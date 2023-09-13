Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії й атакували безпілотником Марганецьку громаду, - ОВА

Російські окупанти закинули вибухівку на території Марганецької громади Нікопольського району, а також обстріляли з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вранці російська армія атакувала безпілотником. Скинула боєприпас на Марганецьку громаду.

Надвечір – цілила з важкої артилерії по самому Нікополю. Наслідки ще уточнюються. Та головне – загиблих та постраждалих немає.

У решті районів день був спокійним. Без обстрілів", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вночі та рано вранці агресор знову цілив з важкої артилерії по Нікопольщині. ФОТО