Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії й атакували безпілотником Марганецьку громаду, - ОВА
Російські окупанти закинули вибухівку на території Марганецької громади Нікопольського району, а також обстріляли з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вранці російська армія атакувала безпілотником. Скинула боєприпас на Марганецьку громаду.
Надвечір – цілила з важкої артилерії по самому Нікополю. Наслідки ще уточнюються. Та головне – загиблих та постраждалих немає.
У решті районів день був спокійним. Без обстрілів", - зазначив він.
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