикорупційний суд призначив фігуранту справи про заволодіння аеропортом "Одеса" Боруховичу запобіжний захід у вигляді застави 120,8 млн грн

Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід ще одному бізнесмену – підозрюваному у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120,780 млн грн.

Крім того, на указаного підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, суду;

не відлучатися з м. Одеси без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

За інформацією ЗМІ мова йде про одеського бізнесмена Олександра Боруховича (Грановського).

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Нагадуємо, НАБУ та САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 млн грн і доходом від його діяльності розміром понад 2,5 млрд грн протягом 2012-2022 років.

Підозри у справі отримали 5 осіб, зокрема ексмер Одеси Костусєв та місцеві бізнесмени Кауфман і Борухович.

7 вересня ВАКС арештував Кауфмана із можливістю 268 млн грн застави.