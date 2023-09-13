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Новини Боротьба з корупцією
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Антикорупційний суд призначив фігуранту справи про заволодіння аеропортом "Одеса" Боруховичу запобіжний захід у вигляді застави 120,8 млн грн

грановський,борухович

Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід ще одному бізнесмену – підозрюваному у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120,780 млн грн.

Крім того, на указаного підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

  • прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, суду;
  • не відлучатися з м. Одеси без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
  • здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

За інформацією ЗМІ мова йде про одеського бізнесмена Олександра Боруховича (Грановського).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд заарештував одного з фігурантів справи про заволодіння аеропортом "Одеса" Кауфмана із можливістю 268 млн грн застави

Нагадуємо, НАБУ та САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 млн грн і доходом від його діяльності розміром понад 2,5 млрд грн протягом 2012-2022 років.

Підозри у справі отримали 5 осіб, зокрема ексмер Одеси Костусєв та місцеві бізнесмени Кауфман і Борухович.

7 вересня ВАКС арештував Кауфмана із можливістю 268 млн грн застави.

Автор: 

Одеса (5437) САП (2209) Грановський (235) Антикорупційний суд ВАКС (1939)


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Слідкуйте за руками: портновсько-татарівське гівносуддя через тиждень зменшить заставу до 120 тисяч і цей підр спокійно поїде у монако. трубіцин не дасть збрехати.
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13.09.2023 18:31 Відповісти
Соту частину спижженого під заставу?
Судячи по фото - "щирий українець" в кіпі.
А простого Миколу за мішок зерна на пару років зразу заплавторять.
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13.09.2023 18:49 Відповісти
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13.09.2023 19:08 Відповісти
Зе мразоти...Здохніть всі...Тільки можете красти і брехати...Закони під себе зробили...Заїбали зі своїми заставами...Виродки!!!
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13.09.2023 19:56 Відповісти
 
 